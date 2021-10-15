Инфекционист объяснил необходимость повышения квалификации по вакцинопрофилактике для медиков

Для повышения числа вакцинированных россиян следует организовать дополнительное обучение о вакцинопрофилактике для практикующих медработников, так как их мнение является определяющим для человека, принимающего решение о вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в России врачи «сильно не дорабатывают в разъяснительном плане», обратив внимание на низкий уровень вакцинации в стране. Кроме того, он призвал население как можно скорее сделать прививку против коронавируса, своевременно проходить диагностику, а также не забывать о мерах предосторожности.

«Сейчас наблюдается недостаток приверженности к вакцинации среди медицинских работников, и, к сожалению, эта проблема общемировая. Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, следует организовать проведение дополнительного обучения среди медработников, причем не только врачей, но и младшего, и среднего медперсонала, поскольку они еще меньше привержены к вакцинации, в частности против коронавирусной инфекции», – говорит Коновалов.

По мнению инфекциониста, во время пандемии каждому сотруднику необходимо пройти цикл обучения, курс повышения квалификации. Содержать он должен базисные установки о вакцинопрофилактике и вакциноуправляемых инфекциях.

Кроме того, врач отмечает, что многих людей пугает вакцинация только потому, что в социальных сетях ежедневно появляется огромное количество преднамеренной лжи о том, что прививка против COVID-19 опаснее, чем болезнь.

«Контролировать какие-либо опасные заблуждения, которые высказываются открыто, в том числе в социальных сетях, стоит. Однако социологические исследования показывают, что основным критерием в выборе авторитетного человека относительно тактики лечения или профилактики, в том числе вакцинации, является все же непосредственно врач или медсестра, с которыми человек советуется напрямую или чье мнение слышит. Причем в некоторых случаях выбираются не столько лидеры общественного мнения, сколько участковые врачи, медсестры, узкие специалисты без образования в области инфектологии и так далее. Поэтому и следует постоянно повышать уровень образованности практикующих медицинских работников», – заключил собеседник.

Ранее Проценко рассказал, что больница в Коммунарке стремительно наполняется заболевшими коронавирусной инфекцией, отметив, что помочь в борьбе с COVID-19 может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».

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