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Инфекционист объяснил необходимость повышения квалификации по вакцинопрофилактике для медиков
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Для повышения числа вакцинированных россиян следует организовать дополнительное обучение о вакцинопрофилактике для практикующих медработников, так как их мнение является определяющим для человека, принимающего решение о вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в России врачи «сильно не дорабатывают в разъяснительном плане», обратив внимание на низкий уровень вакцинации в стране. Кроме того, он призвал население как можно скорее сделать прививку против коронавируса, своевременно проходить диагностику, а также не забывать о мерах предосторожности.
«Сейчас наблюдается недостаток приверженности к вакцинации среди медицинских работников, и, к сожалению, эта проблема общемировая. Для того, чтобы улучшить данную ситуацию, следует организовать проведение дополнительного обучения среди медработников, причем не только врачей, но и младшего, и среднего медперсонала, поскольку они еще меньше привержены к вакцинации, в частности против коронавирусной инфекции», – говорит Коновалов.
По мнению инфекциониста, во время пандемии каждому сотруднику необходимо пройти цикл обучения, курс повышения квалификации. Содержать он должен базисные установки о вакцинопрофилактике и вакциноуправляемых инфекциях.
Кроме того, врач отмечает, что многих людей пугает вакцинация только потому, что в социальных сетях ежедневно появляется огромное количество преднамеренной лжи о том, что прививка против COVID-19 опаснее, чем болезнь.
«Контролировать какие-либо опасные заблуждения, которые высказываются открыто, в том числе в социальных сетях, стоит. Однако социологические исследования показывают, что основным критерием в выборе авторитетного человека относительно тактики лечения или профилактики, в том числе вакцинации, является все же непосредственно врач или медсестра, с которыми человек советуется напрямую или чье мнение слышит. Причем в некоторых случаях выбираются не столько лидеры общественного мнения, сколько участковые врачи, медсестры, узкие специалисты без образования в области инфектологии и так далее. Поэтому и следует постоянно повышать уровень образованности практикующих медицинских работников», – заключил собеседник.
Ранее Проценко рассказал, что больница в Коммунарке стремительно наполняется заболевшими коронавирусной инфекцией, отметив, что помочь в борьбе с COVID-19 может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
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На Украине показали огромное кладбище для умирающих от коронавируса
В украинском Мелитополе под захоронение умерших от коронавирусной инфекции выделили большой квартал местного кладбища, на снятых с дронов кадрах запечатлены десятки могил.
На видеозаписи, снятой с воздуха, можно заметить свежие захоронения, а также еще пустые могилы, которые подготовили заранее, передает УНИАН.
В соцсетях отмечают, что массовая смертность от коронавируса якобы началась через пять дней после празднования Дня города. По мнению некоторых, причиной увеличения числа умерших и заболевших стал праздничный концерт.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 2,72 млн заболевших, скончались 63 847, за последние сутки умерли 433 человека.
Проценко счел ситуацию с COVID близкой к критической
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
«В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации», – передает РИА Новости слова Проценко.
Проценко объяснил, что большое число пациентов в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.
Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности – прежде всего носить маски в общественных местах.
«Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», – добавил Проценко.
Ранее Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке.
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Верховный суд признал игнорирование масочного режима в пандемию значительным правонарушением
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Верховный суд России назвал значительным правонарушением присутствие в магазине без маски во время пандемии коронавируса, сказано в постановлении судебной коллегии.
С жалобой до ВС дошел житель Якутии, которого привлекли по статье 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), передает РИА Новости.
Полицейские обнаружили его без маски в магазине «Колобок» в Якутске и составили протокол. Суд назначил ему минимально возможное наказание, ограничившись предупреждением. Мужчина обжаловал это в нескольких инстанциях, прося отменить решение суда или признать свой проступок малозначительным, что освободило бы его от наказания, но нигде не нашел понимания.
ВС напомнил, что по указу главы республики граждане должны носить маски в общественном транспорте и такси, в аптеках, магазинах. «Доводы настоящей жалобы сводятся к несогласию с действиями должностных лиц МВД России «Якутское» и требованиями, установленными главой республики Саха (Якутия)... и не могут быть рассмотрены по существу в рамках настоящего дела», – отмечается в постановлении суда.
«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (о малозначительности преступления и освобождении от наказания)», – заключил суд.
Ранее Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи.
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Роспотребнадзор сократил срок исследования на COVID-19 до суток
Роспотребнадзор сократил срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления материала в лабораторию, соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.
«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», – говорится в документе .
