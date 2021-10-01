Эксперт: Боевые роботы не смогут полноценно заменить человека в ближайшие десятилетия

«Сухопутчики – это основной вид войск нашей армии. Без пехоты невозможно ни завоевать, ни удерживать обширную территорию. Матушку-пехоту никто, никогда и нигде не заменит», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко. В пятницу в России отмечается День Сухопутных войск.

«Вы можете сровнять с землей все объекты на территории противника авиацией и ракетами, но никакие другие подразделения, кроме пехоты, не добьются контроля над определенной территорий», – считает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Сухопутные силы очень разнообразны по составу – они включают в себя формирования мотострелков, танкистов, связистов, инженеров, разведчиков, артиллеристов, ракетчиков, зенитчиков, а также бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), перечислил эксперт.

«Вообще наши Вооруженные силы в последнее время сильно преобразились. Это видно во всем – от пуговиц до самолетов. Также меняется боевая подготовка. Она стала очень интенсивной. Проходит огромное количество учений, максимально приближенных к условиям реальной войны. Уровень боеготовности наших Вооруженных сил и в частности Сухопутных войск – существенно выше, чем десять лет назад», – уверен Дрозденко.

«Сухопутные войска совершенствуются, получают новейшие вооружения, применяют новые тактические приемы ведения боя», – подчеркнул собеседник. Например, уже со следующего года в Сухопутных войсках начнется опытная эксплуатация боевых роботов (это будет «Уран-9»), хотя «в ближайшие десятилетия полноценной замены человека машиной все равно не произойдет», уверен Дрозденко.

Для сравнения: в США сухопутные войска «в основном сидят дома», а для интервенций Пентагон задействует корпус морской пехоты, добавил Дрозденко. Что касается наших союзников по ОДКБ, то именно российские Сухопутные войска обладают среди них наивысшим уровнем боеготовности, став по сути главной опорой «этого военного блока». «Но воюют не танки, а люди. Боевой дух солдата может определиться только на поле брани. И не дай Бог, чтобы это случилось», – считает Дрозденко.

В пятницу министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск. «Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! 1 октября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День Сухопутных войск. На протяжении столетий они составляют основу нашей армии, играют важную роль в обеспечении военной безопасности государства, твердо стоят на страже национальных интересов», – говорится в поздравлении.

Министр отметил, что во все времена военнослужащие Сухопутных войск были верны долгу и Военной присяге. Их беспримерный героизм, самоотверженность и отвага принесли Отечеству множество легендарных побед, навсегда вошедших в ратную летопись страны. По словам министра, личный состав войск приумножает славные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, способствует укреплению обороноспособности России. Особые слова благодарности Шойгу адресовал ветеранам, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Родины.

В свою очередь главком этого вида Вооруженных сил Олег Салюков в интервью «Красной звезде» напомнил, что в следующем году на опытную эксплуатацию в Сухопутные войска поступят ударные робототехнические комплексы «Уран-9».

В этом году боевые роботы «Уран-9», наряду с комплексами «Нерехта», впервые были применены в боевых порядках в ходе маневров. Роботы уничтожили все свои цели. При этом операторы находились в пунктах управления на удалении 1,5 километра, «где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника», – уточнил главком СВ.

Роботы «Уран-9» вооружены 30-миллиметровыми пушками, комплексом управляемого вооружения «Атака», а также пулеметами и реактивными пехотными огнеметами. Их боевая масса достигает 12 тонн.