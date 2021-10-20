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Суд в Киеве заочно арестовал экс-премьера Азарова по делу о «Харьковских соглашениях»
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Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-премьера Украины Николая Азарова, он подозревается в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений» о продлении пребывания Черноморского флота России на Украине после 2017 года на 25 лет.
«Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года», – приводит сообщение Государственного бюро расследований РИА «Новости».
Следствие считает, что Азаров полностью понимал последствия данного соглашения и способствовал реализации интересов России.
В апреле в украинском МИДе заявили, что не поддерживают денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считают их «дополнительным аргументом» для борьбы с Россией в международных судах.
В марте на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.
Названы европейские противники членства Украины в ЕС
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Богатые страны Европы не хотят оплачивать вступление Украины в Евросоюз. К таким выводам пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя заявление Владимира Зеленского о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС.
«Такие крупные и сильные страны Европы, как Германия, Франция, Нидерланды, выступают против членства Украины в ЕС, поскольку именно они во многом отвечают там за вопросы развития экономики и устойчивости финансовой системы», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, они щепетильно относятся к тому, насколько кандидаты соответствуют установленным нормам и критериям для вступления в Евросоюз.
«Поэтому Украина может забыть об идее вхождения в ЕС, потому что она не соответствует Копенгагенским критериям вступления в Евросоюз, не разделяет ценности стран ЕС и принесет им лишь экономические и финансовые проблемы, – уверен политолог. – Все прекрасно понимают, что Украина не смогла пройти нужный путь, в отличие от той же Польши, и не усвоила сложные уроки для вхождения в европейские институты».
«Однако Польша и страны Балтии продвигают идею вступления Украины в ЕС, следуя собственным интересам. Они рассматривают ее как буфер против России, но этого недостаточно, чтобы войти в ЕС», – констатировал Рар.
«Власти Украины вряд ли оставят свои надежды на вхождение в европейские институты. Киев продолжит торговаться за место в ЕС, потому что у нынешних властей нет альтернативной политической линии», – подчеркнул собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Во-первых, Украина структурно не готова к вхождению в европейские институты. Во-вторых, это создаст дополнительные проблемы финансового и административно-управленческого характера для ЕС, – отметил он. –
В частности, оплачивать ее интеграцию придется Германии, Франции, Бельгии, Люксембургу и Нидерландам, которые не испытывают большого желания этим заниматься.
А активные лоббисты вступления страны в ЕС – Польша и страны Балтии – вовсе не пытаются взять на себя это бремя, потому что они сами являются реципиентами структурных фондов Евросоюза».
Кроме того, помимо объективных причин, политолог указал и на целый ряд вопросов двусторонних отношений Украины со странами ЕС. «Так, у Венгрии и Румынии есть свои наборы претензий к Украине, включая политические и экономические вопросы. Так что они могут выступать против европерспектив Украины. Более того, даже в Польше есть политические силы, которые крайне критически относятся к Украине», – рассказал Кортунов.
«Таким образом, в подавляющем большинстве стран ЕС рассмотрение вопроса о вхождении Украины в объединение считается преждевременным. И вряд ли он станет предметно обсуждаться в обозримом будущем», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – сказал Зеленский.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.
Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».
Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».
Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.
Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Погребинский объяснил слова Зеленского о готовности обменять Медведчука
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«Зеленский фантазирует об обмене, потому что убедился или приближается к убеждению, что законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил слова президента Украины о готовности обменять отбывающего домашний арест политика Виктора Медведчука на «настоящих героев Украины».
«Даже первокурснику юрфака понятно, что в деле Виктора Медведчука нет ни состава, ни события преступления – как сказал сам Медведчук. Все это стало бесперспективно, и для президента, конечно, предпочтительнее его обменять, вот он и предлагает», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины», но произойдет это только в том случае, если «Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство».
В понедельник Медведчук ответил, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского», а также пообещал продолжить политическую борьбу, несмотря на «преступное давление» со стороны киевских властей. В Верховной раде предположили, что главу политсовета ОПЗЖ «взяли в заложники, чтобы обменять на дешевый газ».
«Зеленский фантазирует об обмене Медведчука, потому что убедился или приближается к убеждению, что он законно не сможет выиграть суд у Медведчука», – отметил Погребинский.
По мнению киевского эксперта, заявления президента Украины «по большей части лишены смысла, но обращены к такой публике, которая об этом вряд ли задумается».
На эту нелогичность в словах Зеленского указывают как минимум два противоречия, отметил Погребинский. Во-первых, президент сам назвал Медведчука «гражданином Украины, к которому применяется украинское законодательство», а значит, о российском паспорте речь не идет (что и подтвердил лидер политсовета ОПЗЖ).
Во-вторых, президенту Украины не кажется странным обменивать сидящего под домашним арестом человека до вынесения ему приговора, добавил собеседник.
«Отчасти Зеленский ориентируется на тех людей, которые не будут задумываться над бессмыслицей, которые живут в выдуманном, виртуальном мире, в мире пиара. Он знает, что его будут слышать разные люди, в том числе многие, кто не готов ничего анализировать. И на них это сработает», – полагает Погребинский.
«Это нонсенс для тех, кто способен анализировать. А те, кто просто ненавидит Путина, Россию и Медведчука, для них это нормальное выступление Зеленского в духе: «Забери, Путин, своего друга!». Это игра для этих людей, на эту аудиторию», – заключил он.
Напомним, в начале прошлой недели киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 ноября по новому уголовному делу. Речь идет о подозрениях в госизмене и терроризме, которые Служба безопасности Украины огласила лидеру политсовета ОПЗЖ в октябре.
По версии СБУ, Медведчук помогал срывать поставки угля из-за границы на Украину, чтобы поставлять сырье из Донбасса, тем самым участвуя в заговоре против страны и подрывая ее энергетическую безопасность. Новое уголовное дело Медведчук назвал сфабрикованным и обвинил киевские власти в попытке отвлечь внимание от офшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил мнение, что происходящее с Медведчуком – «не что иное, как сведение счетов с политическим конкурентом». Кремль осудил решение суда, но вместе с тем отметил, что помочь главе политсовета ОПЗЖ не может, поскольку тот является гражданином Украины.
В мае СБУ обвинила Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку засекреченную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ.
Генпрокуратура Украины также заподозрила лидера политсовета ОПЗЖ и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Суд, однако, решил не арестовывать Медведчука, вместо этого отправив его под домашний арест с 13 мая. Генпрокурор Ирина Венедиктова осталась недовольна решением судебного органа и пообещала «идти дальше» в деле главы политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
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Зеленский предложил России обменять Медведчука
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, если бы у политика было гражданство России.
Зеленскому в эфире телеканала ICTV был задан вопрос, поступали ли Украине предложения от России о том, чтобы «оставить в покое Медведчука», передает РИА «Новости».
«Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны – если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – заявил Зеленский.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука в госизмене. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявлял о готовности к любому исходу дела.
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«Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2»
Киев оформил заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2», сообщил глава компании Юрий Витренко.
По словам Витренко, компания подала заявку на участие перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей, сообщает РИА «Новости».
Газопровод «Северный поток – 2» построили от побережья России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство объекта было завершено 10 сентября. До сих пор продолжается процесс получения сертификации, проект должен соответствовать условиям Газовой директивы ЕС.
Процесс может занять несколько месяцев. Германская сторона получила полный пакет документов для проведения процедуры еще в сентябре.
Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев назвал главную ошибку киевских властей. По его словам, газ надо было закупать весной по низким ценам.
Зеленский заявил о бессмысленности вопросов про принятие Украины в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.
«Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета) Шарлю Мишелю, у нас до этого было много встреч с Шарлем Мишелем. У нас прекрасные отношения», – передает РИА Новости слова Зеленского в интервью телеканалу ICTV.
По утверждению главы государства, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе «еще вчера». Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. «Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной», – добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает готовить декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов голосовать за принятие Украины в Евросоюз. «Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)», – добавил Зеленский.
В прошлый четверг украинский посол в ФРГ Андрей Мельник потребовал от Германии закрепить перспективу принятия Украины в Евросоюз (ЕС). В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
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В Раде заявили о подталкивании Украины к прямому контракту с Газпромом
Украину в условиях кризиса в энергетической сфере «ведут» к прямому контракту на поставки газа с Газпромом, это ставит страну «на колени», заявила депутат Рады Людмила Буймистер.
Буймистер заявила, что ее исключили из пропрезидентской фракции «Слуга народа» после того, как она начала говорить о «ведении» Украины к прямому контракту с Газпромом, передает РИА «Новости».
«Это что – подыгрывание Москве? Или настолько боится ближайшее окружение, что я смогу убедить президента (Владимира Зеленского), что не все делается правильно? Или это просто произошла окончательная узурпация партии «Слуга народа» и это уже не президентская партия?», – возмутилась парламентарий.
Ранее Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
Зеленский признался в отсутствии ответа на окончание транзита газа из России
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток – 2» «оружием», последствия применения которого никто еще не знает, так как Европа зиму еще не прошла. Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину.
«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом <…> мы должны быть на шаг впереди», – приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в интервью телеканалу ICTV.
Он полагает, что необходимо не только задумываться о количестве накопленного в этом году в подъемных хранилищах газа, но и о перспективе. «Мы не понимаем, что будет в следующем году <…>, и надо будет реагировать», – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский утверждает, что Запад прислушивается к позиции Украины по «Северному потоку – 2». «Мы понимали, что это для нас будут вызовы, но у нас есть свой газ, и наше общество будет обеспечено, но тем не менее мы говорили об энергетической небезопасности всей Европы. Сейчас нас слышат, сейчас пошла уже реакция», – полагает он. В этом контексте Зеленский добавил, что «после того, как «Северный поток – 2» будет достроен, его еще надо запустить», в связи с этим он подчеркнул, что для Киева «очень важно, чтобы Третий энергетический пакет был применен к «Северному потоку – 2».
Еще одним вызовом для Украины он назвал перспективы транзита российского газа через Украину. «И также, когда закончится контракт о транзите российского газа Украиной в 2024 году, что будет 1 января 2025 года – это также очень серьезный вызов, серьезный вопрос, на который надо находить ответ вчера, позавчера, и на который надо было найти ответы десять лет назад. Мы не находили», – признал Зеленский.
Накануне оператор проекта «Северный поток – 2» – компания Nord Stream 2 AG – сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом и готова к работе. воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
На этом фоне сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой. Между тем в Кремле указали, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. Вице-премьер Александр Новак отметил, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
В прошлую пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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«Мисс Украина» объяснила свое право говорить по-русски
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Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении.
Девушка из Днепропетровска 15 октября завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка, передает РИА «Новости».
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину.
Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали
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Северодонецкий городской суд Луганской области отправил под стражу представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области Украины.
«Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В прокуратуре заявили, что у представителя ЛНР при задержании было при себе огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами. Он подозревается в участии в деятельности запрещенных вооруженных формирований.
«В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2021 года подозреваемый служит «офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня», входящего в состав так называемой народной милиции ЛНР… Задержание осуществлялось контрразведкой СБУ совместно с подразделениями вооруженных сил Украины», – сообщили в ведомстве.
Ранее украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.
Зеленский подтвердил наличие офшоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от (олигарха Игоря) Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», – заявил он в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры, по его словам, во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ».
«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», – добавил президент.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Минэнерго Украины: Запасов угля на ТЭС осталось на 5-6 дней
Запасы угля на тепловых электростанциях (ТЭС) государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» Украины рассчитаны на одну-две недели, сообщило министерство энергетики Украины.
«На складах Змеевской ТЭС находится 9,4 тыс. тонн газового угля, чего хватит на пять дней работы станции, на складах Углегорской ТЭС находится 16,7 тыс. тонн газового угля, чего хватит на шесть дней работы станции», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
На складах Трипольской ТЭС, которая также входит в «Центрэнерго», по данным министерства, запасено 29,8 тыс. тонн газового угля. Этот объем рассчитан на 14 дней работы станции. На Приднепровской и Ладыженской ТЭС его будет достаточно на 21 день работы, а на Бурштынской – на шесть дней.
Ранее сообщалось, что украинская компания ДТЭК договорилась с американской HC Trading (Heidelberg Cement Group) о поставке двух партий энергетического угля.
Шарий оценил заявление «Мисс Украина» в защиту права говорить по-русски
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«Если язык вынуждены навязывать – значит, он никому не нужен. Поэтому оправдания в такой ситуации означают слабость», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и блогер Анатолий Шарий, комментируя реакцию победительницы украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анны Неплях на критику в свой адрес из-за использования русского языка.
«Я не считаю позицию этой девушки смелой, поскольку она, как и многие другие, начала оправдываться перед маргинальной украинской властью и ее сторонниками», – считает лидер украинской «Партии Шария», блогер Анатолий Шарий.
«Мне уже надоели эти бесконечные оправдания за использование русского языка вместо мовы. Понятно, что для украинских радикалов это своего рода работа. Только выглядит все это плохо», – добавил он.
В этой связи блогер напомнил о недавнем скандале, связанном с руководителем компании веганской еды Yaro Юлии Приваловой. «Такого шоколада, как там производят, я не могу найти даже в Европе, – рассказывает Шарий. – Из-за того, что руководитель этой компании сфотографировалась на фоне Кремля и пошутила про бандеровцев, украинский националист и радикал Сергей Стерненко начал травить ее в соцсетях. Судя по всему, про бандеровцев нельзя шутить в этом «свободном» государстве. В результате девушка начала оправдываться и говорить весь этот бред о том, как она любит Украину».
