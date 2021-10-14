Япония отказала в статусе беженца якобы приплывшему с Кунашира россиянину

Правительство Японии отказало россиянину Ваасу-Фениксу Нокарду, утверждающему, что он приплыл с Кунашира, в предоставлении статуса беженца, однако мужчина подал апелляцию на решение, поэтому пока депортирован не будет, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Кроме этого, на время рассмотрения апелляции мужчина был временно выпущен из центра содержания миграционной службы, передает РИА Новости.

Нокард заявил, что хотел убежать из России. Где мужчина находится в настоящий момент, не уточняется.

В августе Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, гражданин России Ваас-Феникс Нокард приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

В начале сентября Нокард подал заявку на статус беженца в Японии. По его словам, он приплыл на Хоккайдо в гидрокостюме, что «заняло 23 часа», при этом ему никто не помогал. Мужчина сообщил, что в России у него якобы украли оба паспорта (внутренний и заграничный), при этом он хотел бы переехать в Польшу или Австралию.