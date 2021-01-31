На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек

Власти рекомендуют учреждениям общепита, находящимся в центральной части Москвы, приостановить работу с 11.00 31 января, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Рекомендуем заведениям общественного питания приостановить работу с 11.00 до 19.00 воскресенья», – сказал он «Интерфаксу».

При этом он подчеркнул, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время незаконных акций 31 января носит рекомендательный характер.

«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет», – цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Он также сообщил, что никакого специального совещания с представителями предприятий общепита не было. Немерюк отметил, что закрытие магазинов и кафе в центре Москвы на фоне незаконных акций нормальная практика.

«Регулярно при крупных мероприятиях они закрываются. Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли власти компенсировать временное закрытие предприятий в центре города.

Представитель власти уточнил, что рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоны от Лубянки. «Но четкой границы здесь нет, это они пусть на свое усмотрение принимают решение», – пояснил Немерюк.

Он также сообщил, что проверок соблюдения рекомендаций по закрытию заведений общепита в центре Москвы не будет.

Кроме того, представитель власти заявил, что заведения в центре Москвы, которым рекомендовано приостановить работу 31 января, после 19.00 смогут начать работу.

«С 11.00 до 19. А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью», – добавил он.

Немерюк также сообщил, что власти Москвы приносят извинения за неудобства, которые могут быть связаны с возможными провокациями на фоне запланированных незаконных акций.

Ранее Немерюк сообщил, что в Москве Магазин «Детский мир», ТЦ «Наутилус» и рестораны, прилегающие к Лубянской площади будут закрыты в ближайшее воскресенье из-за планируемых несанкционированных акций.

В свою очередь официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России вновь призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

Напомним, после несанкционированных акций в России следователи возбудили 21 уголовное дело.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.