«Когда людей вынуждают говорить на языке, на котором они говорить не хотят или не умеют, это грустно. Если язык вынуждены навязывать – значит, он никому не нужен. И оправдываться за использование русского языка – это слабость», – констатировал собеседник.
По мнению Шария, большинство жителей Украины никогда не осмелеет настолько, чтобы отстаивать свою позицию перед властью. «То, что украинцы вольнолюбивые и резкие – красивая сказка. В европейских странах, в которых я жил, люди не терпели бы и недели того, что терпят украинцы, и однозначно вышли бы на улицы и смели эту власть. Может, через 40 лет что-то поменяется на Украине, но точно не сейчас», – резюмировал блогер.
Ранее победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» Анна Неплях отреагировала на критику в свой адрес из-за использования русского языка при общении. 15 октября девушка из Днепропетровска завоевала титул «Мисс Украина Вселенная – 2021». После победы в конкурсе девушку начали критиковать в соцсетях за использование в своих блогах русского языка.
«За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского», – сказала Неплях на украинском языке. Видео из Instagram-stories модели опубликовал телеканал ICTV.
Она отметила, что в данном видео говорит по-украински, что показывает, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». «Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание», – добавила «Мисс Украина».
Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила об ограничениях в использовании русского языка на Украине.
Напомним, в сентябре советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать украинский язык в «руський» вслед за переименованием государства в Русь-Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие выгоды принесет России возможный переход Украины с кириллицы на латиницу.
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В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович описал отношения страны с Западом одесским анекдотом.
«Сегодня дружат они (украинские власти) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», – передает РИА Новости слова Рабиновича в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.
Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают», напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат.
«Пусть Европа к нам приходит. Я только за – пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <...> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», – возмутился Рабинович.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.
Ранее Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
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Погребинский объяснил необходимость подключения США к нормандскому формату
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«Франция и Германия не смогли убедить Киев реализовать политическую часть Минских соглашений, поэтому Россия уже предприняла попытку подключить к нормандскому формату США», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на слова Сергея Лаврова о том, что Москва ранее уже предлагала Вашингтону подключиться к урегулированию в Донбассе.
«Попытка подключения США к нормандскому формату уже фактически состоялась», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По его мнению, исходной позицией для привлечения США к украинской и донбасской проблематике была женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в июне.
«Там обсуждалась украинская тема и, по-видимому, по следам этой встречи произошел визит замруководителя Госдепа Виктории Нуланд и ее разговор с замглавы администрации российского президента Дмитрием Козаком», – полагает собеседник.
«В Москве прозвучали слова о том, что контакты с Владимиром Зеленским бессмысленны, – заметил Погребинский. – Это говорит о том, что нормандский формат в значительной мере исчерпал свои возможности. Дело в том, что Германия с Францией так и не смогли оказать влияние на Киев для того, чтобы он приступил к реальному процессу реализации политической части минских соглашений. В этом смысле надежды на нормандский формат очень малы сейчас», – подчеркнул Погребинский.
Он добавил, что не возлагает большие надежды на посреднические усилия США. «Но в любом случае, Соединенные Штаты имеют большее влияние на Киев, чем Германия и Франция», – добавил киевский эксперт.
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал о том, что Россия предлагала подключить США к переговорам в нормандском формате, но западные участники нормандской четверки – Франция и ФРГ категорически отказались. По словам Лаврова, подобный разговор имел место во время визита в Москву Джона Керри – на тот момент главы Госдепа (речь идет о президентстве Барака Обамы), и его встречи с Владимиром Путиным.
«Еще когда Джон Керри был госсекретарем и он приезжал с очередным визитом в Москву, и мы были на приеме у Путина, Путин сказал, что «вот мы видим, что американцы влияют на Украину, у вас есть свой специальный представитель, Порошенко к вам прислушивается. Может быть, поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату?». Это было при мне», – цитировал «Коммерсант« слова главы МИД. В ответ Керри тогда заметил, что если бы Соединенные Штаты пригласили бы подключиться к нормандскому формату, «может быть, мы бы подумали».
«Потом мы спросили у немцев, у французов, они сказали: категорически нет. Мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны Минские договоренности, только так», – передавал слова Лаврова ТАСС.
При этом глава российской дипломатии отметил: необязательно быть участником нормандской четверки, «необязательно четверку превращать в пятерку или в семерку для того, чтобы каким-то образом помочь урегулированию».
В то же время Лавров назвал фантазиями заявления украинского президента Владимира Зеленского о желании Киева напрямую контактировать с высшим российским руководством. Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом Путиным в любом формате.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины сложно выстраивать диалог, поэтому президент России отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.
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