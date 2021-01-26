МИД Словакии заявил о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России

Участникам несанкционированных акций протеста в Европе и азиатских странах грозит от пяти лет лишения свободы. А в США манифестанты и вовсе обвиняются в терроре. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя прошедшие в России протестные акции. По его мнению, наше законодательство о проведении митингов и шествий является одним из самых либеральных в мире.

«Если сравнивать российские и зарубежные правила проведения митингов и шествий, то наши окажутся едва ли не самыми мягкими в мире, – заявил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. – Участникам таких акций в США, например, грозят реальные тюремные сроки – до 10 лет лишения свободы и штрафы с тремя-четырьмя нулями. При отягчающих же обстоятельствах: насильственных действиях со стороны демонстранта, а тем более при нападении на полицейских – сроки могут возрасти до нескольких десятков лет, а штрафы измеряться в колоссальных суммах».

Можно привести многочисленные примеры из судебной практики США, когда «за призывы к государственному перевороту, опубликованные в социальных сетях, человек признавался террористом и отправлялся на долгий срок в тюрьму», отметил Данюк.

«После так называемого штурма Капитолия возбуждено очень много уголовных дел. Хотя судебные процессы еще не состоялись, многим манифестантам, попавшим в здание американского парламента, грозят обвинения в терроре и огромные сроки вплоть пожизненного», – рассказал Данюк. При этом он отметил, что аресты участников движения Black Lives Matter, в том числе и участников погромов, напротив, часто заканчивались освобождением, поскольку местные власти сочувствовали погромщикам, смотрели сквозь пальцы на факты их преступлений, надеясь использовать их в борьбе с президентом Трампом.

«Что касается стран западной Европы, то в Великобритании зачинщиков митингов, где прозвучат призывы к массовым беспорядкам, также могут посадить на 10 лет, в Германии – на 6 лет. Во Франции, где в целом более либеральное законодательство, участников несанкционированных манифестаций могут, тем не менее, отправить в тюрьму на срок до 5 лет и присудить штраф до 75 тыс. евро, – указал Данюк. – В Латвии за призывы к свержению власти тоже можно сесть на 5 лет».

«Я не говорю уже про такие страны, как Вьетнам или Турция, где человеку, уличенному в публичных призывах к смене государственного строя, грозит очень долгое заключение, дольше, чем в Великобритании», – добавил эксперт.

По словам политолога, в других азиатских странах законы еще строже. «В Сингапуре, который тоже часто ставят в пример, многие демонстранты за участие в мероприятиях подобных тем, что произошли у нас в выходные, не отделались бы административными делами и небольшими штрафами. Они угодили бы за решетку на 7 лет», – говорит он.

Как подчеркнул Данюк, также есть также сильные отличия в инструкциях, которые получают правоохранительные органы России и других стран на случай, если возникает необходимость разгона незаконных акций. «На кадрах разгона несанкционированных шествий в Германии видно, как правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, дубинки, резиновые пули. Если сравнить это с теми точечными задержаниями, которые происходили у нас в субботу, становится понятно, насколько корректными, за исключением некоторых случаев, были действия нашей полиции», – считает собеседник.

«В этом смысле наша страна – образец либерального подхода к своим согражданам. К слову, это не всегда правильно, как мне лично кажется», – заключил собеседник.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тысяч человек. По итогам в столице возбуждено четыре уголовных дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.