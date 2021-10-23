|
|
Москвичей предупредили о сильном ветре
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В столице вечером ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Спасатели советуют при нахождении на улице укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями. МЧС отметило, что автомобили лучше также парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В Telegram-канале департамента транспорта города жителей также попросили быть бдительными и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.
Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Упавшие строительные леса повредили зубец на стене Кремля
Зубец стены Московского Кремля пострадал от упавших строительных лесов, сообщили в экстренных службах.
«Из-за ветра упали строительные леса на Кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее столичное ГУ МЧС сообщало о сильном ветре в городе.
Очевидец сообщил РИА «Новости», что сильный ветер поднялся и начал сдувать строительные леса, повредившие несколько мерлонов.
В ФСО уточнили, что работы по реконструкции действительно проводились.
Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
|
|
Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Фиксирующая проезд между полос камера появилась в Москве
На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, которая фиксирует проезд между полос мотоциклов и машин, за что положен штраф в 1,5 тыс. рублей, сообщает департамент транспорта.
В сообщении дептранса в Telegram указывается, что началось фиксирование проезда между полос – камера может распознавать и мотоциклы, и машины. Первый комплекс уже начал работать на юго-востоке столицы, «но скоро мы установим их в других проблемных местах».
В ведомстве пояснили, что некоторые водители пытаются использовать полосы безопасности, которым выделенки для городского транспорта.
«Так другие машины лишаются бокового интервала, а в случае опасной ситуации – места для маневра», – отметили в дептрансе.
За движение между полос, добавляется в сообщении, положен штраф в 1,5 тыс. рублей по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, движение по обочинам»).
Ранее в Москве установили первую камеру для фиксации езды без включенных фар.
Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды
Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.
«Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Эксперты предсказали риск дефолта из-за закрытия ТЦ в Москве и области
Приостановка работы торговых центров в Москве и Московской области может увеличить риск возникновения дефолта для отрасли, сообщила руководитель департамента торговой недвижимости Cushman&Wakefield Ольга Антонова.
По ее словам, на сегодняшний день сложно точно оценить денежные потери владельцев и арендаторов торговых центров, но в процентном соотношении они составят минимум 90% от выручки за период «простоя», передает РИА «Новости».
Также Антонова отметила, что большинство арендаторов и арендодателей уже предусмотрели скидки на случай очередного локдауна в виде прогрессивной ставки, оплаты процента от максимальной выручки для предприятий, работающих навынос.
«Однако для бизнеса, который не восстановился до сих пор, приостановка деятельности лишь увеличивает риски дефолтов в отрасли, особенно среди малого бизнеса», – сказала она.
Кроме того, она добавила, если закрытие торговых центров продлится на срок более 10 дней, остро встанет вопрос о влиянии дефолтов и растущей вакантности на рынке торгового бизнеса на безработицу, отчисления, возможность владельцев ТЦ исполнять свои обязательства.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
|
|
Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
Падение деревьев из-за сильного ветра в Москве не привело к гибели людей
Под натиском сильного ветра в Москве упали 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, люди не пострадали.
«На территории Троицкого административного округа рухнули 10 деревьев, все на проезжую часть», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, еще два дерева упали в Северо-Западном и Восточном административных округах, пострадавших людей и автомобилей нет.
«Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – говорится в сообщении городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
«Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок», – дополняется в сообщении.
Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.
В Москве разрешили посещать парки и детские площадки во время «длинных каникул»
Власти Москвы не планируют закрывать парки и детские площадки на период «длинных каникул» с 28 октября по 7 ноября, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
«Уличные рекреации, такие как спортивные и детские игровые площадки, парки и скверы будут открыты для посещения на «длинных каникулах». Но мы настоятельно просим жителей соблюдать меры предосторожности, избегать скопления людей. Особенно важно это сегодня для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Также важно контролировать соблюдение эпидмер для детей, в том числе на игровых площадках и других местах, где есть риск распространения заболевания», – приводит его слова ТАСС.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Фигурантов дела о хищении недвижимости у властей Москвы на 1 млрд рублей арестовали
Тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы, основной фигурант дела – экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что Игнатов заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Он был отправлен в отставку мэром столицы Сергеем Собяниным в 2011 году в связи с переходом на другую работу.
«Как установило следствие, Игнатов, являясь заместителем руководителя департамента имущества Москвы (в 2013 году переименован в департамент городского имущества Москвы), в 2007 году совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения, создали преступное сообщество, которым руководили, в форме структурированной организованной группы, похитив и легализовав недвижимое имущество ОАО «Мосрыбкомбинат» (МРК) и ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Бывший столичный чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск», – рассказал источник.
Москву назвали лучшим туристическим городом Европы
Москва получила две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, сообщает сайт премии.
«Лучшим туристическим городом в Европе» Москва стала, обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену, передает ТАСС.
В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» премию вручили комитету по туризму Москвы. Российская столица на конкурсе была выдвинута еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».
Санкт-Петербург стал городом с лучшим туристическим направлением для изучения истории. Опередила Северная столица Амстердам, Афины, Берлин, Венецию, а комитет Петербурга по развитию туризма получил награду «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».
Компания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд».
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. За кандидатов отдают свои голоса тысячи туристов по всему миру. Также голосуют эксперты в сфере туризма. Главными параметрами, по которым отбирают победителей, становятся уровень безопасности, развитость инфраструктуры, сеть гостиниц. Премию называют Оскаром туристической отрасли.
В 2019 году Москва стала лауреатом в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
Ранее сообщалось, что Москве приняли решение ввести с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней. В этом время не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.
На закрытом заседании клуба «Валдай» Собянин рассказал о борьбе с рапространением COVID
В ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудили современную городскую политику и борьбу с пандемией, сообщил глава совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий.
Встреча прошла в закрытом формате, на ней обсуждались важные проблемы столицы, сказал Быстрицкий ТАСС.
«Речь шла о судьбах городов, о понимании того, что такое современная городская политика, как она связана с положением человека, как мегаполисы связаны с экономическим процветанием», – пояснил он.
Также затрагивалась тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Москва – очень эффективный и развитый город, пока справляющийся с вызовами. Это заметно, об этом пишут и говорят», – подчеркнул он.
Быстрицкий отметил, что государства в эпоху пандемии остались единственными защитниками населения, но они также приобрели дополнительную власть, в том числе в медицинской области.
Эксперт говоря о наращивании контроля за населением, отметил, что «государства не заинтересованы в чрезмерном перенапряжении». «Конечно, они в определенных случаях могут использовать эту ковидную тему. Но в целом это напряжение для государства», – пояснил Быстрицкий.
«Все эти меры усиления означают дополнительную нагрузку на врачей, на полицию, на администрацию всех уровней, на руководителей предприятий. Все в напряжении», – указал он.
XVIII ежегодное заседание «Валдая» на тему «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство» проходит в Сочи с 18 по 21 октября. В нем принимают участие представители 45 стран.
Уголовное дело завели в Москве по факту смертельного отравления алкоголем
В столице мужчина умер от отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело, случай не связан с другими отравлениями в регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», – цитирует Иванову РИА «Новости».
По ее словам, трое мужчин пили принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего они угодили с отравлением в больницу, один из них скончался.
«Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах», – пояснила Иванова.
Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.
Между тем в прокуратуре Москвы сообщили, что поставили расследование дела на контроль.
Напомним, после употребления метилового спирта в Свердловской области умерли 24 человека.
Координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев, первым сообщивший о жертвах суррогатного алкоголя в Свердловской области, отмечал в среду, что количество погибших от отравления метанолом выросло до 26 человек.
Ученые предупредили о влиянии изменения климата на здоровье людей
Изменения климата могут оказывать серьезное влияние на здоровье, это воздействие будет заметно в будущем, говорится в статье, подготовленной при участии экспертов Университета штата Вашингтон и опубликованной в медицинском журнале Lancet.
По данным автора статьи, вызываемые климатическими изменениями засухи и наводнения приведут к сокращению продовольствия, а глобальное повышение температуры будут способствовать распространению опасных вирусов, вызывающих малярию и холеру, пишет ТАСС.
Отмечается, что только за первые шесть месяцев 2020 года 51,6 млн человек на планете пострадали от 84 масштабных стихийных бедствий.
«В исследовании Lancet Countdown констатируется, что мир захлестнула волна кризисных явлений в области здравоохранения, мало что было сделано для защиты населения от усиливающегося воздействия на здоровье людей, вызываемого изменениями климата», – говорится в докладе.
Воздействие сильно будет проявляться в отношении детей и людей в возрасте от 65 лет и старше. Авторы считают, что этого не произошло, если бы не вызваны деятельностью человека по изменению климата.
Также в документе говорится, что повышение температуры на планете привело к тому, что в мире зафиксированы вспышки малярии и холеры.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отказался от участия в конференции по климату в Глазго, но российская сторона там обязательно будет, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пока организаторы готовят мероприятие. О формате проведения будет сообщено позже, отметил представитель Кремля.
Общепиту в Москве разрешили работать без QR-кодов после нерабочих дней
Столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и на доставку. С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», – цитирует ТАСС Немерюка.
При этом он подчеркнул, что отмена или введение новых ограничений будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД