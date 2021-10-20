|
|
Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время девятидневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул № 3».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
Западные СМИ узнали условие увеличения поставок российского газа в Европу
|
|
Россия готова нарастить поставки газа в Европу при условии, если ФРГ и Евросоюз выдадут разрешение на начало использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Газпрому.
Отмечается, что Москва сейчас не намерена делать ЕС «одолжения» ввиду многолетних санкций со стороны ЕС и прочей напряженности в отношениях, подчеркивает агентство. По данным Оксфордского института энергетических исследований, объем экспорта газа отстает от показателей 2019 года, а ежедневные поставки сократились в октябре. Несмотря на это, Газпром не спешит восполнять запасы в своих европейских хранилищах, усиливая давление на цены на газ, передают «Ведомости».
«Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», – цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева.
«Мы выполняем все наши контракты, все наши обязательства. Все это должно быть предметом дополнительных добровольных и взаимовыгодных соглашений», – добавил он.
Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
МВД объяснило увольнения начальников отделов полиции Екатеринбурга
В Екатеринбурге четверо начальников отделов полиции выразили желание уйти в отставку по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», – сказал РИА «Новости» Горелых.
По его словам, кадровое подразделение МВД ищет новых руководителей для отделов, рассматриваются различные кандидатуры из числа имеющегося резерва.
По данным E1.ru, один из начальников уже уволился, еще трое ждут окончания отпуска, но заявления уже написаны.
В свою очередь источники Ura.ru сообщили, что усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступает по 20 рапортов в день. В частности, по словам источников, из 14-го отдела полиции недавно ушел на пенсию начальник Дмитрий Шишмаков, Аркадий Ситников уходит из 4-го отдела. Кроме того, из 12-го отдела увольняется Алексей Мартыненко, а 10-й отдел покидает Андрей Казанцев.
Отмечается, что причинами массового увольнения стали большая нагрузка и низкая зарплата.
В августе президент России Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел.
Канадский политолог рассказал о перспективах примирения Москвы и Варшавы
|
|
Москва и Варшава могли сблизиться за счет улучшения отношений Польши с Венгрией и Италией, но против этого будет выступать местная оппозиция. При этом Польша поддержит вступление Украины в ЕС и в перспективе в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД канадский политолог польского происхождения Петр Дуткевич в кулуарах заседания международного клуба «Валдай».
«Для сближения Москвы и Варшавы есть все предпосылки в условиях конфронтации между Польшей и Брюсселем. До сих пор сближение не было реальным, поскольку нас разделяет не только политика, но и история», – считает член ученого совета «Валдайского клуба» и директор Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Канада) Петр Дуткевич, который сейчас находится в Сочи, где проходит заседание клуба.
Дуткевич напомнил, что в апреле премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший глава МВД Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини договорились на встрече в Будапеште работать над формированием общеевропейского правого политического объединения. С этими политическими силами Москва «вполне адекватно разговаривает», и за счет этого можно выстраивать российско-польский диалог.
Эксперт сожалеет, что у польской оппозиции вместо программы развития отношений с Россией очень критический взгляд на нее. Это будет препятствовать попыткам правительства сблизиться с РФ. «Никто из польской оппозиции, даже бывший премьер-министр Дональд Туск, не имеет хотя бы короткой программы отношений с Россией. Это их большая ошибка», – уверен политолог.
Что касается позиции простых поляков, то часть из них находится под влиянием правящей партии «Право и справедливость» и слогана «Польша прежде всего», что «тоже не способствует хорошим контактам с Россией». «Но что касается личных отношений, то поляки относятся к России нормально. Многие россияне, которые бывают в Польше, удивляются позитивной реакции людей на русский язык. Но это не касается радикальных националистических элементов, которые всегда будут», – добавил собеседник.
