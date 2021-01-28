Жена Навального и Волков атаковали Слепакова Россия возобновит авиасообщение с еще двумя странами Росстат оценил динамику доходов россиян в 2020 году 28 января 2021, 22:01 Текст: Абдулла Шакиров

Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5% по отношению к 2019 году. В последнем квартале прошлого года они упали на 1,7% в годовом выражении, следует из данных Росстата. В I квартале реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1% (предыдущая оценка – 0,7%), во II квартале упали на 7,9% (8,4%), а в III квартале – на 5,3% (4,8%), передает ТАСС. Кроме того, Росстат пересмотрел динамику реальных располагаемых доходов населения за 2019 год. Так, в I квартале 2019 года доходы упали на 2,1% (предыдущая оценка – 1,6%), во II квартале – выросли на 0,7% (1%), в III квартале – на 2,5% (2,9%), в IV квартале – на 2,5% (1,8%). При этом итоговая оценка за год не изменилась, то есть рост реальных располагаемых доходов россиян составил 1%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян вырастут на 3% в 2021 году. По данным Росстата, реальные зарплаты в России в ноябре 2020 года увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем 2019 года. За январь – ноябрь 2020 года реальные зарплаты выросли на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Вместе с тем в ноябре 2020 года среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 4,6% по сравнению с сентябрем 2019 г. и составила 49 тыс. 274 рубля. За январь – ноябрь среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,5%. Напомним, с 1 января в России величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) составляет в 12 792 рубля в месяц, а прожиточного минимума (ПМ) – 11 653 рубля. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 47% россиян устраивает или «по большей части устраивает» их жизнь.

В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян 28 января 2021, 07:29

Фото: Michael Weber/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций ЕС против России, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств попавших в черный список россиян стартуют от нескольких сотен евро, сообщило бундестагу министерство экономики и энергетики Германии. Как следует из протокола пленарного заседания бундестага от 13 января 2021 года, в министерстве экономики и энергетики ФРГ располагают следующими цифрами, которые касаются активов и денежных средств россиян и российских компаний, попавших под вступившие в силу 17 марта 2014 года ограничения со стороны Евросоюза: в 2018 году Германия занесла в санкционную базу данных свыше 485 тыс. евро, Ирландия – 24 тыс. евро, Италия – почти 94 тыс. евро, Нидерланды – 806 евро, Кипр – более 3 млн евро, передает РИА «Новости». В 2019 году размер замороженных активов и средств в ФРГ составил почти 337 тысяч евро, в Ирландии – почти 77 тыс. евро, в Италии – 148 тыс. евро, в Нидерландах – 819 евро. В 2020 году Германия занесла в базу данных сведения о 341 тыс. евро замороженных счетов и активов, Нидерланды – 761 евро. Итого за шесть лет (с 2014 года) Германия «заморозила» активы и денежные средства россиян и российских компаний, попавших под санкции ЕС, на сумму порядка 1,8 млн евро. На этом фоне, по данным немецкого правительства, торговый оборот между ФРГ и Россией в 2014 году составил 67,7 млрд евро, в 2015 году – 51,5 млрд, в 2016 году – 48 млрд евро. Как заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ Антон Фризен, в результате государственных действий эффект от санкций – «плачевный», в то время как ущерб для немецкого бизнеса глобален и уже привел к потере «тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР». По словам Фризена, «Альтернатива для Германии» выступает за «полную и быструю отмену санкций», это может стать «во времена коронавируса бесплатной программой восстановления экономики» ФРГ. Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания (ФРГ) Мануэла Швезиг заявила, что 80% жителей региона выступают за хорошие отношения с Россией. Учительница на Украине провела «уроки ненависти» к русскому языку 28 января 2021, 09:11 Текст: Евгения Шестак

Учительница младших классов одной из школ в Днепре на Украине проводила для учеников «уроки ненависти» к русским и русскому языку. В соцсетях появились жалобы родителей на педагога, который на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински – «враг государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли», передает Strana.ua. Женщина не скрывает своих взглядов и участвует в маршах радикальных националистов. Несмотря на сбор подписей за смену учителя, руководство школы заявило, что не видит ничего плохого в произошедшем. «Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «ее негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги», – пожаловались родители. Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских. В Госдуме оценили планы Украины по воздушной блокаде Крыма 28 января 2021, 09:54 Текст: Евгения Шестак

