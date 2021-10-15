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Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока
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Воздушное судно авиакомпании «Аврора» DHC-6 сбило лису в аэропорту Владивостока, инцидент расследуют, он не повлиял на работу воздушной гавани, сообщил Международный аэропорт Владивостока.
По информации воздушной гавани, инцидент произошел еще 12 октября.
«В 19.58 (12.58 мск) во время руления воздушного судна авиакомпании «Аврора» DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани, аэропорт Владивосток работал в штатном режиме», – передает РИА Новости сообщение аэропорта.
Отмечается, что сейчас ведется расследование инцидента.
Аваков раскрыл стратегию Украины вернуть Крым и Донбасс военным путем
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у Украины должен быть сценарий возвращения оккупированных территорий с использованием оружия, об этом он написал в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», – говорится в публикации.
Вернуть захваченные территории поможет современное оружие и проработанная стратегия, считает бывший глава ведомства, пишет РИА «Новости».
По словам Авакова, закрепить стратегию по освобождению Крыма, Донецкой и Луганской областей в стране необходимо на государственном уровне. Он напомнил, что МВД разработало такую стратегию еще в 2018 году, когда все подразделения министерства были готовы четко выполнить свою работу.
Наработкой стратегии должны заниматься парламент, президент и правительство, сотрудничая с гражданами страны, говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Арсен Аваков резко высказался по поводу комментария советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
Арестович в 2017 году заявил в СМИ, что антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Аваков в ответ предложил «послать подальше» автора этих слов, чтобы не подставлять президента и страну.
Верховный суд решил не считать братьев и сестер членами семьи
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К членам семьи собственника жилого помещения относятся супруг, дети и родители, которые проживают совместно с ним, уточнил Верховный суд России.
Уточняется, что братья и сестры не считаются членами семьи, признать их таковыми можно только на основании соответствующего соглашения, передает РАПСИ.
«Частью 1 статьи 31 Жилищного кодекса предусмотрено, что к членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи», – сообщили в ВС России.
Уточняется, что решение суд принял после того, как в ВС обратилась женщина с иском об утрате права пользования жилым помещением. Ранее она приобрела дом у своей матери и попросила суд лишить своего брата права пользования на это жилье. Суд первой инстанции принял сторону истицы, поскольку по закону брат не относится к членам семьи собственника жилого помещения. Позднее апелляционный суд отменил это решение.
Верховый суд России постановил, что после смены собственника член семьи предыдущего владельца дома автоматически теряет право на пользование жилым помещением.
Ранее Верховный суд России отказался исключать лис из списка животных, содержание которых запрещено в домашних условиях.
Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе
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Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.
«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?» – пояснил эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и его увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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В Узбекистане запускают четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России
Узбекский оператор сети железных дорог «Узбекистон темир йуллари» планирует организовать четыре новых поезда для вывоза соотечественников из России, сообщают СМИ.
Составы предназначены для граждан Узбекистана, которые не могут вернуться на родину из-за пандемии, передает «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.
Поезда в Ташкент планируется отправить со станции Волжский в Волгоградской области 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 мск.
Для пассажиров уже открыта продажа электронных билетов, добавили в компании.
Золотовалютные резервы России обновили исторический рекорд
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Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, следует из данных Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.
Аудиторы сообщили, что «объем международных резервов России превысил 618,2 млрд долларов (по состоянию на 1 сентября 2021 года)», это «исторический рекорд – за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», передает РИА «Новости».
По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 млрд долларов: «В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия».
Ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.
«Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 млрд до 24,6 млрд долларов», – говорится в сообщении.
В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. Регулятором были созданы «ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции».
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.
Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 млрд долларов.
Напомним, в августе золотовалютные резервы России за неделю увеличились на 1,8 млрд долларов.
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Ученикам Малой академии наук Севастополя пришло письмо из Лондона от королевы Елизаветы II, где в адресе указана Россия, сообщил руководитель МАН Сергей Пасеин.
По его словам, письмо королеве написали воспитанники преподавателя английского языка Светланы Залещук во время летней школы, передает РИА «Новости».
«Пожелали ей здоровья, приложили в письмо постеры Севастополя. Пару дней назад получили ответ с постером с информацией о королевской семье. В письме было написано, что королева очень рада, что дети занимаются английским. На письмо ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. На конверте было написано «Севастополь. Россия». Дети очень рады», – сказал Пасеин.
Также он добавил, что школьники собираются написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, в частности, школьники намерены пригласить их в Крым.
Напомним, в июле на украинском государственном телеканале «Дом» была продемонстрирована
карта России с Крымом. Карта появилась во время заставки проекта «Русский дневник». Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес
предупреждение телеканалу.
Погребинский объяснил захват наблюдателя ЛНР в Донбассе бардаком в ВСУ
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Украинские военные самостоятельно приняли решение о задержании наблюдателя от ЛНР в СЦКК под воздействием деструктивной пропаганды в СМИ и в руководстве Минобороны, пояснил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее безоружный наблюдатель ЛНР был захвачен между двумя КПП «Золотое».
«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
По мнению политолога Алексея Чеснакова, Украина перешла «красную линию» в Донбассе.
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Азаров раскрыл схемы вывода миллиардов долларов с Украины при Порошенко и Зеленском
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Существует несколько распространенных схем, при помощи которых с Украины после прихода к власти экс-президента Петра Порошенко выводится около 20 млрд долларов ежегодно, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«Вы мне зададите логичный вопрос: «Сумма-то немаленькая! Так как же это можно сделать? Давайте расскажу о нескольких самых распространенных способах вывода капитала из страны», – написал он в своем Facebook.
Азаров отмечает, что самый мощный отток капитала идет за счет так называемого трансфертного ценообразования. «Это металлургия, железная руда, пшеница, кукуруза, любой товар. Для того, чтобы ничего не платить стране, надо продавать себе в убыток. Но продавать себе ж самому любимому», – объяснил принцип действия первой схемы экс-премьер.
«Предположим, компания продает полуфабрикат металла за рубеж. Она продает фирме (как правило, это офшорная компания), принадлежащей тому же самому собственнику этого металлургического комбината. То есть украинская компания продает офшорной компании по цене ниже себестоимости. И, соответственно, на Украине создается убыток. С убытка, естественно, налоги никто не платит. И деньги переходят этой офшорной компании, которая уже продает товар в Китай, в Индию, куда угодно. Продает она те же самые полуфабрикаты, но уже по нормальной, по биржевой цене. Понятно, что корабль, выходящий с Украины с этим товаром, не идет в офшорную страну, а сразу прямиком идет к конечному покупателю в порт назначения», – пояснил Азаров.
Вторая схема заключается в следующем: «какой-то собственник, заработав один, два, три миллиарда долларов, заявляет, что он хочет построить или инвестировать в какой-нибудь Венесуэле или Мозамбике, где угодно, какое-то предприятие. Мол, оно ему позарез нужно для какого-то сырья, ему не хватает. И он решил вложить эти деньги в рудник в Мозамбике. Но так средства выводятся до сих пор, потому что государство по большому счету не имеет права перечить этому собственнику и закрывает глаза на такую схему. Деньги ушли, а построил он тот рудник или не построил, никому никакого дела нет».
«Следующий момент. Какой-то собственник говорит: я хочу провести модернизацию своего производства, я буду закупать станки, технологические линии, оборудование. Для этого мне надо перегнать (чаще всего в офшор, чтобы концы в воду были) 5 млрд долларов», – продолжил Азаров.
Четвертая схема заключается в невозврате капитала. «Вложил деньги в какой-то импорт, а импорт не поступил», – объяснил политик.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Асмус ответила подписчикам на призыв «найти себе мужика»
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram заявила, что не показывает свою личную жизнь не потому, что ее нет, по ее словам, все близкие люди актрисы знакомы с ее избранником.
«Если я не показываю свою личную жизнь... это значит только одно – что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет... Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной. Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное», – написала актриса в своем Instagram.
Также Асмус посоветовала подписчикам прекратить использовать фразу «найди себе мужика», так как «все знакомые и незнакомые вам женщины и мужчины разберутся без вас».
В 2020 году юморист Гарик Харламов сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.
Эксперт: Возвращение Украины к российской энергосистеме потребует от Киева денег
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«Киев может снова попросить российской электроэнергии, но это поставит его в неловкое положение и приведет к дополнительным тратам», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович, комментируя планы Украины о десинхронизации с объединенной энергосистемой России и Белоруссии.
«Десинхронизация ожидается только в 2023 году. Этот срок называют те, кто ждет на Украине этой десинхронизации, а ждут ее далеко не все, – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. – Для десинхронизации нужно будет провести соответствующие инфраструктурные работы, чтобы отсоединиться от России и присоединиться к той части энергосистемы Европы, которая называется ENTSO-E».
Украина может совершать экспортные и импортные энергооперации с Евросоюзом с так называемого «Бурштынского энергоострова» – участка электроэнергетической системы на западе страны, пояснил эксперт. «Сейчас электроэнергия в Европе очень дорогая. Если такая цена сохранится через два года, Украине это влетит в копеечку. Возможно, в Киеве рассчитывают, что через два года свет в Европе подешевеет. Но гарантий для этого нет. Отсоединяя свою электроэнергетику от нас, Украина отказывается от того, что работает надежно – в пользу того, что никак не гарантировано», – заявил собеседник.
В случае десинхронизации импорт энергии из России и Белоруссии станет невозможным. «Если только Украина не совершит потом ряд обратных структурных работ для того, чтобы снова примкнуть к России – заметил Митрахович, – но это потребует дополнительных экономических и инфраструктурных усилий. К тому же, придется объяснять населению, зачем было отсоединяться от России и тратить на это деньги, а потом снова присоединяться и снова тратить на это деньги. Немножко глупо».
Украина уже была в подобной ситуации, когда весной 2020-го публично отказалась от импорта российско-белорусской энергии, однако на Новый год вдруг возобновила поставки.
«Часть времени года импорт запрещается, а другую, холодную часть года – разрешается. В последнюю зиму украинский импорт из России и Белорусии достигал 10%, – напомнил эксперт. – Без этого импорта стране пришлось бы отключать промышленные предприятия, чтобы сэкономить электричество для населения, а это была бы неприятная история, которая ударила бы по экономике и повлияла бы в итоге на украинский валютный курс».
Для России потеря украинского энергорынка не будет существенной, считает Митрахович. «Это небольшой рынок, можно обойтись и без него. Но обычно в экономике не принято отказываться от любого рынка, а политический фактор пока не слишком силен. Россия экспорт на Украину не запрещала. Такой вариант, я думаю, будет «лежать на столе» в Москве только в случае начала масштабных наступления на Донбасс. Слова же нашего министра Николая Шульгинова можно понимать так: если попросят продать электроэнергию этой зимjq – продадим, если потом будут просить продавать – значит, надо будет после отсоединения снова делать механизм присоединения. Что касается угля, мы его Украине спокойно продаем – столько, сколько она просит».
Этой зимой украинцам может грозить дефицит электроэнергии из-за недостаточного качества планирования и недостаточных запасов угля, добавил Митрахович.
«Угля у них накоплено не очень много, надо было накапливать больше. Но для этого надо платить заранее, платить за хранение, а они же пытаются экономить на этом. А экономить на безопасности – дело рискованное. Если придут холода – значит, не повезло, придется отключать часть потребителей. Плюс к тому – уголь в мире подорожал. Также надо отметить, что значительная часть украинских энергоблоков и электросетей изношена», – заключил собеседник.
О том, что Россия готова к десинхронизации энергосистемы с Украиной, но при этом не исключает поставок в будущем в случае необходимости, заявил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов. «В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют», – сказал российский министр.
По его словам, если Украина столкнется с дефицитом мощности энергии, то российская энергосистема готова осуществить импорт, но «все будет зависеть от коммерческих условий».
О планах Украины по отсоединению от белорусской и российской энергосистем (существует с советских времен) до конца 2023 года говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще в 2018 году «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).
Минэнерго Украины пообещало в ноябре возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии – для решения «энергетического кризиса». В сентябре украинские власти продлили введенный ранее запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии сроком на месяц.
Мишустин заявил о выделении более 28 млрд рублей для выплат на детей
Правительство дополнительно выделит еще около 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
«Сегодня выделим более 28 млрд рублей на выплаты детям от трех до семи лет», – передает его слова ТАСС.
Также правительство выделит около 4 млрд рублей на выплаты защищавшим блокадный Ленинград.
«На эти цели направим около 4 млрд рублей, такую выплату получат свыше 75 тыс. человек, каждый из них по 50 тыс. рублей. Прошу Министерство труда произвести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября, к годовщине запуска ледовой Дороги жизни люди получили эти средства, ведь они так много сделали для нашей победы», – сказал Мишустин.
Напомним, президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.
В Китае восхитились «последним предупреждением» Путина Европе
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Китайский портал «Гуаньча» опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз, передает РИА «Новости».
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
«Смысл слов Путина Великого был таков: «Это последнее предупреждение!» – предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых «за свою некомпетентность в управлении государством».
«Запад непременно проиграет!» – подытожил он.
«Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен», – согласился следующий пользователь.
«Европейцы вымрут! Только подождите», – добавил еще один читатель.
«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признайте, что используете «права человека» в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?» – указал юзер.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире.
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Президент России Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко
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Оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет, сообщил российский критик Андрей Плахов.
«На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», – передает ТАСС сообщение Плахова.
Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне – город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. В 1973-1988 годах – солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра. Исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Царская невеста» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом. В 1992 году завершила сольную карьеру, после чего возглавила Фонд развития Большого театра. В 1995-1999 годах являлась художественным руководителем оперной труппы Большого театра. В 1977-2017 годах преподавала в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Профессор (1989). Народная артистка СССР (1960).
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Боррель призвал страны ЕС к сплоченности в отношениях с Россией
Энергетический кризис в Европе требует большей сплоченности в отношениях с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Энергетические проблемы являются одной из важных причин, по которой ЕС должен стать более сплоченным в своих отношениях с Россией и сохранить единство целей среди своих государств-членов», – цитирует ТАСС Борреля.
По его мнению, ЕС и Россия взаимозависимы в сфере энергетики. «Евросоюз зависит от России в импорте топлива, но российская экономика также нуждается в доходах от нашего импорта энергоносителей», – отметил он.
Боррель отметил, что Россия выполняет свои контрактные обязательства по газу, однако не поставляет в ЕС дополнительно, «как она могла бы это сделать, тем самым способствуя росту цен».
Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что ситуация на европейском рынке газа стабилизируется «скорее раньше, чем позже», проблемы в Европе с газом «были спровоцированы искусственно» и «в основном по политическим причинам» самим Евросоюзом, решившим проводить рискованную энергетическую политику.
Президент Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».