Испания и Британия достигли соглашения по Гибралтару Джонсон оценил возможность референдума о независимости Шотландии 3 января 2021, 19:43 Текст: Ольга Никитина

Шотландцы еще не готовы к проведению нового референдума о независимости от Великобритании, считает британский премьер-министр Борис Джонсон. «У них (в Шотландии – прим. ВЗГЛЯД) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ. Британский премьер отметил, что референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. По словам Джонсона, в данном случае речь идет «о правильном временном промежутке». Между тем число жителей Шотландии, выступающих за ее отделение от Соединенного Королевства, выросло до рекордного уровня. Получение Шотландией независимости готовы поддержать 58% жителей. Напомним, с 1 января между Великобританией и ЕС закончится переходный период. Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. На следующий день билль утвердили британский парламент и королева Елизавета II.

В России предложили решение проблемы сертификации «Северного потока – 2» 3 января 2021, 06:59

Фото: www.gazprom.ru

Текст: Антон Никитин

Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». По мнению эксперта, сценарий с привлечением отечественной фирмы для сертификации проекта устроит и Европу, и Россию. «Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток– 2», и именно она выдает сертификаты», – заметил Юшков в беседе с телеканалом RT. При этом экономист считает бессмысленным рассчитывать в вопросе сертификации трубопровода на европейские компании, поскольку они, скорее всего, не пойдут на нарушение введенных Соединенными Штатами ограничительных мер против российского проекта. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. В Бундестаге оценили идею отказа от «Северного потока – 2» 3 января 2021, 05:34

Фото: Stefan Sauer/dpa/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт в комментарии телеканалу «360» назвал возможный отказ от российского проекта «Северный поток – 2» в условиях постепенного закрытия атомных электростанций в Германии «самоубийством» и «абсурдом». «Отказ от «Северного потока – 2» – это просто самоубийство. Недостаток энергии [в Германии] огромнейший. «Северный поток – 2» не покроет потребности Германии в энергии. А представляете, если мы его еще и не запустим?» – приводит слова Гердта РИА «Новости». Депутат, помимо этого, предположил, что серьезную проблему для ФРГ представляет и отказ от атомной энергетики. Как считает парламентарий, решение о закрытии АЭС приняли «на фоне зеленой истерии». Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России 2 января 2021, 21:26

Текст: Ольга Никитина

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось 100 лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является «доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии», передает РИА «Новости». Пыллуаас не впервые выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Эстонский премьер Юри Ратас заявлял, что страна не имеет территориальных претензий к России. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас подчеркивала, что выдвижение территориальных претензий к России является глупостью. Она напоминала, что при вступлении в НАТО в 2004 году Таллин заявлял, что у страны «нет никаких территориальных претензий к России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Раскрыты детали отставки главы московского ГИБДД Дроганова 2 января 2021, 21:10 Текст: Ольга Никитина

Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с занимаемой должности на основании собственного рапорта на увольнение, который полицейский начальник написал по достижении выслуги лет, которая дает право на выход на пенсию, сообщили в пресс-службе главка столичной полиции. «ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранен от занимаемой должности указом президента Российской Федерации 4 ноября 2020 года. Причиной послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщал, что президентским указом Дроганов уволен с должности главы столичной Госавтоинспекции. Он занял эту должность в ноябре 2019 года. Дроганов начал службу в органах внутренних дел в декабре 1983 года в должности милиционера ППС. В августе 1990 года назначен инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы, а с ноября 1992 года занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. С сентября 1996 года начал занимать руководящие должности, а в 2015 году был назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы. Норвежская DNV GL объяснила отказ сертифицировать «Северный поток – 2» 3 января 2021, 14:59

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) заявила, что не может сертифицировать «Северный поток 2» в связи с санкциями США против трубопровода. «Власти США приняли закон в соответствии с Законом о защите европейской энергетической безопасности (PEESCA). Это налагает санкции на компании, оказывающие услуги по проверке, инспекции или сертификации трубопроводной системы «Северный поток – 2». (...) DNV GL прекратит все действия по проверке трубопроводной системы «Северного потока – 2» в соответствии с санкциями, и пока санкции действуют», – передает РИА «Новости» заявление компании. «Мы выполняем план по свертыванию нашей поддержки по проверке проекта. В нынешней ситуации DNV GL не может выдать сертификат по завершении [строительства] трубопровода», – отметили в компании. Накануне норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков предложил привлечь российскую компанию для сертификации газопровода «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как на этот раз американцы решили навредить российскому газопроводу. Напомним, в понедельник МИД Германии подчеркнул неизменность позиции Берлина по «Северному потоку – 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции. Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В Раде объяснили нежелание Минздрава Украины регистрировать «Спутник V» 3 января 2021, 07:57

