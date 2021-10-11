В Москве резко выросло число госпитализаций с коронавирусом Штрафы за отказ от вакцинации предложили ввести в России 11 октября 2021, 13:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции, особенно для граждан группы высокого риска. «Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий», – передает ТАСС слова Лукашева в эфире радиостанции «Говорит Москва». Вирусолог отметил, что сумма штрафа в размере 5 тыс. рублей была бы вполне адекватной, если учитывать размеры косвенного ущерба медицинской системы от лечения одного больного. «Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тыс. рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», – уточнил эксперт. Ранее президент Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Появилась новая версия происхождения коронавируса 9 октября 2021, 17:23

Фото: Chinafotopress/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Вирус Sars-Cov-2 мог появиться в результате эволюции в теле заболевшего странной пневмонией в 2012 году китайского шахтера, образцы этого вируса оправляли в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка, заявил исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм. Латэм заявил, что вирус может производить «эволюционные скачки» и проходить через много мутаций, находясь в теле одного человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. «Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», – сказал Латэм. Согласно версии Латэма, в 2012 году у шестерых шахтеров, убиравших остатки помета летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань, диагностировали «похожую на пневмонию» болезнь. Трое из них скончались, другие пробыли в больнице до полугода. Через год после смертей ученые из Уханя нашли в том месте коронавирус летучих мышей RaTG13, на 96% идентичный вызывающему COVID-19 вирусу. «Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые их шахтеров долгое время пребывали в больнице. Их лечение длилось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», – сказал Латэм. Образцы вируса, которым болели шахтеры, направляли исследователям в Ухань, где была зарегистрирована вспышка COVID-19. Напомним, согласно одной из версий, коронавирус Sars-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, мог появиться в результате рекомбинации генов вирусов, поражающих летучих мышей и панголинов. Согласно этой теории, «встреча» вирусов, породившая Sars-Cov-2, прошла на территории Уханьского рынка морепродуктов. Вместе с тем высказываются версии об искусственном происхождении заболевания, а также версии об утечке вируса из лаборатории в Ухане. Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов. В Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V» 8 октября 2021, 18:48

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Итальянские власти не исключают признания цикла вакцинации российским препаратом «Спутник V», заявил представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Италии Джанни Рецца. «Изучаются две возможности: одна из них предполагает <...> введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован в других странах препаратами, которые не признаны Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а также ВОЗ, но в этом случае нужно заключение регулирующего органа», – цитирует представителя ведомства ТАСС. Вторая возможность предполагает признание полных циклов вакцинации, которые были проведены за рубежом такими препаратами. Решение планируется принять в ближайшие несколько дней, заключил он. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. Лавров заявил о продвижении в работе с ЕС по регистрации «Спутника V» 8 октября 2021, 15:29

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Работа по регистрации российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) значительно продвинулась, политики не должны мешать профессиональному диалогу в этом вопросе, а оказывать содействие, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров заявил на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, что «мы сейчас сотрудничаем с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации «Спутника V», и работа у нас достаточно уже продвинулась», мы «находимся на этапе так называемой постепенной экспертизы», передает РИА «Новости». Он отметил, что политики должны не мешать, а оказывать содействие профессиональному диалогу в этих вопросах. «Важно решать все эти вопросы, вопросы с регистрацией, взаимным признанием вакцин, на основе профессионального диалога между специалистами в сфере здравоохранения, санитарии, эпидемиологами. Политики, конечно, должны не мешать, а наоборот, оказывать такому профессиональному диалогу всяческое содействие», – указал министр. При этом он констатировал, что деградация отношений России и ЕС приобретает хронический характер, а последние семь лет стали периодом упущенных возможностей. Единственное за последние месяцы конструктивное предложение – инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС – «заблудилось в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для России». «Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», – добавил Лавров. При этом, отметил глава МИД, в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей, новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет. «В идеале мы, конечно же, хотим выйти на нахождение точек соприкосновения в тех сферах, где наши интересы совпадают», – заявил Лавров. Ранее Минздрав опроверг слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера о том, что российская сторона якобы не предоставила ЕК документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов. Ведомство направило в представительство ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID, визит представителей европейского регулятора для сертификации вакцины «Спутник V» может состояться уже в декабре. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Протестующих против ковид-сертификатов в Риме начали разгонять водометами 9 октября 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

В Риме против несогласных с ковид-сертификатами митингующих применили водометы и слезоточивый газ, сообщают информационные агентства. Участники протеста, которые сейчас устроились недалеко от правительственного дворца Киджи, начали бросать в полицию петарды, передает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА. В России выявили 28,6 тыс. случаев коронавируса за сутки 10 октября 2021, 11:43 Текст: Евгения Шестак

