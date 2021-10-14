В Москве решили увеличить прожиточный минимум

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года, теперь он составит 18714 рублей на душу населения, сообщается в постановлении столичного правительства.

«В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в рассчете на душу населения – 18714 рублей, для трудоспособного населения – 21371 рубль, для пенсионеров – 14009 рублей, для детей – 16174 рубля», – передает РИА Новости текст документа.

На 2021 год в расчете на душу населения прожиточный минимум составил 18029 рублей, для трудоспособного населения – 20589 рублей. Для пенсионеров – 13496 рублей и для детей – 15582 рубля.

Новое постановление вступит в силу 1 января будущего года, контроль за выполнением поручен заммэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

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