Говоря о позиции Польши по поводу вступления Украины в НАТО, а затем в ЕС, Дуткевич отметил огромные риски такого пути для Киева. «С точки зрения Польши, было бы гораздо более прагматично начать разговор о вступлении Украины в Европейский союз, а где-то в будущем, когда ситуация на Украине стабилизируется и будут выполнены Минские соглашения, о вступлении в какой-то военный блок», – подытожил Дуткевич.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз. В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли сообщил, что «Еврокомиссия ведет переговоры с польскими властями по поводу основополагающих принципов, несоблюдение которых может заблокировать утверждение плана восстановления Польши». Так политик отреагировал на решение польского Конституционного суда, который констатировал несоответствие нормы о приоритете европейского права над национальным положениям основного закона и подтвердил превосходство конституции над правом ЕС.
Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент условились считать соблюдение принципа верховенства права решающим критерием при распределении бюджетных расходов между членами сообщества. Это касается всех средств бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран ЕС после пандемии. По оценке Сассоли, «еще есть шанс избежать необратимого кризиса», однако «должно быть ясно, что примат европейского права над национальным не может быть поставлен под сомнение».
Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату
|
|
«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе.
«Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.
«Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.
«В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский.
Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным.
«Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали».
«Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС.
При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию».
В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стали известны подробности дела Раковой
|
|
Уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой в августе по заявлению и. о. главы ФНФРО.
«И. о. главы фонда (ФНФРО) Юлия Пономарева написала заявление в полицию 3 августа, дело возбуждено 7 августа», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом следствия источник.
Уточняется, что фонд признан потерпевшим. Поводом для возбуждения дела стала справка об исследовании документов между фондом и Московской высшей школой социальных и экономических наук. Справка показала фальсификацию отчетов по проводимым исследованиям.
Бывшую чиновницу обвиняют в хищении более 50 млн рублей. Ей вменяют то, что на посту замминистра просвещения в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, в котором являлась гендиректором.
Деньги должны были пойти на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».
Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, его подозревают в хищении 21 млн рублей. Деньги выделялись на реализацию нацпроектов. Сам руководитель вуза вину не признает.
В Кремле отреагировали на задержание Раковой. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что о задержании бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения известно, но Кремль не имеет возможности вмешиваться в следственные действия.
Эксперты объяснили замену ПМ пистолетом Лебедева
|
|
«Компактный пистолет Лебедева выполнен на уровне мировых образцов, о чем говорит его высокая надежность, мощность и эргономичность», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер. Ранее источники сообщили, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) вместо «морально устаревшего» пистолета Макарова (ПМ).
«ПМ до сих пор хорошо работает, но его создали в конце 1940-х годов, когда стояли совсем другие задачи. Емкость его магазина маловата, патроны (9 на 18 мм) слабоваты, а для более мощного боеприпаса нужна более сложная автоматика. Поэтому все давно шло к принятию нового пистолета на вооружение», – считает собеседник.
Военный эксперт Виктор Мураховский также видит главную проблему ПМ в его патронах. «Оружие и боеприпасы – это всегда комплекс. 9 на 18 мм – патрон с низким останавливающим действием, низкой начальной скоростью. Он абсолютно не отвечает современным требованиям», – подчеркнул специалист.
Кроме того, пистолет Макарова не ладит с различными аксессуарами. К нему, по словам Попенкера, трудно прикрепить подствольный фонарь, лазерный указатель и компактный коллиматорный прицел, позволяющий резко повысить эффективность стрельбы.
«С другой стороны, теперь у нас есть ПЛК – очень хороший, надежный и перспективный образец с современной эргономикой и большей точностью. Первое, что все отмечают, когда берут его в руки: «Удобно лежит». При этом он компактный, а значит не будет сильно мешать при ношении», – рассказал эксперт.
«У него достаточно емкий магазин с мощными современными патронами. Предусмотрена возможность установки аксессуаров – тех же подствольных фонарей для работы в сумерках, добавил Попенкер. – Так что ПЛК выполнен на уровне мировых образцов. Сейчас только стоит вопрос, чтобы его в серию запустили».
