В Москве решили увеличить прожиточный минимум

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14 октября, четверг | Последнее обновление — 10:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Европейский политик высшего уровня должен соблюдать три важнейших правила: не любить Россию, не выступать против миграции и мультикультурализма, а также поддерживать «европейские ценности», главные из которых – зеленая энергетика и права ЛГБТ. Или его просто выживут.
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Эммануэль Макрон твердо намерен избираться на второй срок – и государственная политическая машина, подчиненная его воле, в состоянии дать отпор выскочившему как чертик из табакерки человеку, которого все называют «Le Z».
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Анекдоты про то, что два еврея – три мнения, или два украинца – это партизанский отряд, а трое – партизанский отряд с предателем, очень хорошо отражают проблемы демократической организации общества.
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На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Москве решили увеличить прожиточный минимум
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Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года, теперь он составит 18714 рублей на душу населения, сообщается в постановлении столичного правительства.
«В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в рассчете на душу населения – 18714 рублей, для трудоспособного населения – 21371 рубль, для пенсионеров – 14009 рублей, для детей – 16174 рубля», – передает РИА Новости текст документа.
На 2021 год в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 18029 рублей, для трудоспособного населения – 20589 рублей. Для пенсионеров – 13496 рублей и для детей – 15582 рубля.
Новое постановление вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее в России предложили ввести сертификаты для бедных.
Избитый в метро Москвы мужчина сказал, на что потратит 2 млн рублей от Собянина
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Роман Ковалев, который был избит в московском метро после того, как заступился за девушку, рассказал, на что планирует потратить 2 млн рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.
«Возможно, это будет взнос за ипотеку, очень давно мечтаю в Москву перебраться… Возможно, часть пойдет на организацию свадьбы, хочу сделать предложение своей девушке, но оклематься нужно для начала…» – рассказал мужчина «Газете.ru».
Ковалев отметил, что решение властей столицы о выплате стало шокирующим для него.
Напомним, Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей. Ранее сам потерпевший Роман Ковалев в соцсетях просил финансовой помощи после происшествия.
Конфликт произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Дагестанцы осудили проступок земляков. Сообщалось, что подозреваемые при задержании угрожали силовикам «колющим предметом» и перцовым баллончиком.
Полиция начала проверку после ролика с приставаниями к женщине в метро
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Полиция инициировала проверку после публикации видеозаписи с конфликтом в вагоне метро, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в столичном ГУ МВД.
Конфликт произошел 12 октября на станции «Текстильщики». Письменных заявлений от участников инцидента к правоохранителям не поступало, пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУ МВД.
«Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», – указали в ведомстве.
В ролике запечатлено, как несколько мужчин пристают к женщине в вагоне метро, за нее заступаются пассажиры.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии произошел конфликт. Мужчина – Роман Ковалев – заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана, и был избит. Напавших на него задержали и арестовали. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему помощь в размере 2 млн рублей.
Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве
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Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.
Опубликована видеозапись с предполагаемым стрелком.
На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.
После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.
Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.
Позже в столичном ГУ МВД сообщили, что стрельба велась из страйкбольного ружья, инцидент произошел на Ленинском проспекте, передает РИА «Новости».
В результате происшествия никто не пострадал, стрелка задержали.
Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.
До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.
Ширвиндту предложили новую должность в Театре сатиры
Департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский.
«Дорогие коллеги, ставится на голосование вопрос: кто за то, чтобы Александр Анатольевич Ширвиндт продолжил служение в Театре сатиры в качестве его президента? Единогласно. Прошу запротоколировать», – приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что должность президента Театра сатиры предложено занять народному артисту РСФСР Александру Ширвиндту.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID
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Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19».
С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».
В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров.
Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию.
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СК раскрыл подробности о пришедшем на КПП полиции в Москве с оружием
Пришедший с оружием на КПП отдела полиции в Москве мужчина хотел покончить с собой, сообщил Следственный комитет.
«В ходе допроса мужчина пояснил, что хотел свести счеты с жизнью, полагая, что сотрудники полиции откроют по нему огонь. При нем также обнаружена предсмертная записка. Для оценки психического состояния обвиняемого ему будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
По данным следствия, вечером 12 октября пришел на КПП отдела полиции в Москве, и, разговаривая с полицейскими, направил в их сторону огнестрельное оружие. Его действия пресекли полицейские, и он был обезврежен.
Водитель сбил женщину с ребенком на востоке Москвы
Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на двух пешеходов на востоке Москвы, пострадавшие женщина и ее шестилетний ребенок переходили дорогу по нерегулируемой «зебре», сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.
«Только что на 16-й Парковой улице у дома 6, водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на маму и шестилетнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, мама и ребенок госпитализированы с ушибами и ссадинами.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель иномарки в Усть-Куте Иркутской области сбил пятерых школьников.
Пытавшегося стрелять в полицейского в Москве мужчину обезвредили
Мужчина в столичном отделении полиции попытался произвести выстрел в полицейского, но был обезврежен, сообщила представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова.
«По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашел на КПП вблизи помещения, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции», – цитирует Иванову ТАСС.
