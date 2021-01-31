На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 09:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден собрался представить новую концепцию внешней политики США
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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Если представить себе фантастическую ситуацию, в которой люди, которые хотят захватить власть, ее захватили – что они будут делать с 80% населения, которое им не радо? Запугивать, сажать, промывать мозги?
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек
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В столице на вакцинацию от коронавируса записались порядка полумиллиона москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».
«На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек», – передает слова градоначальника ТАСС.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек.
Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Россия и Иран подписали соглашение о производстве «Спутника V»
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Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, сообщил посол исламской республики в России Казем Джалали.
«После регистрации вакцины «Спутник V» в Иране в пятницу между Ираном и Россией был подписан договор о покупке и совместном производстве», – передает слова посла РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
По словам Джалали, первая партия вакцины будет отправлена Тегерану до 4 февраля. В течение десяти дней делегация министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана посетит Москву, чтобы обсудить вопрос производства препарата, добавил посол.
Ранее глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране, в скором времени Тегеран приступит к ее совместному производству при участии Москвы. В Иране не исключили, что вакцинация в стране начнется с российского препарата.
В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от COVID-19, которая получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.
Moderna решила сократить поставки вакцины от COVID-19 в Германию
Американская компания Moderna поставит Германии меньшее количество доз вакцины от коронавируса, чем планировалось изначально, сообщил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.
«Ведомство федерального канцлера только что сообщило, что теперь сокращаются и обещанные поставки вакцины от Moderna. Как в таких условиях планировать вакцинацию?» – написал Ченчер в Twitter.
Между тем, минздрав Германии сообщил, что компании BioNTech и AstraZeneca до 22 февраля поставят стране на 1,7 млн больше доз вакцины от коронавируса, чем планировалось. Таким образом, временная нехватка вакцины от Moderna (на 43,2 тыс. доз меньше, чем предполагалось) будет полностью компенсирована, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Это не первые сообщения о проблемах с поставками вакцины в ЕС. Ранее стало известно, что Нидерланды также получат на 20% меньше доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Кроме того, о сокращении поставок вакцины Moderna на 20% заявили в Италии. Также стало известно о задержке поставок препарата Moderna в Швейцарию и Польшу. На этом фоне ЕК приняла решение о регулировании экспорта вакцин против коронавируса из Евросоюза в третьи страны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
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В России выявили 19 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлены 19 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2512, Москве – 2430, Московской области – 1069.
Всего в стране выявлено 3 832 080 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 279 964 человек, из них 24 502 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 512 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 72 697 человек.
Накануне, 29 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 238. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 206.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Итальянцам старше 55 лет рекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca
Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) разрешило использовать вакцину от коронавируса британско-шведской компанией AstraZeneca, но рекомендовало не вакцинироваться ею людям старше 55 лет, сообщил новостной телеканал RaiNews24.
Решение итальянского регулятора пока не опубликовано, однако местным СМИ стало известно, что Aifa рекомендовало использовать данный препарат преимущественно для лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Более того, по информации газеты Corriere della Sera, агентство признало вакцину AstraZeneca «не эквивалентной» уже используемым в Италии препаратам от коронавируса, разработанным компаниями Pfizer/BioNThec и Moderna, передает РИА «Новости».
В пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок ЕС для всех лиц старше 18 лет без ограничений. Однако постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при институте вирусологии Роберта Коха в Германии рекомендовала ее использование только для граждан в возрасте до 65 лет.
Эксперты Aifa заняли еще более жесткую позицию, чем их немецкие коллеги, однако допустили возможность пересмотра своего решения в случае предоставления новых данных со стороны компании-производителя. Позиция Aifa продиктована тем, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых людей.
Таким образом, в Италии для вакцинации пожилых людей по-прежнему будут использоваться только препараты Pfizer/BioNThec и Moderna. По мнению экспертов, это может значительно увеличить сроки проведения кампании по массовой вакцинации населения, особенно учитывая существенное сокращение поставок препарата со стороны Pfizer. На первом этапе этой кампании на Апеннинах должны быть вакцинированы 4,4 млн граждан старше 80 лет.
