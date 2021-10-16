Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 45%

Уровень коллективного иммунитета в РФ оценивается в 45%, в Москве он составляет 61%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 15 октября, первым компонентом в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.

«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом в России проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла – 47,5 миллиона раз», – говорится в сообщении оперштаба.

Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф, данные будут обновляться еженедельно.

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», – цитирует РИА «Новости» Голикову.

По ее словам, данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.

По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, при выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: вакцинацию, действующие ограничения, оперативные данные по заболеваемости.

Голикова отметила, что эти данные позволят гражданам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидситуация в регионах при планировании путешествия.

Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс.населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.

Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.

Ранее за минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.

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