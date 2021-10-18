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На Украине исключили нехватку газа на зиму
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Украине хватит газа на предстоящую зиму, даже если нерезиденты вывезут из страны свои запасы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, объем газа европейских компаний в украинских ПХГ не превышает 15%.
«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа», – написал Витренко в Facebook.
Также Витренко напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности.
«В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула... Более того – без проблем может транспортировать еще гораздо больше», – отметил глава Нафтогаза.
По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых – до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.
Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Зеленский предложил России обменять Медведчука
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука, если бы у политика было гражданство России.
Зеленскому в эфире телеканала ICTV был задан вопрос, поступали ли Украине предложения от России о том, чтобы «оставить в покое Медведчука», передает РИА «Новости».
«Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки, если Медведчук – гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство?! С другой стороны – если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. Скажем так, вполне возможно. Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», – заявил Зеленский.
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука в госизмене. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» называл выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявлял о готовности к любому исходу дела.
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В России допустили ликвидацию Украины для установления мира в Донбассе
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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил мнение, что ликвидация Украины как государства позволила бы установить мир в Донбассе.
Безпалько отметил, что в современных условия нет смысла ожидать от Киева исполнения Минских соглашений, так как украинские власти «не обладают субъектностью», ими управляет Запад, передает РИА «Новости».
Однако, по его мнению, есть способ установить мир в Донбассе. «Лучшим средством была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины, для тех, кто там живет», – заявил Безпалько в беседе с порталом «Украина.ру».
Он указал на постоянно ухудшающиеся условия жизни жителей Украины, деградацию общественных институтов, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.
Ранее украинский парламентарий Ренат Кузьмин предостерег Киев от игнорирования предупреждений президента России Владимира Путина.
Напомним, в прошлую среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
Политолог Алексей Чеснаков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что захватив офицера ЛНР, Украина перешла «красную линию», нарушив все договоренности по Донбассу. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «официальный Киев готовил похищение Андрея Косяка несколько месяцев с целью ухудшения диалога в рамках минского формата и приурочил этот инцидент к визиту Зеленского в Донбасс», который приехал на линию соприкосновения в четверг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Песков указал на сложности общения с Зеленским
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С президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин «говорит то, что делает, и делает то, что говорит». Также Песков подчеркнул, что участники конфликта описаны в Минских соглашениях, утвержденных Совбезом ООН.
«И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским нет, тем более что Киев не выполняет Минские соглашения. Песков подчеркнул, что для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент.
Ранее в газете «Коммерсант» вышла статья замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в которой он выразил уверенность, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как «это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию». Кремль поддержал позицию Медведева.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия вынесла приговор властям Украины.
На Украине назвали два условия для силового «возвращения» Донбасса
Власти Украины могли обратиться к силовому варианту возвращения Донбасса под контроль Киева при двух условиях, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его словам, переходить к подобному варианту решения конфликта можно было бы при отсутствии каких-либо иных дипломатических способов. Кроме того, Киев должен быть полностью уверен, что способен вернуть эти территории с минимальными потерями, передает «Главред».
При этом Жданов подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении вопроса уже поздно: подобные меры имели смысл только сразу после подписания Минских соглашений.
Он также отметил, что подобные угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, поскольку на самом деле в стране нет государственных деятелей, способных отстаивать суверенитет государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских силовиков в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В Германии обвинили Россию в «ограничении» поставок газа в Европу
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Сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек выступил с утверждением, что Россия якобы ограничивает поставки газа в Европу.
«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», – приводит ТАСС слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», сказанные им в эфире телеканала ARD.
По его оценке, «хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок». «Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», – считает он.
Хабек также подчеркнул, что, с точки зрения «зеленых», проект «Северный поток – 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями (доработанной Газовой директивой ЕС). «Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить», – полагает он.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
Зеленский подтвердил наличие офшоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смотрел расследование о его офшорах, он подтвердил, что у него были компании за рубежом, однако их не использовали для отмывания денег.