По данным минздрава Италии, по состоянию на субботу в стране уже использованы более 1,81 млн доз вакцин от COVID-19. Однако пока только 483 тыс. человек сделали уже оба укола препарата от коронавируса.
При этом еще в четверг сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) не достигла соглашения с компанией AstraZeneca о календаре поставок вакцины против коронавируса на первый квартал 2021 года в предусмотренных контрактом объемах.
Тем временем регулятор Евросоюза – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сочло интересной идею комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca.
Система «Безопасный город» помогла раскрыть больше 5 тыс. преступлений в Москве
Полиция раскрыла более 5 тыс. преступлений в российской столице в 2020 году с помощью системы «Безопасный город», сообщили в ГУ МВД по Москве.
В сообщении на сайте ведомства указывается, что за 2020 год «с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» – было раскрыто 5 тыс. 85 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2 тыс. 713 краж».
Всего в системе видеонаблюдения функционирует более 189 тыс. камер.
Ее применение также способствует профилактике правонарушений в общественных местах как в повседневной жизни, так и при проведении массовых мероприятий и акций, в ходе которых существует повышенный риск актов вандализма, краж, нанесения вреда здоровью.
В том числе за счет использования системы «Безопасный город» по итогам 2019 года уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах – на 12%.
В первом полугодии 2020 года число квартирных краж и угонов автомобилей уменьшилось на 40%.
Также в первом полугодии минувшего года с помощью этой системы выявлялись и предотвращались случаи нарушения карантина по коронавирусу в период действия ограничительных мер.
Напомним, в феврале 2020 года президент России Владимир Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений.
Тунис зарегистрировал «Спутник V»
Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил минздрав республики.
Разрешение было предоставлено по результатам комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов, передает ТАСС.
По оценкам тунисского минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. Интерес к вакцине «Спутник V» тунисская сторона начала проявлять в начале января этого года. В настоящее время вопрос о возможных поставках российской вакцины в Тунис находится в стадии проработки.
В конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства.
В РФПИ опровергли сообщения о поставках «Спутника V» в Донецк и Луганск
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщил представитель фонда.
«РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», – сообщили в РФПИ, передает ТАСС.
Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз.
Заведениям в центре Москвы рекомендовали закрыться 31 января
Власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11.00 до 19.00 воскресенья», – сказал он «Интерфаксу».
При этом он подчеркнул, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер.
«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.
Он также сообщил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было. Немерюк отметил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы на фоне незаконных акций нормальная практика.
«Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли власти компенсировать временное закрытие предприятий в центре города.
Представитель власти уточнил, что рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоны от Лубянки. «Но четкой границы здесь нет, это они пусть на свое усмотрение принимают решение», – пояснил Немерюк.
Он также сообщил, что проверок соблюдения рекомендаций по закрытию заведений общепита в центре Москвы не будет.
Кроме того, представитель власти заявил, что заведения в центре Москвы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут начать работу.
«С 11.00 до 19. А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью», – добавил он.
Немерюк также сообщил, что власти Москвы приносят извинения за неудобства, которые могут быть связаны с возможными провокациями на фоне запланированных незаконных акций.
Ранее Немерюк сообщил, что в Москве Магазин «Детский мир», ТЦ «Наутилус» и рестораны, прилегающие к Лубянской площади будут закрыты в ближайшее воскресенье из-за планируемых несанкционированных акций.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Названо число привитых от COVID в Петербурге
Более 61,8 тыс. жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Отмечается, что за весь период в Петербурге вакцинировано 61 тыс. 894 человека. Из них 11 тыс. 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привиты 5 тыс. 826 человек, вторично 1 тыс. 459, передает РИА «Новости».
Всего в Петербурге поступило 105 тыс. 242 комплекта вакцины. Они ежедневно распределяются по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 43 тыс. 348 комплектов.
«Вакцинация от COVID-19 продолжает набирать темпы. Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности – их число на сегодняшний день достигло 99», – отмечается в материалах.