Планы Киева по воздушной блокаде Крыма обречены, запугивания российских компаний, которые звучат с украинской стороны, не приведут к желаемым на Украине результатам, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель – организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», – сказал он РИА «Новости». По словам политика, украинские планы по воздушной блокаде полуострова путем запугивания российских авиакомпаний обречены. «Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма – аэропорт Симферополь – ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», – отметил он. По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества. Ранее власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров. В тот же день правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским. В Чечне отказались «отмазывать» подравшегося с ОМОНом на незаконной акции в Москве 28 января 2021, 14:12

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Если человек нарушил закон, то в любом случае должен за это ответить, заявил глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, комментируя задержание уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который подрался с бойцами ОМОНа на незаконном митинге в Москве. По его словам, если человек нарушает закон, он должен понести ответственность за это. Тапаев также пояснил слова депутата Госдумы Адама Делимханова о помощи Джумаеву, передает НСН. «Он говорил, что если парень попал на митинг случайно, то ему окажут юридическую помощь, а также помогут его семье, если понадобится. При этом не идет речь о том, что его пытаются отмазать», – заявил он. Ранее сообщалось, что уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. Ему предъявлено обвинение. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призывал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Пушков резко ответил Столтенбергу на слова об «агрессии» России 28 января 2021, 07:15

Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ответил на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об «агрессивных действиях» России. «Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанных в трех-четырех западных столицах, приходит конец», – написал Пушков в своем Twitter. Сенатор заметил, что в мире осталось слишком мало желающих следовать этим правилам, «не опирающимся на международное право, а (опирающимся – прим. ВЗГЛЯД) лишь на право сильного». «Тем более на право бывшего сильного», – подчеркнул Пушков. Ранее Столтенберг обсудил с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом ситуацию в регионе Балтийского моря и наращивание там «российской военной мощи». Симоньян приехала на передовую в Донбасс 28 января 2021, 10:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян побывала на передовой в ДНР. «Если кто меня потерял, я тут», – написала Симоньян в своем Telegram-канале, сфотографировавшись на фоне стелы на въезде в Донецк. Как сообщили источники Telegram-канала wargonzo в столице республики, руководитель RT посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом. Напомним, что в начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Эксперт предсказала поведение рубля в случае краха доллара 28 января 2021, 07:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Возможность единомоментного краха доллара появится, если произойдет дефолт США, валютная или административная реформа. При этом гипотетическом сценарии курсы валют развивающихся стран, к которым относится и рубль, тоже рухнут, считает доцент кафедры финансов и цен РЭУ Плеханова Диана Степанова. «Резкую девальвацию рубля мы видели неоднократно при реализации внешних шоков. В то же время стремительно взлетят, прежде всего, котировки резервных валют (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов, йена), а также вырастут в цене валюты развитых стран – норвежская, датская и шведская кроны, котировки канадского, сингапурского и австралийского доллара», – рассказала эксперт агентству «Прайм». Если же говорить не о резком крахе доллара, а предположить возможность плавного изменения баланса мировых экономических сил в сторону снижения гегемонии доллара, то угроза для рубля сохраняется. В этом случае инвесторы и спекулянты будут искать «тихие гавани» в виде рынков капитала наиболее развитых стран мира. По словам Степановой, с конца 2014 года рубль с его режимом свободно плавающего валютного курса подвержен высокой волатильности, особенно проявляющейся на фоне санкционных, геополитических и коронакризисных ограничений. Ранее в четверг председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Появились подробности задержания подравшегося с ОМОН на незаконной акции в Москве чеченца 28 января 2021, 11:20 Текст: Евгения Шестак

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, после драки сбежал к матери в Псков и скрывался у нее дома. По информации Telegram-канала «112», после потасовки Джумаев уехал в Псков и скрывался у матери, где его и задержали правоохранители. В настоящее время его везут на допрос в Следственный комитет по Москве. «В Псковской области за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в центре Москвы задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев. В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Ранее советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов призвал выйти на связь молодого человека, который на опубликованных в Сети видео участвует в потасовке с правоохранителями на несогласованной акции в Москве. На кадрах один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями, его личность удалось быстро установить. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами 28 января 2021, 16:28

Фото: Общественное достояние/Evan Vucci

/АР/ТАСС

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ. Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370–1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости». Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого). Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха, великого князя киевского Мстислава Владимировича. Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей. В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену. Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси», и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Против Леонида Волкова завели дело за призывы подростков к незаконным акциям 28 января 2021, 11:45

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова, призывавшего подростков участвовать в несогласованных акциях 23 января, сообщила пресс-служба СК. В ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Дело против него расследуется по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий», сообщается на сайте ведомства. Ранее следствие завело дело по факту вовлечения подростков через интернет в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни. Также СК возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы в субботу. В субботу в Москве прошли несанкционированные акции. По данным полиции в них приняли участие около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Киркоров пообещал Литве проблемы 28 января 2021, 17:04