За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 28 647 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 2822, Московской области – 2026. Всего в стране выявили 7 775 365 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 858 119 человек, из них вылечились за сутки 17 274 человека. Также за сутки зафиксировано 962 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 216 415 человек. Накануне, 9 октября, в России выявили 29 362 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 715. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Певца Серова госпитализировали в Москве 9 октября 2021, 14:16

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Народного артиста России Александра Серова госпитализировали в больницу с коронавирусом, однако концерты артиста не отменяются, сообщают СМИ. Певец якобы госпитализирован в одну из больниц Москвы с коронавирусной инфекцией, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей артиста. У него, по данным издания, диагностировали поражение легких. При этом директор музыканта Александр Федорков сообщил, что концерты Серова не отменены. «Концерты не отменяются», – сообщил он ТАСС. Федорков также призвал поклонников доверять информации на официальном сайте певца. Ближайший концерт Серова назначен на 16 октября во Владимире. В России выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса за сутки 9 октября 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России 29 362 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6001, Санкт-Петербурге – 2717, Московской области – 1689. Всего в стране выявили 7 746 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 840 845 человек, из них вылечились за сутки 21 049 человек. Также за сутки зафиксировано 968 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 215 453 человек. Накануне, 8 октября, в России выявили 27246 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2116. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко 9 октября 2021, 13:37 Текст: Наталья Ануфриева

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией организовали вывозные рейсы из Касабланки, сообщает российское посольство. В сообщении посольства России в Facebook говорится, что «в связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября». Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах. «По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в указанные авиакомпании. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно», – добавили в дипведомстве. Ранее Марокко решило приостановить авиасообщение с Россией из-за возросшего числа случаев заболевания коронавирусом в России. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 29362 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания. Власти Петербурга не исключили ужесточения ограничений по коронавирусу для пожилых 8 октября 2021, 15:46 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге для пожилых жителей могут усилить ограничения по коронавирусу, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Доля привитых в возрасте 60+ в городе составляет порядка 40%, из 1,3 млн таких жителей привиты лишь 526 тыс. человек, цитирует главу комитета «Фонтанка». Он пояснил, что этого недостаточно, если учитывать заболеваемость и смертность в этой возрастной группе. Если число привитых не получится увеличить, то ограничения придется усилить. «К сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить ограничительные меры направленные на то чтобы исключить контакты наших пожилых граждан», – сказал Лисовец. За последние сутки в России выявили 27 тыс. 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания. Глава Минздрава назвал серьезное последствие лекарств от COVID 8 октября 2021, 14:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Препараты, применяемые для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Врачи отмечают в том числе и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», – передает ТАСС заявление Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Курскую область, вакцинация является главным способом защиты от коронавируса. «Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, ну так есть же один путь - вакцинация», – сказал глава кабмина в беседе с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Как отметил Мишустин, регион полностью обеспечен вакциной. В свою очередь Старовойт сообщил премьеру, что область готова к вакцинации, есть все три отечественные вакцины, работают мобильные комплексы. «Ряд районов хорошо проявляет себя в этой части», – отметил глава региона. По его словам, в целом вакцинированы 57%. «А что хорошего?» – переспросил Мишустин. Он напомнил, что по стране этот показатель составляет в среднем больше 60%. «Плохо», – подчеркнул премьер. «Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса – это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», – указал Мишустин. Мурашко рассказал премьеру, что, по последним данным, в регионе 6 тыс. 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, прирост за неделю составил 13%. Напомним, в России выявили 27,2 тыс. случаев коронавируса за сутки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Белоруссии ввели масочный режим для общественных мест 8 октября 2021, 20:20 Текст: Алексей Дегтярев