За минувшие сутки в России выявлены 19 032 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,8 млн случаев заболевания.
На нескольких улицах в центре Москвы решили запретить парковки в воскресенье
По требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщил центр организации дорожного движения столицы.
«По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Дептранс сообщил об изменениях работы московского метро 31 января
По требованию полиции 31 января станция «Арбатская» Филевской линии московского метро временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад», сообщил столичный департамент транспорта.
«По требованию полиции станция «Арбатская» Филевской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции «Александровский сад». Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее», – сообщил дептранс в своем Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщил, что по требованию полиции 31 января в Москве нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре город.
Кроме того, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января.
В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Москвичам посоветовали не переодеваться в весеннюю одежду
Москвичам рано надевать весеннюю одежду, это может привести к стрессу для организма, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Этой зимой в Москве неоднократно наблюдались «температурные горки», когда столбики термометров опускались в двадцатиградусные морозы, а спустя несколько дней приходила оттепель. В частности, после оттепели в российской столице вновь начинают устанавливаться минусовые температуры, передает РИА «Новости».
«Важно не расслабляться и не доставать в срочном порядке весеннюю одежду, не складывать в шкаф головные уборы. Такое потепление зимой коварно резким возвращением от тепла к минусу, что само по себе является стрессом для организма. Переохлаждение тоже вызывает стресс и пагубно влияет на иммунитет, вследствие этого организм становится уязвимым к вирусам и бактериям», – сказал Тяжельников.
Он добавил, что одеваться нужно так, чтобы можно было что-то снять, когда жарко, например в метро или в офисе, и надеть, когда холодает. В таких случаях нужно одеваться многослойно.
В офисе желательно носить сменную обувь, чтобы ноги не были влажными. Вспотевшими опасно выходить на холод.
«Несмотря на то, что термометр показывает ноль градусов, такое потепление относительно. Воздух немного прогревается, но от промерзшей земли идет холод. Поэтому не стоит отказывается от шапки и от утепления ног. Кроме того, при потеплении часто бывают осадки, туманы. Сырость даже при нулевой температуре может привести к переохлаждению», – добавил врач.
Ранее синоптики спрогнозировали рекордно высокие температуры в европейской части России.
Пожар на рынке «Каширский двор» в Москве потушен
Возгорание на территории рынка «Каширский двор» в Москве ликвидировано, сообщил источник в экстренных службах.
«Горевший на территории «Каширского двора» ангар потушен. Предварительно, без пострадавших», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, пожар произошел на рынке «Каширский двор» в районе 33-го км МКАД, горевший ангар обрушился.
Японские военные начали помогать врачам на удаленном острове из-за вспышки COVID-19
Отряд военнослужащих Сил самообороны Японии помогает медикам на удаленном острове Миякодзима южной префектуры Окинава, где произошла вспышка коронавируса, сообщил телеканал NHK.
Предполагается, что военные будут помогать сотрудникам медучреждений наблюдать за состоянием пациентов, а также будут распространять медикаменты для больных, передает ТАСС.
На острове проживает около 55 тыс. человек, на этой неделе было выявлено более 110 случаев коронавируса. В связи с этим власти Миякодзимы призвали Силы самообороны Японии направить им помощь для борьбы с распространением COVID-19.
Эпидемическая ситуация в Японии стала ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и летальности начали регулярно обновляться, в январе же распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту общее число случаев коронавируса превысило 385 тыс., зафиксировано более 5,7 тыс. летальных исходов.
Ранее Японские власти из-за коронавируса до 7 февраля приостановили действие миграционных послаблений для предпринимателей из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения.
Минздрав ДНР сообщил о получении первой партии российской вакцины от COVID-19
В Донецк доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).
«Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк», – передает сообщение пресс-службы Донецкое агентство новостей.
Между тем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что не занимается поставками вакцины от коронавируса «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики.
Накануне представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения самопровозглашенной Луганской народной республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».
По его словам, Луганская народная республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в Донецкой народной республике рассчитывают на 80 тыс. доз.
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