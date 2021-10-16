|
|
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 45%
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Уровень коллективного иммунитета в РФ оценивается в 45%, в Москве он составляет 61%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 15 октября, первым компонентом в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.
«По данным на 15 октября, вакцинация первым компонентом в России проведена 51 миллион раз, вакцинация полного цикла – 47,5 миллиона раз», – говорится в сообщении оперштаба.
Между тем, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф, данные будут обновляться еженедельно.
«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации», – цитирует РИА «Новости» Голикову.
По ее словам, данные о вакцинации включают две графы: «Вакцинация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация». Показатель коллективного иммунитета отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, при выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: вакцинацию, действующие ограничения, оперативные данные по заболеваемости.
Голикова отметила, что эти данные позволят гражданам самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также увидеть, как развивается эпидситуация в регионах при планировании путешествия.
Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс.населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ, загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.
Красный цвет означает, что в регионе более 150 выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения или низкий уровень охвата тестированием. Зеленый цвет региона на карте означает, что уровень заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тыс. населения в среднем за неделю, а также достигнуты остальные четыре критерия стабилизации ситуации с COVID-19.
Ранее за минувшие сутки в России выявили 33,2 тыс. новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
«Спутник V» не вошел в число дающих возможность въехать в США вакцин
Иностранцы, которые захотят въехать в США, должны будут пройти вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения, сообщил Госдеп. Российский «Спутник V» в число таких вакцин пока не входит.
Новые меры, предусматривающие вакцинацию для пересечения границ США, вступят в силу с 8 ноября. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс отметил, что «от иностранцев, приезжающих в США», станут требовать «доказательств полной вакцинации от COVID-19», передает РИА «Новости».
При этом «вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ». Ни одна из российских вакцин, в том числе «Спутник V», одобрения ВОЗ или FDA пока не получила.
На прошлой неделе ВОЗ заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». В РФПИ заявили, что разработчики «Спутника V» намерены получить одобрение препарата ВОЗ до конца года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации, устранены, остались административные процедуры. «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток
Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в документе .
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Назван вероятный срок регистрации препарата от коронавируса «МИР 19»
Регистрация препарата от коронавируса «МИР 19» ожидается до конца 2021 года, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
В ФМБА сообщили, что в Минздрав поданы все необходимые документы, включая промежуточный отчет по второй фазе клинических исследований, передает РИА «Новости».
Сообщается, что регистрационное досье внесено «в четверг, 14 октября, в электронной форме, а 15 октября в бумажной форме». Сейчас «набор пациентов продолжается», передает ТАСС.
Напомним, «МИР 19» – это этиотропный препарат. Новинка является антидотом против вируса, работа основана на механизме интерференции РНК. Разработчиком является ГНЦ Институт иммунологии ФМБА.
В России выявили 33,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 33208 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33208 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6545, Санкт-Петербурге – 3088, Московской области – 2403.
Всего в стране выявили 7 958 384 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 981 907 человек, из них вылечились за сутки 22 268 человек.
Также за сутки зафиксировано 1002 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.
Накануне, 15 октября, в России выявили 32196 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1012.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Инфекционист объяснил необходимость повышения квалификации по вакцинопрофилактике для медиков
|
|
Для повышения числа вакцинированных россиян следует организовать дополнительное обучение о вакцинопрофилактике для практикующих медработников, так как их мнение является определяющим для человека, принимающего решение о вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в России врачи «сильно не дорабатывают в разъяснительном плане», обратив внимание на низкий уровень вакцинации в стране. Кроме того, он призвал население как можно скорее сделать прививку против коронавируса, своевременно проходить диагностику, а также не забывать о мерах предосторожности.
«Сейчас наблюдается недостаток приверженности к вакцинации среди медицинских работников, и, к сожалению, эта проблема общемировая. Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, следует организовать проведение дополнительного обучения среди медработников, причем не только врачей, но и младшего, и среднего медперсонала, поскольку они еще меньше привержены к вакцинации, в частности против коронавирусной инфекции», – говорит Коновалов.
По мнению инфекциониста, во время пандемии каждому сотруднику необходимо пройти цикл обучения, курс повышения квалификации. Содержать он должен базисные установки о вакцинопрофилактике и вакциноуправляемых инфекциях.
Кроме того, врач отмечает, что многих людей пугает вакцинация только потому, что в социальных сетях ежедневно появляется огромное количество преднамеренной лжи о том, что прививка против COVID-19 опаснее, чем болезнь.
«Контролировать какие-либо опасные заблуждения, которые высказываются открыто, в том числе в социальных сетях, стоит. Однако социологические исследования показывают, что основным критерием в выборе авторитетного человека относительно тактики лечения или профилактики, в том числе вакцинации, является все же непосредственно врач или медсестра, с которыми человек советуется напрямую или чье мнение слышит. Причем в некоторых случаях выбираются не столько лидеры общественного мнения, сколько участковые врачи, медсестры, узкие специалисты без образования в области инфектологии и так далее. Поэтому и следует постоянно повышать уровень образованности практикующих медицинских работников», – заключил собеседник.
Ранее Проценко рассказал, что больница в Коммунарке стремительно наполняется заболевшими коронавирусной инфекцией, отметив, что помочь в борьбе с COVID-19 может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Испытания платформы для вакцин от нескольких вирусов начались в России
Проводятся доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут в дальнейшем защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург пояснил, что доклинические испытания проводятся на обезьянах. Как отметил директор Центра имени Гамалеи, «смысл этой технологии в том», что «можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время». Гинцбург сказал, что «возможен такой подход», при котором совмещаются «различные антигены вирусов гриппа и коронавируса», передает ТАСС.
Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал итоги испытаний комбинации «Спутника Лайт» c зарубежными вакцинами. Сообщается, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной.
Собянин указал на высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в Москве
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высоки, необходимо соблюдать санитарные нормы и проходить тестирование, заявил мэр города Сергей Собянин.
«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», – цитирует Собянина РИА «Новости».
По его словам, нужно проходить своевременное массовое тестирование и лечение, а также вакцинацию.
Глава города в пятницу осмотрел центр вакцинации от коронавируса, открывшийся в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования.
«Здесь в ГУМе организовано сразу два блока – один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться «Спутником Лайт». И здесь же в ГУМе открыто экспресс-тестирование», – пояснил мэр.
С 11 октября в ГУМе прошли тесты на коронавирус 876 человек, у 33 из них выявлен коронавирус.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
Академик РАН призвал удвоить число вакцинированных до конца года
Число прошедших полную вакцинацию от COVID-19 необходимо удвоить до конца 2021 года, заявил академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН, Владимир Стародубов.
«Условно, у нас на сегодня чуть-чуть не хватает до 31% (прошедших полный курс вакцинации от коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). <...> Нам нужно по минимуму 70-75%, считайте – нужно удвоить. <...> Условно говоря, наилучший вариант <...> – хотя бы за два с половиной месяца привить еще столько же населения, сколько привили до этого», – цитирует Стародубова ТАСС.
Это послужит формированию коллективного иммунитета, отметил ученый. По его словам, иммунный статус держится после вакцинации шесть-восемь месяцев.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
В США решили увольнять невакцинированных военных моряков
Все военнослужащие ВМС США, которые к 28 ноября не пройдут полную вакцинацию от COVID-19, подлежат увольнению, говорится в обнародованной директиве командования американских ВМС.
«Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания – высокие. Иммунизация имеет первостепенное значение для защиты здоровья [военнослужащих американских] сил и поддержания боеготовности флота», – передает ТАСС со ссылкой на издание The Hill текст директивы.
Этой же директивой введен крайний срок вакцинации для резервистов ВМС – 28 декабря. Все это означает, как поясняет газета, что находящиеся на действительной военной службе моряки должны сделать вторую прививку не позднее 14 ноября, резервисты – к 14 декабря. Как и в случае с гражданскими, командование ВМС допускает исключения для отдельных лиц, в том числе и по медицинским показаниям.
К настоящему времени, по данным американского оборонного ведомства, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 94% военнослужащих ВМС. По ВС США в целом этот показатель составляет 89%. Прививочная кампания в ВС страны, как отметила газета, заметно активизировалась после того, как 24 августа министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжение о начале обязательной вакцинации. Он не уточнил сроков ее завершения, перепоручив это командованию видов войск.
Новая директива предоставляет полномочия по немедленному применению административных мер в отношении военнослужащих ВМС, отказавшихся от прививок без должного разрешения.
Напомним, 30 сентября двое американских военнослужащих подали в суд на министра обороны страны Ллойда Остина, требуя приостановки выполнения его распоряжения о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 в ВС США.
Собянин анонсировал открытие десятков новых пунктов экспресс-тестов на COVID-19 в Москве
В столице с понедельника откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, заявил мэр города Сергей Собянин.
Экспресс-тесты появились почти одновременно с ПЦР-тестами, но в первое время их качество оставляло желать лучшего, заявил глава города в ходе осмотра центра вакцинации в ГУМе, передает РИА «Новости».
На данный момент качество экспресс-тестов улучшилось, оно достаточно высоко, их эффективность оценивается в 80%.
«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население», – пояснил Собянин.
Выявляемость коронавируса в ходе экспресс-тестов также повысилась – около 4%.
«Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида», – указал мэр.
Он призвал всех вакцинироваться, поскольку «сегодня нет другого способа защитить себя». «Особенно, конечно, это важно для пожилых», – подчеркнул градоначальник.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от COVID для ряда граждан
В Иркутской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан, работающих в медицинской, транспортной, промышленной и некоторых других сферах.
Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовали на сайте областного управления Роспотребнадзора.
«Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной», – отметили в ведомстве.
Вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что пожилые граждане старше 60 лет также обязаны пройти вакцинацию.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
Власти Республики Коми и Смоленской области также введут систему QR-кодов. Кроме того, ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.
В Мурманской области ввели QR-коды для посещения спортивных мероприятий
Чтобы посетить спортивные мероприятия, проводимые на территории Мурманской области, придется на входе предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, сообщили в межведомственном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Также отмечается, что заполняемость помещений не должна быть более 30% от вместимости, пишет ТАСС.
«Спортивные соревнования в Мурманской области разрешили посещать с QR-кодом», – сообщили в оперштабе.
Там же добавили, что на мероприятие пустят тех, кто имеет свежий ПЦР-тест и тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад.
Ранее систему QR-кодов ввели власти Белгородской области. Проверяют посетителей перед входом на все общественные мероприятия.
В Челябинской области, где также проверяют QR-коды, сняли социальный ролик о том, зачем нужен такой метод проверки граждан.
QR-коды будут введены в утверждениях культуры, ТЦ, салона красоты Свердловской и Калининградской областях.
Стало известно возможное название российской вакцины от коронавируса для детей
Вакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких», заявил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург сказал, что название «наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют». По его мнению, «М» значит «маленькие», передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом.
В Пермском крае планируют ввести локдаун в некоторых районах
Власти Пермского края могут ввести локдаун в районах с самыми низкими показателями по вакцинации от коронавируса и самой высокой динамикой по заболевшим.
«Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая.
Накануне сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест.