Песков заявил о необходимости проанализировать судебные перспективы по скифскому золоту

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27 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
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Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
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Как советская власть породила «великое восстание» на Кавказе

Первый секретарь обкома партии Северной Осетии Билар Кабалоев был с позором снят с должности Владимир Савостьянов, Валентин Черединцев/ТАСС
40 лет назад, 23–26 октября 1981 года, в столице Северо-Осетинской АССР городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) произошли массовые беспорядки, для подавления которых пришлось вызывать силы спецназначения и даже воинские части. Для эпохи позднего Брежнева это было почти невероятное происшествие. Чем было оно спровоцировано и почему эти события имеют значение до сих пор? Подробности...
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Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

Милостивый Аркадаг пока что носит не корону, а только кепку с изображением короны, но вполне может стать монархом tdh.gov.tm
Ровно 30 лет назад Туркмения провела референдум о независимости и объявила о выходе из Советского Союза &#8722; позже нее от нашей общей страны откололся только Казахстан. Так появился один из наиболее комичных и в то же время жутких режимов планеты, который просто не должен был появиться на просторах бывшего СССР. Теперь, 30 лет спустя, ему стоит пожелать долгих лет жизни.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
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Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Почти сто лет назад, 27 октября 1922 года, начался масштабный Марш на Рим – фашистская партия Муссолини рвалась к власти, невзирая на то, что находилась в абсолютном меньшинстве. Тем не менее, несколько дней спустя молодые фашисты одержали успех и получили в свое распоряжение всю Италию. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Песков заявил о необходимости проанализировать судебные перспективы по скифскому золоту

    27 октября 2021, 12:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия должна тщательно проанализировать дальнейшие судебные перспективы по делу о скифском золоте и сделать так, чтобы процесс продолжился, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

    Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. 

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым.


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    Киев выдвинул России новые требования по Крыму
    		    24 октября 2021, 16:16
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.

    «Но Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата», – заявил дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина».

    Николенко подчеркнул, что Россия не может «запретить общаться жителям Крыма и Донбасса с украинскими властями».

    Он также потребовал от Москвы «обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса», в частности защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство планирует найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер» СНБО. Она отметила, что вместо возвращения жителям Донбасса удерживаемых украинскими властями социальных выплат, разблокирования «жизненно важной инфраструктуры» украинские силовики «вновь заготовили провокацию».

    Коментарии (118)
    Эксперт предупредил о способности Украины «втихаря распродать» скифское золото
    		    26 октября 2021, 14:32
    Фото: В. Теребенин/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    С точки зрения музеев, решение Амстердамского апелляционного суда о том, что коллекция скифского золота принадлежит Украине, неправильное, поскольку это экспонат музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, но и существуют еще с царских времен, сказал газете ВЗГЛЯД археолог, специалист по истории Крыма Александр Айбабин.

    Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

    «С точки зрения музеев, это решение неправильное, поскольку это экспонат музеев, которые не просто находятся на территории Крыма, но и существуют еще с царских времен. С тех пор еще был Советский Союз, потом Украинское государство, а затем Российское. Все это время экспонаты находились в одних и тех же музеях, менялась лишь территория, хотя по факту она была одной и той же. То есть с точки зрения музейщиков, это кража», – говорит Айбабин.

    При этом он отмечает, что по бюрократическим правилам данные вещи принадлежали министерству культуры Украины. Однако в договоре написано, что если экспонаты взяты в каком-то городе, то и вернуть их должны туда же, откуда вывезли. То есть если музейные вещи взяты в Симферополе, то после выставки их обязаны вернуть туда же, в тот же музей. Напомним, сейчас коллекция находится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

    «То есть тут две юридические стороны вопроса. Одно дело, что они принадлежат министерству культуры Украины и их можно вывезти, но другое, что их должны вернуть обратно в музей после вывоза. Голландский суд тянул-тянул и просто не взял на себя смелость: он мог и так решить, и так решить. Очевидно, это ангажированное политическое решение», – считает эксперт.

    Судьба скифского золота, по словам собеседника, уже решена: они уже взяты на учет в Золотой кладовой Киево-Печерской лавры. По мнению археолога, данные экспонаты просто там оставят и, скорее всего, никогда не вернут в крымские музеи.

    «Главное, конечно, чтобы эти вещи потом втихаря не продали куда-нибудь. Просто, на самом деле, им не нужны эти экспонаты, это просто так сделано, чтобы забрать и не отдать. Но, на мой взгляд, это апелляционное дело. Необходимо снова подавать апелляцию в другие вышестоящие инстанции, причем как можно быстрее, пока решение суда не вступило в силу, потому что пока идут все эти судебные тяжбы, вещи будут лежать в музее Алларда Пирсона», – заключил Айбабин.

    В 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    В конце сентября текущего года директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила, что суду предоставлен полный пакет документов, которые подтверждают право собственности крымских музеев на коллекцию скифского золота.

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    Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
    		    26 октября 2021, 14:00
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.

    «Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».

    Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

    Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.

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    Апелляционный суд Амстердама признал скифское золото наследием Украины
    		    26 октября 2021, 12:49
    Фото: Werner Forman Archive/
    Global Look Press
    Текст: Елена Мирошниченко

    Амстердамский апелляционный суд счел музейную коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

    «Хотя объекты происходят из Крыма, ... они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», – заявила председательствующая судья, сообщает РИА «Новости».

    Суд постановил, что музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать коллекцию скифского золота на хранение Украине «до стабилизации ситуации в Крыму». Отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

    Заседание суда началось с небольшим опозданием в 11.10 местного времени (12.10 мск). На заседании, помимо представителей сторон конфликта, присутствовали порядка полутора десятка журналистов, в основном российских.

    Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

    Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.

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    Зеленский пообещал после скифского золота вернуть Крым
    		    26 октября 2021, 13:21
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    «Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется на Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», – написал Зеленский в Twitter.

    Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

    Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.

    Коментарии (66)
    В Севастополе решили выставить блокпосты из-за коронавируса
    		    25 октября 2021, 14:09
    Фото: Анна Садовникова/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19.

    «В период нерабочих дней предлагаю установить пункты контроля на въезде в город. Блокпосты, которые у нас были в прошлом году. Их цель – контроль на въезде у приезжающих людей QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Те, кто не соблюдают эти требования, должны (быть) максимально возвращены обратно. Нерабочие дни объявлены прежде всего для того, чтобы изменить ситуацию с ковидом», – цитирует РИА «Новости» Развожаева.

    Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь, данная мера вводится временно, на неделю. «Дальше переходим в обычный режим», – подчеркнул губернатор.

    По его словам, ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, необходимо дополнительно создавать коечный фонд.

    Напомним, в Севастополе с 15 октября посетить общественные места можно будет исключительно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. По словам Развожаева, меры приходится принимать с учетом низкого уровня вакцинации. Всего на данный момент вакцинировано 140 тыс. жителей, еще необходимо вакцинировать такое же число севастопольцев.

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    В Крыму оценили решение голландского суда о скифском золоте

    26 октября 2021, 13:03

    Текст: Елена Мирошниченко

    Решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине является проявлением двойных стандартов, заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

    «Неожиданностью для меня это решение не стало. Тем более что один раз уже Амстердамский суд аналогичное решение принимал. Но слов для негодования и возмущения по этому поводу у меня просто нет. Это проявление просто двойных стандартов в чистом виде, пренебрежение к культурному наследию народов Крыма. Решение, несмотря на то, что оно было ожидаемо, вызывает у меня самые нехорошие чувства», – приводит его слова ТАСС.

    В свою очередь сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что решение по скифскому золоту – опасный международно-правовой инцидент, золото не принадлежит Украине. Она подчеркнула, что скифское золото, вывезенное из Крыма, принадлежит народу Крыма, который является частью России.

    «Это наше историческое наследие, оставленное нашими предками. И ни один суд не имеет права лишать народ своего исторического наследия. В этом я твердо уверена», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, голландский суд счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. 

    Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

    Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.

    Коментарии (14)
    Аксенов пообещал Зеленскому вместо Крыма «дырку от бублика»
    		    26 октября 2021, 20:39
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Президент Украины Владимир Зеленский вместо Крыма может получить лишь дырку от бублика, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    «Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым – в России, и вопрос этот закрыт», – отметил Аксенов в Telegram.

    Ранее голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать ее Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время. 

    Коментарии (32)
    Аксенов рассказал о возвращении скифского золота в Крым
    		    27 октября 2021, 11:37
    Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    МИД и правительство делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    «На мой взгляд, решение было ожидаемое. У нас сегодня методы борьбы только юридические, где-то введение обратных санкций. На мой взгляд, МИД, правительством России в этой части делается все необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», – цитирует ТАСС Аксенова.

    По его словам, если скифское золото отдадут на хранение украинским чиновникам, концов больше не найдут, передает РИА «Новости»

    «Суд Амстердама принял решение передать ее (коллекцию) на хранение в Украину. Это «пусти козла в огород» называется. Все, что украинским чиновникам отдадут на хранение, похоже, концов не найдут больше. Только ФСБ сможет найти в конце, где находится наше достояние, артефакты», – заявил Аксенов. 

    В свою очередь специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что решение суда в Амстердаме о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежавшей музеям Крыма, принято в политизированном контексте и должно быть оспорено в Верховном суде Нидерландов. 

    «Вчерашнее решение вынес окружной суд Нидерландов, и поэтому у нас есть возможность подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов, что и нужно сделать, потому что в таких случаях нужно пройти все судебные инстанции. Понятно, что в данном случае восторжествовала несправедливость», – сказал Швыдкой.

    По его мнению, судебное разбирательство происходило в «политизированной, антироссийской атмосфере», и этот контекст повлиял на решение.

    «С моей точки зрения, эта коллизия носит межмузейный характер. Если вещи были взяты в одном из музеев, то они туда и должны были быть возвращены - так согласит соглашение, но это формальная буква. Кроме того, сами голландцы признавали в свое время, что в голландском законодательстве нет такой правовой нормы, которая может описать ту ситуацию, которая сложилась со скифским золотом», – добавил Швыдкой.

    Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. 

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

    Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

    Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.

    Коментарии (3)
    В Амстердаме рассказали, где будет храниться скифское золото
    		    26 октября 2021, 13:42
    Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Скифское золото будет находиться в музее Алларда Пирсона до окончательного решения о принадлежности экспонатов, заявил официальный представитель Университета Амстердама Яша Ланге.

    «Мы будем ждать окончательного решения суда. Данное решение мы не можем назвать окончательным, потому что у сторон сохраняется возможность подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов. Пока же мы продолжим хранить эти объекты», – приводит его слова ТАСС.

    Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство страны определится с местом хранения коллекции скифского золота из крымских музеев, это может быть собор Святой Софии.

    «Я уверен, что мы за эти драгоценности будем бороться до конца. Храниться они будут на Украине, будем выбирать место и обсуждать с министерством культуры. Я уверен, что есть много мест на Украине, где достойно и надежно могли бы эти драгоценности храниться. Поэтому давайте дождемся решения и будем определяться», – сказал Шмыгаль на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

    Шмыгаль считает, что артефакты можно передать на хранение в Софийский собор в Киеве.

    Директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин считает, что никаких гарантий сохранности крымской коллекции скифского золота на Украине нет.

    «Мы не знаем, что там будет происходить. Опасение за будущее коллекции у нас есть», – сказал он агентству.

    Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

    Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.

    Коментарии (5)
    В Крыму отказались выслушивать от Киева «дилетантские советы в здравоохранении»

    24 октября 2021, 20:18

    Текст: Елена Мирошниченко

    Крым не собирается выслушивать от Киева дилетантские советы в сфере здравоохранения, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек.

    «В том, что касается коронавируса, Россия полностью выполняет обязательства государства перед гражданами, так что мы не собираемся от Украины выслушивать дилетантские советы в сфере здравоохранения», – сказал он РИА «Новости».

    Бальбек подчеркнул, что Крым не нуждается в чьих-либо советах по вопросам внутренней политики.

    «Если спикер украинского МИДа решил поднять вот такими пустыми заявлениями свой статус, то это была пропащая идея. Мы сами разберемся в том, что касается внутренней политики, а господин Николенко пусть прибережет свои советы для более внимательных слушателей», – заключил он.

    Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении жителей Крыма и Донбасса, обеспечивая их базовыми потребностями.

    Коментарии (7)
    Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме

    27 октября 2021, 13:01

    Текст: Евгения Шестак

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова. 

    Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». 

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время. 

    Коментарии (8)
    В Крыму пообещали вернуть скифское золото
    		    26 октября 2021, 13:55
    Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что скифское золото было фактически украдено у крымчан, но рано или поздно оно будет возвращено.

    «Коллекция была фактически украдена у крымчан и в целом у Российской Федерации, но я уверен, что рано или поздно скифское золото вернется обратно домой в Республику Крым», – сказал «РИА Новости» Гемпель. Он считает, что те, кто причастен к «воровству» коллекции, должны понести ответственность в рамках международного права и законов России.

    Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что крымские власти категорически не принимают решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев.

    «Министерство культуры Крыма, крымские музеи категорически не принимают данное решение и будут продолжать работу по возвращению своих, крымских коллекций всеми доступными правовыми методами», – сказала она.

    Новосельская подчеркнула, что «решение суда в отношении коллекции является беспрецедентным и противоречит всем действующим нормам международного права, музейного дела и охраны культурного наследия. Считаю, что это политизированный вердикт, продиктованный нежеланием ряда зарубежных стран признавать Крым российским».

    В свою очередь бывший директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова назвала трагедией решение голландского суда относительно скифского золота.

    «Потеря части музейной коллекции – это трагедия. За собиранием коллекции годы, люди и огромные усилия. Вещи, который исторически принадлежали земле Крыма, которые были здесь найдены, изучены, отреставрированы – и уход их с этой земли иначе, как большую трагедию воспринимать не могу», – сказала Мельникова.

    Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

    Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.

    Коментарии (9)
    Кассацию на решение по скифскому золоту подадут в ближайшее время

    26 октября 2021, 18:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

    «Я думаю, что в самое ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов с тем, чтобы приостановить исполнение этого решения. <…> Если бы непосредственно я занимался этим вопросом, мы бы подали жалобу уже завтра. Работает команда голландских юристов», – передает его слова ТАСС.

    Молохов заявил, что работой юристов он не удовлетворен. «Считаю, что надо менять эту команду. У меня есть определенные претензии к их работе. Наша рабочая группа давала предложения по этому поводу и в Минкульт, и в Минюст, но, к сожалению, нас никто не послушал», – сказал он.

    В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике сообщили, что ждут письменного решения голландского суда. «Как только мы его получаем и получаем комментарии наших адвокатов, мы сможем что-то говорить. Конечно, мы надеемся, есть еще возможности определенные для возражений [на решение суда], – сказала гендиректор музея Татьяна Умрихина.

    Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.

    Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».

    Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.

    Коментарии (2)
    Бастрыкин поручил изучить ситуацию с невозвращением скифского золота Крыму

    27 октября 2021, 10:15

    Текст: Наталья Ануфриева

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    В сообщении на сайте СК говорится, что «в связи с вывозом объектов культурного наследия, принадлежавших музеям Республики Крым, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю (Владимиру) Терентьеву организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым».

    СК в рамках правового поля даст должную оценку нарушению интересов государства.

    Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.

    В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.

    Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время.

    Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.

    Коментарии (1)
     
     
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