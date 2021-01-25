Япония решила открыть горячую линию из-за побочных эффектов при вакцинации

Российской вакциной «Спутник V» стали все больше интересоваться в Италии в связи с сокращением поставок препарата американской фармацевтической компании Pfizer.

По словам областного министра здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией в отношении российской вакцины «Спутник», передает РИА «Новости».

«Пусть нам скажут, можно ее использовать или нет. Речь идет о борьбе со временем, с мутациями коронавируса. Мы сначала получим коллективный иммунитет или новые версии COVID? Пусть нам объяснят, что делать с препаратами, которые уже используются в других государствах», – заявил он.

По словам Д'Амато, интерес к российскому препарату продемонстрировали уже многие страны, в том числе Венгрия и Германия, главное, чтобы вакцина прошла все клинические исследования. Такого же мнения придерживается и президент североитальянской области Венето Лука Дзайа.

«Насколько я знаю, фармакологическая компания, которая производит вакцину в Китае, уже представила ЕМА первые документы для получения разрешения по ее применению на нашем континенте и то же самое собирается сделать Россия. Если ЕМА, а потом и Aifa (Итальянское агентство по лекарственным средствам) дадут зеленый свет, я не вижу препятствий», – сказал политик.

Он выразил надежду, что из этого не будет сделана политическая проблема: «вакцины – это вакцины, и в настоящий момент они нам остро нужны, особенно в связи с тем, что происходит с Pfizer».

В свою очередь итальянский вирусолог Андреа Крисанти считает, что применение российского препарата вполне допустимо в случае, если он пройдет апробацию со стороны ЕМА.

«Российская вакцина, как и китайская, достаточно протестирована и опробована. Обе они похожи на вакцину AstraZeneca. Сейчас нашим приоритетом является быстрая вакцинация, и провести ее мы сможем только с помощью сотен тысяч доз. Поэтому надо ускориться и использовать также другие вакцины», – заявил научный директор Итальянского общества инфекционных и тропических болезней (Simit) Массимо Андреони.

Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech.

Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины.

Накануне Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду.