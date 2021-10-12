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12 октября, вторник | Последнее обновление — 22:59 | vz.ru
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Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.
По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.
Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.
Статью «Голоса Америки*» (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».
«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».
Напомним, рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности главы государства коронавирусом.
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Рябков оценил разговор с Нуланд
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Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются, заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.
«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала – российского в США и американского в России – не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «позиции сторон плохо стыкуются. Американцы не прислушиваются к нашей логике, к нашим требованиям. Но тем не менее разговор был полезен».
Отдельно Рябков подчеркнул, что тема Украины не обсуждалась на встрече. Он отметил, что консультации касались темы двусторонних отношений, работы диппредставительств и ряда других вопросов.
Также он подчеркнул, что Москва категорически отвергает обвинения США в использовании поставок газа как инструмента для манипуляций.
«Это бесстыдно, что они продолжают повторять, как заигранную пластинку, подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов... Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление», – заявил Рябков.
Он отметил, что претензии такого рода звучат не в первый раз, «но они... являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям». При этом Россия последовательно работает для стабилизации энергетического рынка.
Ранее переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
США могут лишиться крупнейшего поставщика патронов из-за антироссийских санкций
США могут лишиться одного из крупнейших импортеров патронов в свою страну, новые санкции, которые ввел Вашингтон, ограничивают импорт оружия и боеприпасов из России.
В новый перечень ограничений США включено требование ограничить импорт оружия и боеприпасов. Также отказы на запрос поставок из России будут получать компании, которые заинтересованы в алкоголе и табаке, сообщает РБК.
Отмечается, что Россия является главным поставщиком патронов в США. Средняя сумма поставок превышает 100 миллионов долларов, что составляет более 21% от всей подобной импортной продукции.
Ранее украинский МИД решил поддержать решение США о введении антироссийских санкций по инциденту с Алексеем Навальным. «В частности, речь идет о запрете импорта из Российской Федерации стрелкового оружия, боеприпасов, а также экспорта в Россию ряда чувствительных категорий товаров двойного использования. Ограничительные меры также касаются ряда лиц и предприятий», – говорится в заявлении украинского МИД.
Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России
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Ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Введены ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет в 64 субъектах», – передает ТАСС слова Поповой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«С целью повышения охвата вакцинацией в 38 регионах приняты постановления главных государственных врачей, согласно общим решениям с губернаторами, о привлечении к прививкам категорий граждан, которые являются декретированными категориями – имеют большой контакт с лицами-потребителями различных услуг», – добавила она.
По словам Поповой, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией фиксируется в 77 регионах России, в остальных ситуация остается стабильной.
«Мы видим четыре недели роста, и на 40-й неделе этот рост составил 13,8%. Тенденция к росту сегодня регистрируется во всех федеральных округах РФ, но 33% всех заболевавших за прошедшую неделю – это столичный регион и Санкт-Петербург. Это максимальный удельный вес», – сказала Попова.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Нуланд приехала в российский МИД в ярком наряде
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приехала на встречу с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в малиновом костюме и необычных ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
Нуланд приехала на встречу в МИД России в ярком наряде, сообщает РИА «Новости», при этом парковка перед одним из корпусов МИД, где проходит встреча, была плотно заставлена машинами, кортеж Нуланд из двух автомобилей не смог сразу подъехать к крыльцу.
Ранее Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
В МИД рассказали, что получили в обмен на визит Нуланд в Россию
Исполняющий обязанности замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константин Воронцов получил визу США в обмен на въезд замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
«Константин Воронцов – исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеи ООН, заседание которого проходит», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, кто с российской стороны получил визу США в обмен на то, чтобы находящаяся в санкционных списках Виктория Нуланд могла приехать на переговоры в Москву, передает РИА «Новости».
Ранее Рябков оценил итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В ходе беседы до Нуланд было доведено, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона по двусторонней повестке дня «и в контексте острых международных и региональных проблем» лишь приведет к деградации российско-американских отношений.
Необходим реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга, указали в ведомстве.
В беседе также участвовал замминистра обороны России Александр Фомин.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
Британская газета извинилась перед Россией за статью о вакцине
Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материла о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V», изначально статья была опубликована в таблоиде The Sun.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ, в том числе Daily Express.
«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно», – цитирует сообщение издания РИА «Новости».
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который ранее назвал публикацию материала «фейком и вопиющей ложью».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Проценко рассказал о стремительно наполняющейся больнице в Коммунарке
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Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, большое количество больных в реанимации, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», – цитирует РИА Новости Проценко.
По его словам, слишком мало людей вакцинировалось, но нужно продолжать жить, и единственный выход – ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.
«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем – организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека», – сообщил Проценко.
Он подчеркнул, что раннее выявление поможет начать срочное лечение, не запуская болезнь, и позволит сберечь сотни жизней.
«Но повторюсь. Единственный путь подготовить свой организм к встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», – заключил врач.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Нуланд прибыла в МИД России
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
Об этом сообщает РИА «Новости».
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Нуланд: Встреча с партнерами в МИД России была конструктивной
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что переговоры в Министерстве иностранных дел России были конструктивными.
«Сегодня прошли конструктивные встречи по поводу целого ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с коллегами из министерства иностранных дел России», – приводятся ее слова на странице посольства США в России в Twitter.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Рябков оценивал итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек. Рябков в ходе встречи с замгоссекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения между Россией и США.
Эксперты по этикету назвали неуместным яркий наряд Нуланд на встрече в МИД России
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Одежда и обувь замгоссекретаря США Виктории Нуланд на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым нарушает принятый в политике этикет, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по стилю Альбина Холгова. Ранее Нуланд приехала в МИД в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.