«Ну, честно говоря, сюжет не очень. Это я вам как профессионал говорю. Почему? Потому что, во-первых, ничего нового. Это было для меня как дежавю. В 2019-м году все то же самое кино я видел на каналах олигарха (экс-президента Петра) Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакой нет. И даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены: «Деньги «Квартал» получал от Приватбанка, от (олигарха Игоря) Коломойского». Все это старая история. Я все это слышал, все это видел, все эти детали. Радуюсь, что никакой новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019-го года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел. Это радует немножечко... Все, что я делал, все люди знают. Это телевидение и кино», – заявил он в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Зеленский не стал отрицать, что у него были офшоры, по его словам, во времена Януковича «все структурировали свой бизнес, особенно, бизнес связанный с телевидением, со СМИ».
«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году никаких денег и с 2012 года, и с 2001, и с 2019 года не занимался ни я, ни один член студии «Квартал 95». Мы занимались исключительно творчеством», – добавил президент.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
В Раде описали отношение Запада к Украине одесским анекдотом
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович описал отношения страны с Западом одесским анекдотом.
«Сегодня дружат они (украинские власти) с Западом? Нет. Хотите, я вам анекдот расскажу про дружбу с Западом? В Одессе слышал, очень хороший. Вот точно, как у нас с Западом происходит», – передает РИА Новости слова Рабиновича в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат рассказал, как одна женщина поделилась со своей подругой опасениями, что ее муж разлюбил ее. На вопрос, почему ей так кажется, героиня анекдота поведала, что ее супруг уже два года не появляется дома.
Парламентарий объяснил, что у Запада свои интересы, и непонятно, зачем он нужен простым украинцам. Рабинович отметил, что «замечательно жить в той Европе, о которой все рассказывают», напомнив о чистоте на улицах и верховенстве права. Украину невозможно перенести в Европу, но можно построить в ней такой же образ жизни, считает депутат.
«Пусть Европа к нам приходит. Я только за – пусть будет Европа. Но как-то странно она к нам приходит. У нас высасывают все, что можно, начиная от людских каких-то ресурсов, заканчивая Карпатами. <...> А что мы получаем от Европы, можно мне узнать? Обязательную пропаганду гомосексуализма? Ну так извините, для этого что, надо в Европу идти? Пусть сами идут, у нас своих этих хватает», – возмутился Рабинович.
При этом парламентарий подчеркнул, что не имеет ничего против туристических или деловых поездок в Европу.
Ранее Рабинович прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».
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В Раде предположили планы Зеленского по обмену Медведчука на дешевый газ
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Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы «обменять на дешевый газ».
«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать (президента России Владимира) Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на «Россия 1»?» – написал Кузьмин в своем Telegram-канале.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины».
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины.
В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.
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В США увидели в газовом кризисе наказание Европы за отношение к России
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Европа оказалась в плену газового кризиса и поплатилась за высокомерное отношение к России, которая использовала имеющиеся козыри в «энергетическом покере», говорится в статье, опубликованной в американском журнале Forbes.
«Главный урок [газового кризиса в Европе] таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Авторы подчеркнули, что именно желание резко перейти на зеленую энергетику ослабило Европу. Тем не менее, действия России в материале называются «энергетическим покером». Несмотря на то, что издание признало эффективность проектов Москвы (в том числе и «Северного потока – 2»), оно не смогло отойти от популярной среди западных СМИ риторики о якобы влиянии России на рост цен на газ в Европе.
Ранее сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек обвинил Россию в «ограничении» поставок газа в Европу, призвав Берлин «быстро поговорить» с Москвой.
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Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии. В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. В воскресенье посол России в Лондоне Андрей Келин заявил о готовности «Северного потока – 2» к запуску.
Напомним также, в пятницу замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.
Ранее Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Зеленский заявил о достаточном количестве газа «по нормальным ценам» для потребителей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газа «по нормальным ценам» для потребителей хватит.
«Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тыс. долларов. То есть, цена на рынке, если бы власти не вмешались, была для людей как минимум 50 гривен (1,9 долларов), а так для людей от НАК «Нафтогаз» около 8 гривен», – заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV, передает РИА «Новости».
Ранее бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что киевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам.
В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.
Вступили в силу новые правила подключения участков к газу
С понедельника вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, постановление опубликовано на сайте правительства.
Теперь получать газ в дома могут только граждане, проживающие в населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура. Газ можно использовать для домашних нужд.
«Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Чтобы провести топливо до своего участка нужно подать заявку через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. Необходимо иметь при себе топографическую карту, ситуационный план и документы на право владения участком.