Фото: RTД на Русском/YouTube

Текст: Антон Никитин

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива резко раскритиковал заявление главного санитарного врача Украины и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V». По мнению Кивы, отказ от российской вакцины позволит Ляшко и Радуцкому «выслужиться» перед Вашингтоном. «Мы хорошо помним, как эти два афериста (Ляшко и Радуцкий) в начале 2020 года, заработали на продаже масок из госрезерва за границу, оголив страну перед болезнью. Так и сегодня эти проходимцы ищут возможность как нажиться на закупке вакцины и выслужиться перед американским посольством. При производстве российской вакцины внутри страны – это сделать будет намного сложней!» – написал Кива на своей странице в соцсети Facebook. Парламентарий считает, что действия украинских чиновников могут привести к тяжелым последствиям для здравоохранения страны. «Поэтому задыхайтесь и сдыхайте, пока они не получат нужный контракт с хорошим откатом и премиальными за саботаж, лоббизм и предательство!» – заявил он. Ляшко также высказался о том, что, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V» запланировано на декабрь 2021 года. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Ранее жители Украины просили Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. В России ответили на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 14:46

Фото: В.Семиряга/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, заявил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо. Цеков подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они «не способствуют улучшению отношений с Россией». «Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России», – приводит его слова РИА «Новости». Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ «заявить о себе». В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными. Она отметила, что такие заявления эстонского политика превратились уже в своего рода «новогодний ритуал» и на первый взгляд выглядят комично. «Однако тот факт, что у России и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и «российской агрессии», от которой альянс якобы должен «защитить» Эстонию, Латвию и Литву», – отметила Панина. На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к России становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. «Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации», – считает парламентарий. Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память». Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. В Италии пришли в восторг от предновогоднего шоу Урганта 3 января 2021, 15:46

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим. «Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы», – передает ТАСС слова Урганта. «Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации. Об этом написали крупные итальянские издания: и Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica», – рассказал он. Шоумен предположил, что причина успеха программы заключается в том, что оно делалось с большой любовью к Италии. «Все это вызвано одним: мы страшно любим Италию. Всегда, когда я бываю в Италии, делаю вид, что умею говорить по-итальянски. В принципе то, что я и делал в этой передаче», – пошутил ведущий. Ургант рассказал, что на программу его и коллег вдохновили знаменитые итальянские фестивали. «Мы ориентировались на собственное ощущение от старых итальянских музыкальных фестивалей. И потом, мы очень любим эту музыку, и артисты с удовольствием поменяли [песни] и спели на итальянском», – сказал шоумен. «Что меня порадовало, так это то, что многие итальянцы стали писать, что они очень любят Россию, и размещать изображение нашего флага. А это именно то, о чем я говорил в интродукции к этой программе: хочется, чтобы границы между нашими странами были менее точно обозначены», – заметил Ургант. Так, итальянская газета Il Fatto Quotidiano пишет, что новогоднее шоу «Чао, 2020!» на российском телевидении на макаронном (плохом – указание на пародийность) итальянском, подчеркнуто сатирическое, сразу стало культовым. Издание называет происходящее на протяжении почти часа «гипертрэшем». «Смесь цветов в духе времени сорокалетней давности, использование словесного запаса, которого нет даже в «Рокки-4», эпохальный хор ряженых в париках, очках, с невероятным макияжем, наклеенными усами – все создает невероятную атмосферу», – говорится в статье. Урганта итальянские СМИ сравнивают с самыми популярными шоуменами Италии – Карло Конти и Амадеусом, а также известным комиком Фиорелло, который вместе с Амадеусом вел последний фестиваль в Сан-Ремо. «Ургант после этой программы вышел на международный уровень. Стереотипы об итальянском телевидении 1970-80-х годов становятся креативными жемчужинами, а все вместе – красивым посылом к единению в нынешнее время вынужденного разделения», – отмечает Il Messaggero. Это шоу рассказывает о «ностальгии по тем годам целого поколения россиян, выросших на песнях Аль Бано и Ромины, «Рикки и Повери», То- то Кутуньо и Адриано Челентано. Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» «Ciao, 2020!» («Чао, 2020!») вышел в эфире Первого канала 30 декабря. После этого запись разместили на Youtube-канале «Вечернего Урганта», где к настоящему моменту она набрала более 3,6 млн просмотров. На Украине заявили о срыве контракта по вакцине от COVID-19 3 января 2021, 18:53

Фото: Rerych Zdenek/CTK/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 и дешевле по меньшей мере на 1 доллар за дозу, заявил генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов. «По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам», – написал Жумадилов на своей странице в Facebook, комментируя решения, принятые министром здравоохранения Украины Максимом Степановым. Жумадилов напомнил, что в середине декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. Министр доложил, что уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 млн доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 млн доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Уточним, речь идет о китайской вакцине, которую украинские власти рассчитывали получить в срок до февраля 2021 года. По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями минздрава, «но не министром». Позднее Степанов на совещании у премьер-министра «вдруг сообщает», что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату. «Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве», – рассказал гендиректор, добавив, что то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров, министр выдал это требование к поставщикам «как угрозу срыва». «Министр, по сути, сам определил поставщика», – указал он. При этом Жумадилов считает, что для заказа российской вакцины «Спутник V» «нет никаких рациональных оснований». Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины». При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Африканские СМИ объяснили, почему Алжир выбрал «Спутник V» 3 января 2021, 17:06