«На встречах самого высокого уровня действует дресс-код Business Best. И он исключает брюки у женщин. Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения», – сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбина Холгова. Впрочем, собеседница вспомнила канцлера Германии Ангелу Меркель – она всегда была в брюках, но это объясняется ее фирменным стилем, подчеркнула Холгова.
По поводу цвета одежды представителя американского внешнеполитического ведомства эксперт указала, что этикет допускает красный костюм для женщин. «Как правило, красное нельзя надевать только на мероприятие, организатор которого – дама. К тому же в случае с Нуланд ее одежда все же не красная, поэтому претензий к ней предьявить в данном случае нельзя», – резюмировала Холгова.
«Цвет брючного костюма Нуланд, который называют малиновым, я бы назвала бордовым. Конечно, несколько необычно, непривычно для такого рода встреч, но, тем не менее, это вполне допустимо, – сказала газете ВЗГЛЯД педагог-консультант по этикету и деловому протоколу, консультированию коммерческих и имиджевых компаний, государственных учреждений Татьяна Николаева. – Бордовый, надо сказать, придает статуса. Эту цель, возможно, и преследовала госпожа Нуланд. Однако сам по себе брючный костюм, напротив, снижает статус».
Резко критически эксперт оценила обувь Нуланд – ботильоны в мелкую горизонтальную полоску. «Виктория Нуланд хочет показать, что она человек, которому все равно, что о ней подумают в нашей стране. Дело в том, что обувь с рисунком неуместна по деловому и дипломатическому протоколу, – отметила эксперт. – Такие мелкие нарушения допустимы для людей, чей деловой имидж уже сложился, как у госпожи Нуланд. Тем не менее, этот имидж стоило бы подкорректировать, особенно во время визита в нашу страну».
Напомним, по прибытии в Москву Нуланд заявила
, что основной темой предстоящих переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится
с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано. В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
С визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве. В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление, будучи на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
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У переболевших коронавирусом начали наблюдать поражение сердца
Часть перенесших коронавирус пациентов страдают от тяжелого поражения сердца и легких, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«При проведении углубленной диспансеризации доктора диагностируют у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, тяжелое поражение сердца, легких, эндокринной системы, кожные проявления в том числе», – цитирует Мурашко ТАСС.
По его словам, серьезные последствия коронавируса часто нуждаются в интенсивном лечении. Он пояснил, что дополнительные средства, выделенные правительством, доведены до учреждений.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания.
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Переговоры Рябкова и Нуланд завершились в МИД
Переговоры замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
В 12.25 мск Рябков покинул здание МИД РФ, Нуланд спустя пять минут села в свой автомобиль и уехала, сообщает ТАСС. Переговоры длились более полутора часов.
Ранее Нуланд прибыла в здание МИД, где, как ожидается, пройдет ее встреча с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
В Госдепе заявляли, что в Москве она «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Нуланд хочет повысить свое влияние в администрации Байдена и попробовать вести диалог с Москвой вместо Киева».
Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года она находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако Москва согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
Рябков оценил готовность США к восстановлению численности диппредставительства в России
Москва не видит готовность со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В этой области как раз меньше всего поводов для оптимизма. Мы не чувствуем готовности американцев восстановить деятельность своего дипприсутствия в России на приемлемом уровне, то есть подняться до потолка, который несколько лет назад был для них установлен в 455 человек», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, «вместо этого они продолжают спекуляции по поводу, как они утверждают, несоответствия численного состава не в их пользу, забывая или преднамеренно игнорируя тот факт, что на их территории находятся не только наше посольство и два консульства, но и постоянное представительство при ООН».
Рябков также сообщил, что Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств.
Рябков заявил, что на переговорах с Нуланд подробно обсудил блок двусторонних тем, а среди международной повестки на переднем плане была проблематика стратегической стабильности.
«Мы обсудили очень подробно весь двусторонний блок. Этому было уделено основное внимание. Среди международных тем была на переднем плане проблематика стратегической стабильности и перспективы продолжения работы в этой сфере. Хотя госпожа старшая замгоссекретаря по политвопросам номинально эту тему не ведет, поскольку за ней закреплен так называемый российский портфель, она высказала несколько соображений, мы на них отреагировали», – рассказал он.
Рябков сообщил, что выразил Нуланд озабоченность России в связи с созданием Австралией, Великобританией и США формата AUKUS, а также указал на то, что Москва не приемлет американское военное присутствие в Центральной Азии.
Ранее Рябков оценил итоги встречи с Нуланд, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются.
Переговоры замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд завершились в МИД.
По прилете в Москву Нуланд заявила, что основной темой предстоящих в Москве переговоров станут стабильные и предсказуемые отношения Россией и США.
Также сообщалось, что помощник президента Юрий Ушаков встретится с Нуланд, при этом контактов с президентом Владимиром Путиным у нее не запланировано.
При этом с визитом замгоссекретаря США в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона она оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году Нуланд как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.
В обмен на согласие на визит в Москву представителя американского внешнеполитического ведомства из санкционного списка США была исключена часть россиян.
В России выявили 28,1 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 28 190 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4699, Санкт-Петербурге – 2158, Московской области – 1804.
Всего в стране выявили 7 832 964 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 894 285 человек, из них вылечились за сутки 20 706 человек.
Также за сутки зафиксировано 973 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 218 345 человек.
Накануне, 11 октября, в России выявили 29 409 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1219.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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