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
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Матвиенко не нашла оснований для введения общефедерального локдауна
Оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», – передает РИА Новости слова Матвиенко.
Ранее Матвиенко отвергла возможность введения принудительной вакцинации от коронавируса.
Депутат разъяснила феномен психологического колпака при вакцинации
Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости коронавирусом и от необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком», заявила депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Соломатина заявила, что для нее 10 тыс. случаев коронавируса в день «стали психологической отметкой», и ее поражает, что «до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно», передает радио Sputnik.
«Даже 30 тысяч заболевших в сутки – я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», – сказала она.
Причем пробить этот «колпак», по ее мнению, пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие.
Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас «на каждом углу» нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина.
«Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность», – уверена кандидат медицинских наук.
Ранее в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В России выявили 32,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6631, Санкт-Петербурге – 2632, Московской области – 2110.
Всего в стране выявили 7 925 176 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 960 024 человек, из них вылечились за сутки 22 268 человек.
Также за сутки зафиксировано 999 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 221 313 человек.
Накануне, 14 октября, в России выявили 31 299 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 897.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций для лечения COVID
Минздрав выпустил обновленную, 13-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минздраве сообщили, что «в новой версии рекомендаций обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии: уточнены возможности использования моноклональных антител в терапии новой коронавирусной инфекции». Также «разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарственных препаратов в схемах лечения», передает ТАСС.
Документ подготовлен ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных.
«В обновленной версии (...) представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах (клонированные молекулы, вырабатываемые иммунной системой и способные связать и нейтрализовать возбудитель определенного заболевания). Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию», – отмечают в пресс-службе.
Новая версия методических рекомендаций уже направлена в регионы.
Ранее в России выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Венесуэла и Парагвай получили новые партии вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения Парагвая объявило о получении всех предусмотренных контрактом доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» также была доставлена в Венесуэлу.
«Более 700 тыс. доз вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Венесуэлу для прививочной кампании в стране», – говорится сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте препарата.
Это вторая партия российской вакцины, которую республика получила с начала недели. В понедельник замминистра здравоохранения страны Марисела Бермудес заявила, что благодаря полученным дозам планируется до конца октября достигнуть отметки в 70% жителей, вакцинированных как минимум одной дозой. По данным Минздрава республики, с начала пандемии в Венесуэле коронавирусом заразились 387 тыс. человек, 4,6 тыс. заболевших умерли, передает ТАСС.
Тем временем министерство здравоохранения Парагвая в четверг сообщило, что «Парагвай получил сегодня вечером груз с 308 тыс. доз второго компонента [«Спутника V»]». таким образом южноамериканская республика получила все дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V», предусмотренные подписанным контрактом. По данным Минздрава Парагвая, полностью в стране с населением в 7,1 млн были привиты более 2 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 460 тыс. человек, 16,2 тыс. заболевших умерли.
Напомним, в День России Венесуэла получила новую партию «Спутника V». 3 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.
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Собянин указал на высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом в Москве
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в столице очень высоки, необходимо соблюдать санитарные нормы и проходить тестирование, заявил мэр города Сергей Собянин.
«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20-30%. Это очень высокие темпы роста», – цитирует Собянина РИА «Новости».
По его словам, нужно проходить своевременное массовое тестирование и лечение, а также вакцинацию.
Глава города в пятницу осмотрел центр вакцинации от коронавируса, открывшийся в ГУМе, а также пункт экспресс-тестирования.
«Здесь в ГУМе организовано сразу два блока – один по вакцинации, открыт очень такой производительный пункт, до пяти тысяч в сутки, поэтому все желающие без ограничений могут прийти и привиться. Здесь же можно ревакцинироваться «Спутником Лайт». И здесь же в ГУМе открыто экспресс-тестирование», – пояснил мэр.
С 11 октября в ГУМе прошли тесты на коронавирус 876 человек, у 33 из них выявлен коронавирус.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
В США решили увольнять невакцинированных военных моряков
Все военнослужащие ВМС США, которые к 28 ноября не пройдут полную вакцинацию от COVID-19, подлежат увольнению, говорится в обнародованной директиве командования американских ВМС.
«Моряки должны быть готовы к выполнению своей миссии в любое время, в любом районе мира, включая те, где показатели вакцинации низкие, а распространения заболевания – высокие. Иммунизация имеет первостепенное значение для защиты здоровья [военнослужащих американских] сил и поддержания боеготовности флота», – передает ТАСС со ссылкой на издание The Hill текст директивы.