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Марокканское издание Hibapress проанализировало решение Алжира выбрать российскую вакцину «Спутник V» для защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. В мире развернулась гонка за вакциной от COVID-19. Если Марокко обратилось к Китаю, запросив у него 20 млн доз вакцины, то Алжир вручил свою судьбу в руки российского препарата «Спутник V», передает ИноТВ содержание статьи Hibapress. Объясняя выбор Алжира, издание отмечает, что российская вакцина не нуждается в сложных логистических процедурах, в хранении при крайне низких температурах – «Спутник V» легко перевозить и хранить. Кроме того, Алжир сможет производить такую вакцину на своей территории. Отмечается, что Россия предлагает разные формы сотрудничества: прямую покупку, передачу технологий, совместное производство, участие в третьей фазе клинических испытаний. Hibapress также напоминает, что «Спутник V» стал первой вакциной в мире против COVID-19. 31 декабря официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер сообщил о заключении контракта на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Кроме того, в конце декабря вакцинацию российским «Спутником V» начала другая африканская страна – Гвинея. Прививки там сделали в том числе члены правительства. Между тем американо-германскую вакцину от Pfizer/BioNTech предложили Африке по «непомерно высокой цене». Глава Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии 3 января 2021, 12:51

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отвечая на высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией, предложил Таллину не включать «избирательную память». В сообщении в Telegram-канале «Админка Ленобласти» говорится, что «Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память». «Например, многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода. Не надо забывать, что и Ивангородская крепость была построена Иваном III как форпост Руси против шведов (заметьте, не эстонцев)», – добавил он. Дрозденко также напомнил, что в 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. «Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже на утро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», – сказал губернатор. Напомним, Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует и поныне. Между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. По нему Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что Россия якобы «частично удерживает территорию республики». В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД России подчеркивали, что «такая позиция (...) не способствует формированию позитивных отношений между государствами». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине. Определился второй полуфиналист молодежного ЧМ по хоккею 3 января 2021, 02:31 Текст: Антон Никитин

Сборная Финляндии победила команду Швеции в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в канадском Эдмонтоне. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды. В составе победителей шайбы забросили Анри Никканен (26-я минута), Антон Лунделл (52) и Рони Хирвонен (60). У проигравших отличились Лукас Рэймонд (15) и Элмер Содерблом (17). На 27-й минуте шайбу в ворота шведской команды отправил Аку Рятю, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда, передает ТАСС. Накануне молодежная сборная России обыграла команду Германии и вышла в полуфинал турнира в канадском Эдмонтоне. В оставшихся матчах 1/4 финала канадцы встретятся с командой Чехии (начало – 3.00 мск), а сборная США – со словаками (6.30). Полуфиналы ЧМ пройдут в ночь на 5 января, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января. Ранее сборная России по хоккею на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). УАЗ «Патриот» начнут продавать в США 3 января 2021, 15:24

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под брендом Bremach Taos, сообщает Fox News. Продажами займется филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах. Автомобиль модернизировали под стандарты, требуемые для допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования в США. Сборка будет организована в Калифорнии, передает РИА «Новости». Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Американский вариант автомобиля получит шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. На силовой агрегат Bremach Taos выдается гарантия на десять лет или более 190 тыс. километров. Гарантия на весь автомобиль составляет пять лет и 96 тыс. 560 километров. Компания «Бремах» уже начала принимать заказы на российский внедорожник с залогом 100 долларов. Автопроизводитель также намерен войти на американские рынки с УАЗом «Пикап» (Bremach Brio). Стоимость модели составит почти 28 тыс. долларов (2 млн рублей). УАЗ «Патриот» входит в десятку наиболее популярных автомобилей в России. Осенью 2018 года Ульяновский автозавод объявил о старте продаж обновленной модели УАЗ «Пикап» с улучшенным рулевым управлением, шумоизоляцией, плавностью хода и другими параметрами. В Сенате США решили оспорить итоги президентских выборов 2 января 2021, 22:21

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января. «Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах», – приводит РИА «Новости» текст совместного заявления сенаторов, опубликованного изданием The Hill. Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты Конгресса США выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов. «Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов», – говорится в заявлении. В числе подписантов значатся сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие. Также о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил сенатор республиканец Джош Холи и около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии. В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков Конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев. В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января). Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов. Ранее в Демократической партии США сообщили о планах провести виртуальную инаугурацию «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Позже стало известно, что сторонники действующего президента США собрались провести альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.