«Весьма иронично и то, что компактный пистолет Лебедева перейдет на патроны 9 на 19 мм (калибр также известен как «Люгер» или «Парабеллум»). Их разработали немцы в начале XX века – примерно за 40 лет до создания боеприпаса 9 на 18 мм для ПМ». Так получилось, что в этом патроне немцам удалось найти оптимальный баланс между отдачей, мощностью, дальностью стрельбы и поражающим действием. И вот уже скоро 120 лет как он существует. Он постепенно захватил мир, и теперь эта волна дошла до нас, – пояснил эксперт. – По сравнению с макаровскими патронами он мощнее и имеет чуть большую дальность. Но вместе с тем требует более сложной автоматики».
В среду стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник РИА «Новости» сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
ПЛК отличается от базовой версии пистолета Лебедева уменьшенными длиной, высотой и массой. Емкость магазина – 14 патронов (9 на 19 мм), пистолет подходит для скрытого ношения.
Напомним, пистолет разработан группой компаний «Калашников». В августе сообщалось, что Росгвардия примет на вооружение модульный пистолет Лебедева.
Голикова назвала регионы с критической ситуацией по COVID-19
|
|
Наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, в семи субъектах заняты больше 95% коронавирусных коек – это Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области, передает РИА «Новости».
В свою очередь коллективный иммунитет больше всего выработался в Подмосковье, Москве, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области. Среди отстающих – Дагестан, Кабардино-Балкария, Камчатка, Татарстан, Томская область, Ставрополье, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Челябинская область.
Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация в России с COVID-19 и другими вирусами имеет тенденцию к усложнению, поскольку уже более месяца наблюдается рост. «Более месяца мы наблюдаем устойчивый рост заболеваемости, и на сегодняшний день число выявленных случаев COVID-19 за сутки приближается к 35 тыс.», – рассказала она.
«Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых явилось несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации», – сказала она.
По ее мнению, нынешних мер в борьбе с пандемией недостаточно, «чтобы среагировать на ту ситуацию, которая сегодня развивается, и переломить негативные тенденции».
Кроме того, Голикова отметила, что в 79 российских регионах уже введена вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан, которые имеют больший контакт с населением. «Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – уточнила она.
Вице-премьер подчеркнула, что превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом фиксируется в 35 субъектах.
Ранее Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Поклонская сфотографировалась в дипломатическом мундире
|
|
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная на должность посла России в Кабо-Верде, опубликовала в соцсетях фото в дипломатическом мундире.
Поклонская опубликовала фото на своей странице в Instagram. Подписчики оценили фото и пожелали новому послу России в Кабо-Верде успехов в работе.
-
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
В Британии начала распространяться более заразная форма коронавируса
|
|
В Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2, сообщил ученый Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.
По его словам, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%, передает RT со ссылкой на The Financial Times.
Специалисты подчеркивают, что пока новая вариация фиксируется только на территории королевства, на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Эксперты подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан прежде всего с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением вариации вируса.
Как предположил профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса так же значительно, как предыдущие формы «дельта»-штамма.
Ранее главный врач городской клинической больницы (ГКБ) № 52 Марьяна Лысенко сообщила, что дети стали намного чаще заражаться штаммом коронавирусной инфекции «дельта».
В метро Москвы появилась вакансия кассира со знанием узбекского или таджикского языка
|
|
Московский метрополитен опубликовал на портале поиска работы Headhunter вакансию кассира со знанием узбекского или таджикского языков.
Соответствующее объявление было размещено на сайте поиска работы HeadHunter.
Кассирам предлагается зарплата в размере от 39 тыс. рублей. При этом соискатель должен иметь среднее образование, предпочтителен опыт работы с денежными средствами, также требуется знание таджикского или узбекского языка.
В обязанности кассира входит оформление и продажа проездных билетов, транспортных карт и иных носителей проездных билетов, обслуживание автоматов по продаже проездных билетов, консультирование пассажиров.
Среди преимуществ работы в вакансии указаны: трудоустройство и работа в соответствии с ТК РФ, бесплатный проезд в столичном метро, бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении от места жительства до места работы и обратно, премирование по итогам работы за полный календарный год, надбавка за стаж, возможность получить профессиональное образование за счет метрополитена, льготы на отдых в оздоровительном комплексе метрополитена, детский оздоровительный лагерь и детский клуб.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал от мигрантов знания русского языка. При этом департамент транспорта Москвы решил не убирать из метро указатели на таджикском и узбекском языках.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СНБО предложил переименовать Великую Отечественную войну
|
|
Необходимо отказаться от термина «Великая Отечественная война» и ввести в обиход «советско-немецкая война» или обобщенно Вторая мировая, заявили в Совете нацбезопасности Украины.
