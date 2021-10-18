На Украине исключили нехватку газа на зиму

Украине хватит газа на предстоящую зиму, даже если нерезиденты вывезут из страны свои запасы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. По его словам, объем газа европейских компаний в украинских ПХГ не превышает 15%.

«Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа», – написал Витренко в Facebook.

Также Витренко напомнил, что газотранспортная система (ГТС) Украины имеет большой резерв мощности.

«В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 млрд кубов газа и не лопнула... Более того – без проблем может транспортировать еще гораздо больше», – отметил глава Нафтогаза.

По его словам, на основных маршрутах по Украине идет не одна труба, а несколько, на некоторых – до пяти, поэтому есть резерв. Он также отметил, что страна может проводить ремонт ГТС не прекращая транзит.

Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.