Минченко: В новой Госдуме воцарился доброжелательный настрой

«Путин призвал депутатов опираться на достижения предшественников. В парламенте много новых людей, но прежние наработки, позитивный опыт предыдущих созывов Госдумы, по мнению президента, необходимо использовать», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя речь президента перед Госдумой восьмого созыва.

«Я сегодня общался со многими новоизбранными депутатами, причем ото всех фракций, и практически все отмечали общий очень позитивный доброжелательный настрой, который воцарился в Думе. Во время избирательной кампании звучали резкие высказывания в адрес друг друга, но они понимают, что теперь пора снизить уровень взаимной критики и начать работать в интересах наших избирателей. Это требует немного другого настроя»», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Что касается высказывания президента по поводу низких доходов, то думаю, что самым важным итогом станет индексация социальных выплат по фактической инфляции, а не по прогнозам. В этом есть очевидная логика, ведь именно по этому поводу избиратели неоднократно озвучивали претензии на встречах с кандидатами в депутаты в ходе выборной кампании», – напомнил эксперт.

Президент подчеркнул социальный характер бюджета, отметил эксперт. «Cоциальная поддержка остается в ряду традиционно провозглашаемых нашей властью приоритетов. Во время предвыборной кампании такие приоритеты «Единая Россия» закрепила в «народной программе», – пояснил Минченко.

«Причем руководством партии поставлена задача, чтобы депутаты-единороссы отчитывались перед избирателями о том, как они выполняют эту программу. На мой взгляд, вполне очевидное требование – особенно в новых условиях, когда среди избирателей растет запрос на большую открытость органов власти», – подытожил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле состоялась встреча депутатов Госдумы нового созыва с президентом Владимиром Путиным. Глава государства призвал Госдуму уделять особое внимание решению острых проблем в сферах здравоохранения, образования, жилья и экологии, передает ТАСС. Путин заявил, что «у нашей страны, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов, и, повторю, главный наш враг – угроза стабильного развития для демографического будущего – это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей».

Глава государства потребовал в ближайшие годы сформировать «целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы. Вы знаете, мы эту программу, вот эту систему начали формировать», – цитирует его РИА «Новости».

Путин добавил, что в бюджете страны достаточно средств для социальных мер поддержки. «Социальные выплаты, которые финансируют из федерального бюджета, должны быть в 2022 году проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание и депутатов, и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», – сказал Путин депутатам.