Аппарат СНБО создал словарь «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» и рекомендовал использовать его властям, дипломатам и СМИ, передает РИА «Новости».
Термин «Великая Отечественная война» в нем помещен в графе «Фейк/клише», а взамен предлагается использовать варианты «Вторая мировая война» и «советско-немецкая война».
Также в графу помещены понятия Русский мир, Малороссия и Новороссия. Русский мир предлагается писать в кавычках, вместо Малороссии использовать Украина, а вместо термина «Новороссия» использовать названия конкретных областей.
В мае председатель Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в том числе и с Россией.
С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
Украина подтвердила отказ признать «Спутник V»
|
|
Лица, которые вакцинированы от коронавируса российским препаратом «Спутник V», при въезде на Украину должны будут пройти десятидневную самоизоляцию или сдать тест на COVID-19, заявил глава украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Демченко подтвердил «ранее установленные правила» и заявил, что Киев «не признает российскую вакцину». Он также отметил, что этой вакциной «пытаются вакцинировать граждан на временно оккупированных территориях». По его словам, «вакцина должна быть только та, которая утверждена ВОЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Дом».
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
При этом «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Появилась информация о планах Facebook сменить название
|
|
Компания Facebook планирует изменить название на следующей неделе, сообщил источник.
Как пишет Verge, компания хочет, чтобы название «отражало ее направленность на построение «метавселенной», которая, по словам главы Facebook Марка Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что название может быть как-то связано с Horizon, названием виртуального офиса, представленного Facebook, передает РИА «Новости».
Ожидается, что о планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Как отмечает издание, Facebook – не первая технологическая корпорация, решившая провести переименование. Так, в 2015 году один из главных конкурентов компании Цукерберга Google провела реструктуризацию корпорации, которая получила название Alphabet, передает ТАСС.
Напомним, Facebook согласилась выплатить почти 5 млн долларов штрафа по иску минюста США о дискриминации, еще до 9,5 млн долларов – пострадавшим. В американском Конгрессе состоялись слушания по вопросу безопасности детей в интернете. В центре внимания оказалась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвиняет компанию в распространении провоцирующего ненависть контента ради прибыли.
Захарова объяснила Британии суть многополярного мира
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление начальника штаба обороны Великобритании Николаса Картера, который назвал Россию «критической угрозой».
Как заявила Захарова в Telegram, если бы он «читал материалы сайта МИД России», то был бы в курсе, что «мы не вступаем в многополярный мир, а давно в нем живем». По мнению Захаровой, для Картера стало бы «откровением и то, что многополярный мир не означает конкуренции его Королевства с авторитарными соперниками». Она пояснила, что «полюсы – это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного».
Захарова подчеркнула, что «идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, – это не признак многополярности, а симптом «геополитического биполярного расстройства» 20-го века». Она заявила, что Запад пытается «применить» его и в 21-м веке. Официальный представитель МИД указала, что «более авторитарного игрока, чем Британия, исторически сложно найти», а «заявления о «критической угрозе» и «хроническом вызове» больше похожи на цитаты из беседы с психологом», только «в микрофон».
Напомним, Картер заявил, что «начинал военную службу» в эпоху «биполярного мира», но «затем наступила эпоха однополярного мира», «теперь же мы вступаем в многополярный мир». Он охарактеризовал новые условия как «эру постоянной конкуренции, которая ведется с рядом авторитарных соперников». По его мнению, Россия является «критической угрозой», а Китай – «хроническим системным вызовом». Он призвал к формированию коалиций ad hoc, которые в зависимости от угрозы будут объединять различные страны-единомышленницы и где центральная роль будет уготовлена НАТО. Примером такого альянса он счел AUKUS (США, Великобритания и Австралия).