О сроках проведения позже сообщат специалисты, все будет зависеть от удаленности дома от газораспределительной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что уже 30 тыс. россиян заключили договоры на догазификацию, часть из них отработана. Итоги подвел вице-премьер Александр Новак. Основные федеральные акты регионы уже приняли. Чиновник дал поручение ускорить темпы газификации, а также рассмотреть проведение льготного подключения.
Напомним, президент Владимир Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации проведут до 2023 года, а второй – до 2030 года.
В Киеве дипломат найден мертвым на даче
Тело 60-летнего дипломата нашли на его даче в Киеве, сообщает ТСН.
«В Киеве произошла загадочная смерть дипломата. Тело мужчины обнаружили в субботу, 16 октября, утром на даче на Осокорках. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай. Имя погибшего правоохранители не разглашают. В Министерстве иностранных дел отмалчиваются», – приводит сообщение издания РИА «Новости».
Сообщается, что тело дипломата обнаружила домработница, когда пришла убирать дом. При этом о ком идет речь, в МИД страны не говорят.
«Ответа на этот вопрос избегают и в полиции. Слухи из сети о признаках насильственной смерти дипломата правоохранители комментировать не хотят. Лишь уточняют, что ему было 60 лет», – сообщается в материале.
В полиции считают, что мужчина мог упасть с лестницы.
«Мы предварительно выяснили, что мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом он поднялся и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – сообщила СМИ пресс-офицер столичной полиции Анна Зубарева.
Ранее в смерти экс-главы разведки Украины не нашли уголовной подоплеки.
Названа тема переговоров главы Пентагона на Украине и в Грузии
Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, заявило военное ведомство США.
«Все три страны граничат с Черным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Черном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран», – приводит заявление Пентагона РИА «Новости».
Также в ходе визита «Остин подчеркнет как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе».
«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», – заявили в Пентагоне.
Россия отрицает обвинения США во вмешательстве в дела сопредельных с ней государств.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин посетит Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Поездка в Европу запланирована «на следующей неделе». Остин завершит «важный визит» в Брюсселе, где состоится совещание министров обороны стран НАТО.
Медведчук опроверг наличие российского гражданства
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном наличии у него российского паспорта заявил, что имеет только украинское гражданство.
«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – приводятся его слова на сайте ОПЗЖ.
Также Медведчук заявил, что продолжит политическую борьбу, отстаивая принципы программы своей партии ОПЗЖ.
«И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет», – заявил политик.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский допустил
возможность «обмена» Медведчука «на настоящих героев и граждан Украины». Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял Медведчука в заложники, чтобы «обменять
на дешевый газ».
Напомним, Киевский суд отказал в аресте Медведчука, оставив главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» под домашним арестом до 7 ноября. Сам Медведчук назвал новое уголовное дело сфабрикованным, обвинив власти Украины в попытке отвлечь внимание от оффшорного скандала и помешать налаживанию отношений с Россией.
В Кремле осудили продление срока домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», назвав это решение сведением счетов с политическим конкурентом, однако отметили, что помочь не могут, поскольку Медведчук является гражданином Украины.
8 октября СБУ вручила Медведчуку подозрения в госизмене и терроризме, увязав обвинения с поставками угля из ДНР и ЛНР. Ранее СБУ обвиняла Медведчука в передаче секретных данных о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины. В свою очередь Генеральная прокуратура Украины подозревает Медведчука и Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу дела, в том числе и к аресту.
Адвокат Поклонской назвал фантазиями угрозы Киева
Угрозы властей Украины экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде после ее назначения российским послом в этой стране являются фантазиями Киева, заявил руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» Максим Могильницкий.
«В МИД Украины бушует опасная эпидемия недержания языка за зубами... Зато я точно знаю о существовании Венской конвенции, 29-я статья которой гласит: «Личность дипломатического агента неприкосновенна. Он не подлежит аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. Государство пребывания обязано относиться к нему с должным уважением и принимать все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на его личность, свободу или достоинство», – написал Могильницкий, который представляет интересы Поклонской на Украине, на своей странице в Facebook.
По его словам, текст Венской конвенции находится в открытом доступе, если «хочется фантазировать о выдаче Поклонской – пожалуйста. Лишь бы не во вред. Но я бы советовал заниматься этим подальше от посторонних глаз... Иначе конфуз может получиться».
Напомним, МИД Украины заявил, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской, так как она «разыскивается за государственную измену». В Кабо-Верде заявили об отсутствии у Киева шансов добиться экстрадиции Поклонской.