Этой же директивой введен крайний срок вакцинации для резервистов ВМС – 28 декабря. Все это означает, как поясняет газета, что находящиеся на действительной военной службе моряки должны сделать вторую прививку не позднее 14 ноября, резервисты – к 14 декабря. Как и в случае с гражданскими, командование ВМС допускает исключения для отдельных лиц, в том числе и по медицинским показаниям.
К настоящему времени, по данным американского оборонного ведомства, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 94% военнослужащих ВМС. По ВС США в целом этот показатель составляет 89%. Прививочная кампания в ВС страны, как отметила газета, заметно активизировалась после того, как 24 августа министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжение о начале обязательной вакцинации. Он не уточнил сроков ее завершения, перепоручив это командованию видов войск.
Новая директива предоставляет полномочия по немедленному применению административных мер в отношении военнослужащих ВМС, отказавшихся от прививок без должного разрешения.
Напомним, 30 сентября двое американских военнослужащих подали в суд на министра обороны страны Ллойда Остина, требуя приостановки выполнения его распоряжения о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 в ВС США.
Академик РАН призвал удвоить число вакцинированных до конца года
Число прошедших полную вакцинацию от COVID-19 необходимо удвоить до конца 2021 года, заявил академик-секретарь Отделения медицинских наук РАН, Владимир Стародубов.
«Условно, у нас на сегодня чуть-чуть не хватает до 31% (прошедших полный курс вакцинации от коронавируса – прим. ВЗГЛЯД). <...> Нам нужно по минимуму 70-75%, считайте – нужно удвоить. <...> Условно говоря, наилучший вариант <...> – хотя бы за два с половиной месяца привить еще столько же населения, сколько привили до этого», – цитирует Стародубова ТАСС.
Это послужит формированию коллективного иммунитета, отметил ученый. По его словам, иммунный статус держится после вакцинации шесть-восемь месяцев.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
Собянин анонсировал открытие десятков новых пунктов экспресс-тестов на COVID-19 в Москве
В столице с понедельника откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, заявил мэр города Сергей Собянин.
Экспресс-тесты появились почти одновременно с ПЦР-тестами, но в первое время их качество оставляло желать лучшего, заявил глава города в ходе осмотра центра вакцинации в ГУМе, передает РИА «Новости».
На данный момент качество экспресс-тестов улучшилось, оно достаточно высоко, их эффективность оценивается в 80%.
«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты еще 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население», – пояснил Собянин.
Выявляемость коронавируса в ходе экспресс-тестов также повысилась – около 4%.
«Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет таким эффективным направлением для профилактики ковида», – указал мэр.
Он призвал всех вакцинироваться, поскольку «сегодня нет другого способа защитить себя». «Особенно, конечно, это важно для пожилых», – подчеркнул градоначальник.
За последние сутки в России выявили 32 тыс. 196 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,9 млн случаев заболевания.
В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию от COVID для ряда граждан
В Иркутской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан, работающих в медицинской, транспортной, промышленной и некоторых других сферах.
Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовали на сайте областного управления Роспотребнадзора.
«Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной», – отметили в ведомстве.
Вакцинацию обязаны пройти медицинские работники, государственные гражданские и муниципальные служащие, совершеннолетние учащиеся, сотрудники общепита и торговли, туристической и коммунальной сфер, промышленных и транспортных предприятий, сферы бытового обслуживания, энергетики, вахтовики, волонтеры и лица, проживающие в социальных учреждениях.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что пожилые граждане старше 60 лет также обязаны пройти вакцинацию.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области вводят в регионе QR-коды для посещения общественных мест.
Власти Республики Коми и Смоленской области также введут систему QR-кодов. Кроме того, ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.
В Мурманской области ввели QR-коды для посещения спортивных мероприятий
Чтобы посетить спортивные мероприятия, проводимые на территории Мурманской области, придется на входе предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, сообщили в межведомственном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Также отмечается, что заполняемость помещений не должна быть более 30% от вместимости, пишет ТАСС.
«Спортивные соревнования в Мурманской области разрешили посещать с QR-кодом», – сообщили в оперштабе.
Там же добавили, что на мероприятие пустят тех, кто имеет свежий ПЦР-тест и тех, кто переболел коронавирусом не более шести месяцев назад.
Ранее систему QR-кодов ввели власти Белгородской области. Проверяют посетителей перед входом на все общественные мероприятия.
В Челябинской области, где также проверяют QR-коды, сняли социальный ролик о том, зачем нужен такой метод проверки граждан.
QR-коды будут введены в утверждениях культуры, ТЦ, салона красоты Свердловской и Калининградской областях.