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Певец Филипп Киркоров захотел судиться в самых высоких европейских инстанциях из-за запрета Литвы на въезд в эту страну, он заявил, что запрет обойдется республике «очень дорого». «Запретили въезд и запретили – это их проблемы, скоро у них начнутся проблемы, они еще даже сами не знают какие. Мой адвокат настроен очень серьезно. Это Литве как члену Евросоюза будет стоить очень дорого, так как произошло абсолютное нарушение моих человеческих прав», – сказал Киркоров РИА «Новости». Он выразил благодарность Эстонии за то, что эта страна не поддержала инициативу Литвы. Ранее адвокат Александр Добровинский сообщал, что Киркоров готов добиваться отмены запрета на въезд в Литву в военном трибунале Гааги. Миграционная служба Литвы с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Это обосновали тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Литва вступила в борьбу за Крым с Киркоровым и певцом Михаилом Шуфутинским. Соцсети начали удалять посты с призывами идти на незаконные акции 28 января 2021, 12:46

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российские и зарубежные соцсети начали удалять информацию с призывами к участию подростков в несанкционированных акциях, сообщил Роскомнадзор. «В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях администрациям социальных сетей направлены уведомления о необходимости удаления запрещенной информации. Иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры», – сообщается на сайте ведомства. Там отметили, что своевременное удаление подобной информации позволило уменьшить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших. «Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых в том числе несет риски в условиях пандемии COVID-19», – указали в ведомстве. Ранее Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января. Ланового перевели в реанимацию 28 января 2021, 13:28

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Народный артист СССР Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», – сказал Крок ТАСС Композитор Вячеслав Моцардо, друг Ланового, заявил, что за 20 дней под капельницей артист ослаб, потому его перевели в реанимацию. «Тест на коронавирус у него отрицательный», – указал композитор. В больнице № 15 имени Филатова РИА «Новости» подтвердили, что артисту стало хуже. «Он находится в реанимации», – сообщили в медучреждении. Напомним, 2 января стало известно, что Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19. У артиста обнаружено пятипроцентное поражение легких. Он вместе с женой Ириной Купченко госпитализированы. Кононенко оценил призыв Памелы Андерсон удаляться из соцсетей 28 января 2021, 12:50

Фото: РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Вслед за фотомоделью Памелой Андерсон вряд ли люди начнут удаляться из социальных сетей, поскольку они разучились коммуницировать очно, а некоторые на своих аккаунтах еще и зарабатывают немаленькие деньги, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Известная американская актриса и модель, защитница прав животных Памела Андерсон сообщила поклонникам, что удаляется из всех соцсетей, поскольку ведение аккаунтов занимает у нее слишком много времени. Своим подписчикам она порекомендовала последовать своему примеру. «Памела Андерсон в очередной раз вышла замуж, поэтому, полагаю, что отказ от социальных сетей обоснован тем, что она собирается посвятить все свое время новому молодому мужу», – рассуждает Кононенко. Ранее Андерсон сообщила, что вышла замуж за своего 40-летнего телохранителя Дэна Хейхерста. Для фотомодели это уже шестой брак. «Я не думаю, что это явление станет массовым или трендовым, потому что люди разучились коммуницировать очно, более привычно им это делать заочно, для них это удобно. К тому же довольно большое количество людей зарабатывают на социальных сетях немаленькие деньги – они же не будут от этого отказываться», – говорит собеседник. Блогер также подчеркивает, что удалиться из соцсетей – абсолютно маргинальное решение, которое человек принимает, когда психует, или же, как Памела Андерсон, выходит замуж и решает посвятить себя семье. «А может быть, ей просто скучно в соцсетях, ей же уже 53 года. Наверное, ей просто там неинтересно», – полагает Кононенко. В декабре прошлого года свои странички в Twitter и Instagram удалила британская актриса гайанского происхождения Летиша Райт. Симоньян призвала «забрать Донбасс домой» 28 января 2021, 18:59

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, где призвала «забрать Донбасс домой». «Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить», – заявила Симоньян на форуме. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале RT. «Россия-матушка, забери Донбасс домой», – призвала Симоньян. Напомним, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян ранее побывала на передовой в ДНР. Руководитель канала посетила Иверский монастырь, который находится непосредственно на линии соприкосновения рядом с Донецким аэропортом. В начале карьеры Маргарита Симоньян также работала военкором, а на протяжении последних нескольких лет активно поддерживала идею выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.