Мужчина не успел произвести выстрел, так как его действия были своевременно пресечены, он был обезврежен.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», вскоре его доставят в подразделение СК для следственных действий.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в селе под Киевом, в результате 27-летний мужчина был ранен в ногу.
Мужчина на электросамокате погиб в ДТП в Москве
Мужчина за рулем электросамоката погиб в аварии в столице, сообщила городская Госавтоинспекция.
«На востоке столицы погиб мужчина, который передвигался по проезжей части на электросамокате», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что водитель «Газели» ехал налево, а водитель самоката ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть грузовика. От полученных травм он умер.
На месте работают следователи и сотрудники ДПС.
В начале сентября несовершеннолетний в Москве сбил беременную женщину, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
В Москве резко выросло число госпитализаций с коронавирусом
За последние две недели в Москве вдвое выросло число госпитализаций, а заболеваемость коронавирусом увеличилась в полтора раза, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
«Сейчас наблюдается подъем заболеваемости. Число госпитализаций за последние две недели выросло вдвое, а заболеваемость – в полтора раза. В такой ситуации основная задача – максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», – передает сообщение оперштаба РИА «Новости».
В оперштабе подчеркнули, что избежать введения жестких ограничений в столице можно, если прервать распространение коронавируса.
«Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города. Возможность сдать экспресс-тест – это пример мягкого, но эффективного способа для прерывания цепочки распространения вируса», – сообщает штаб.
Ранее сообщалось, что бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».
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Во время съемок фильма машина упала в реку в Москве
На набережной Тараса Шевченко в столице водитель легковушки не справился с управлением и свалился в реку, сообщил департамент транспорта города.
«На набережной Тараса Шевченко водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку. На месте работают оперативные службы», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.
Между тем Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале подтвердила факт происшествия.
«В этом месте в настоящий момент проходят съемки фильма. Во время съемок автомобиль упал в воду. Пострадавших нет, помощи не требуется, оформления дорожной аварии не будет. Съемки согласованы», – указали в ведомстве.
Ширвиндт пообещал подумать над предложением стать президентом Театра сатиры
Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сказал, что подумает над предложением стать президентом театра.
«Я сказал Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, он еще мало знаком с Газаровым, вступившим в среду на пост художественного руководителя театра, но его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться».
Напомним, департамент культуры города Москвы готов финансово поддержать создание новой должности президента Театра сатиры.
Ранее худруком Театра сатиры вместо Ширвиндта назначили Сергея Газарова.
В Москве открыли 20 мест сдачи бесплатных экспресс-тестов на COVID
Бесплатный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в Москве можно сдать в десяти МФЦ и десяти общественных местах, в частности в торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо», рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.
«Мы продолжаем расширять возможности тестирования на COVID-19 в городе. С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах – торговых центрах, ГУМе, фудмолле «ДЭПО», – передает ее слова РИА «Новости».
Ракова подчеркнула необходимость быстрого выявления заболевания в условиях пандемии. Такой скрининг позволит также выявлять заболевших с бессимптомным течением болезни.
При этом, по словам заммэра, положительный результат экспресс-теста в Москве не будет являться подтверждением заболевания.
«Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение. Ранее в пилотном режиме такое тестирование мы начали проводить в двух центрах госуслуг, в них сделано уже более 300 экспресс-тестов», – рассказала вице-мэр.
Ранее в Москве пациентам с симптомами ОРВИ решили делать тесты на COVID-19.
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Власти Москвы опровергли слухи о передаче фото пользователей mos.ru полиции
Сообщения о передаче правоохранительным органам фотографий пользователей портала mos.ru не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.
«Информация о том, что Москва передает фотографии полиции, не соответствует действительности. <...> В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов, действительно, предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета», – цитирует сообщение департамента ТАСС.
В ДИТ уточнили, что в личном кабинете загрузка фотографий не предусмотрена. Система для хранения фотографий – это государственная информационная система «Единый центр хранения и обработки данных» (ГИС ЕЦХД). При пользовании mos.ru загрузка фотографий не обязательна.
«ГИС ЕЦХД, в свою очередь, аттестована и защищена в соответствии с законодательством РФ и обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации», – подчеркнули в департаменте.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на портал госсзакупок сообщил, что руководство города намерено доработать портал mos.ru так, чтобы все фото пользователей передавались в систему распознавания лиц, используемую полицией.
Московские власти решили усилить контроль за ночными клубами
В столице усилят проверки по соблюдению противоэпидемических мер в развлекательных заведениях, работающих ночью, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Проверки в [развлекательных] заведениях, которые работают в ночное время, будут усилены. Будем жестко наказывать и закрывать [заведения], если не начнут соблюдать меры», – сообщил Немерюк ТАСС.
По его словам, ночные заведения обязаны соблюдать все требования Роспотребнадзора, в том числе термометрию сотрудников и посетителей на входе, расстановку столов в полутора метрах друг от друга, масочный режим в зале и на танцполе.
При выявлении нарушений предусмотрены штрафы на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда, пояснил собеседник.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медучреждение стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 тыс. 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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