В Белоруссии вводится обязательный масочный режим для общественных мест, заявил замминистра здравоохранения республики и главный санитарный врач страны Александр Тарасенко. «С 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов», – цитирует Тарасенко БелТА. По его словам, Минздрав изменил санитарные нормы и правила по профилактике гриппа и коронавируса. Изменения связаны с тем, что во всех регионах страны и в Минске фиксируется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Эти изменения также вступят с 9 октября. «Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Поэтому ответственность с 9 октября будет возложена и на граждан при посещении организаций, объектов, предприятий», – объяснил главный санитарный врач. Правила необходимо блюсти также и в общественном транспорте всех видов, в том числе в такси. В правилах указывается, что маска должна закрывать нос, рот и подбородок. Контроль за соблюдением требований возложен на санитарно-эпидемиологическую службу, минтранс республики и МВД. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер. Об административных мерах взыскания мы пока не говорим», – заключил Тарасенко. В EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе 8 октября 2021, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V», сообщили в регуляторе. «Вакцина «Спутник V» находится на стадии процедуры постепенной экспертизы ЕМА. Эта процедура будет продолжаться до получения достаточных данных для официального запроса на временное регистрационное удостоверение, который пока не был получен», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что по мере того, как заявитель представляет новую информацию во время процедуры постепенной экспертизы, могут потребоваться новые инспекции. «Пока оценка вакцины COVID-19 продолжается, мы не можем комментировать планируемые или осуществляемые инспекции», – указали в EMA. Все данные по инспекциям включат в итоговый отчет, его опубликуют на сайте EMA вместе с «рекомендациями по регистрационному удостоверению, если поступит соответствующий запрос». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран. Сингапур разрешил въезд вакцинированным жителям ряда стран 9 октября 2021, 08:57 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Сингапура открыли вакцинированным туристам из Канады, США и ряда стран Европы свободный въезд, отменив обязательный карантин после прибытия, сообщил министр транспорта С. Исваран. Исваран заявил, что «на фоне вакцинации почти 85% жителей Сингапура и успешного запуска так называемого коридора для вакцинированных путешественников из Брунея и Германии правительство приняло решение о расширении списка стран, с которыми будет облегчен механизм поездок», передает ТАСС. Таким образом, жители Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, США и Франции, «привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения, смогут прибывать в страну без нахождения на карантине». Также власти сократили с четырех до двух число ПЦР-тестов, которые требуется сдать для въезда в Сингапур, их потребуется делать за 48 часов «до пересечения границы и сразу же после прибытия в республику». «Еще одним условием должно стать непрерывное нахождение в течение последних 14 дней на территории этих стран», – добавил министр. Отмечается, что этот режим «не распространяется на детей, не получивших вакцину, и лиц, которые по медицинским показаниям не могут делать прививку». Накануне Исваран объявил, что коридор для вакцинированных путешественников открывается между Сингапуром и Южной Кореей 15 ноября. В данный момент въезд в республику без обязательного карантина и без вакцинации разрешен только жителям материкового Китая, Гонконга, Макао и Тайваня. Вместе с тем с 13 октября «только полностью вакцинированные жители, а также дети до 12 лет смогут посещать любые места общественного питания, все остальные смогут только приобретать еду навынос», нахождение в общепите «разрешается только двум посетителям за одним столом», заявил министр здравоохранения Он Е Кун. Кроме того, «только при наличии двух прививок можно будет посещать крупные торговые центры, за исключением супермаркетов, а также туристические объекты, парки развлечений и прочее». Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что коронавирус для большинства вакцинированных жителей Сингапура больше не опасен, страна достигла одного из самых высоких в мире показателей по вакцинации – 85% жителей полностью привиты. «На сегодняшний день более 98% всех инфицированных или совсем не испытывают никаких симптомов, или же заболевания протекают в легкой форме», – добавил Ли Сянь Лун. По его словам, «только 0,2% находятся в тяжелом состоянии или умерли». Таким образом, подчеркнул премьер, при наличии вакцин COVID-19 «больше не представляет серьезную опасность» для Сингапура. При этом он предупредил о сохраняющейся угрозе из-за «распространения по всему миру штамма «дельта». Одновременно глава правительства отметил, что «нельзя жить со страхом о пандемии и локдауны уже не способны решить данную проблему». Ранее Израиль решил открыть въезд для групп вакцинированных туристов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Состояние актера Гаркалина оценили как стабильно тяжелое 9 октября 2021, 10:42 Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила его агент Наталья Теплова. Теплова сообщила, что Гаркалин «действительно в реанимации, состояние стабильно тяжелое», передает РИА «Новости». Вместе с тем газета «Комсомольская правда» сообщила со ссылкой на источник, что Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральной мембранной оксигенации). У актера на 85% поражено правое легкое и на 75% левое. Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию. Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской. Жириновский назвал пандемию гражданской войной 10 октября 2021, 13:52 Текст: Евгения Шестак

Продолжающаяся пандемия коронавируса является «гражданской войной», необходимо обеспечить победу «белых», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Пандемия продолжается и порой принимает свирепые формы. Ее можно сравнить с гражданской войной», – написал Жириновский в Telegram. По его словам, пандемию можно сравнить с гражданской войной: красные – это коронавирус, а белые – вакцина. По его мнению, нужно объединиться и обеспечить победу «белых». «Коронавирус – это красные, они наступают. И от них только беда. Они снова обманывают, говорят, не надо делать вакцину. И многие им верят, даже на выборах отдали им больше голосов, чем тем, кто призывал скорее сделать прививку. А вакцина – это белые, они в обороне, и в них спасение. Потому что количество жертв увеличивается. Уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида», – добавил он. За минувшие сутки в России выявили 28 647 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,7 млн случаев заболевания.