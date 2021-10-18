Песков заявил об отсутствии угрозы России другим странам

Россия – сильная страна, которая ищет партнеров в ЕС и ни для кого не представляет опасность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в документальном фильме телеканала France 5 под названием «Владимир Путин: хозяин игры».

«Мы совершенно не заинтересованы (в этом). <...> Мы заинтересованы в том, чтобы страны Европы процветали, но все были независимы друг от друга. Идут поиски <...> самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия. <...> Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против «страшных» русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров», – приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, хочет ли Россия, чтобы Европа «разобщилась».

Также пресс-секретарю президента заявили, что в Европе зачастую чувствуют «угрозу» от России, в частности, весной, когда страна «наращивала» войска у границ Украины. Песков отметил, что в России могут «понять» такие ощущения, но призвал лучше изучить информацию о ситуации. В частности, перед передвижением российских войск проходили «массированные» учения войск НАТО, указал пресс-секретарь президента. При этом многие говорили о российских военных, а о «концентрации» сил альянса – никто, напомнил он.

Также Песков назвал «худшим сценарием» перспективу вступления Украины в НАТО, и заверил, что в таком случае Россия примет меры «по обеспечению собственной безопасности».

В начале октября генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне заявил, что Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО.