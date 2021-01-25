Германия заявила о «первых успехах» в борьбе со второй волной пандемии

Ограничительные меры в Германии, введенные из-за пандемии, начинают демонстрировать эффективность, но слишком рискованно отменять их раньше времени, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он констатировал, что сокращается как число новых случаев заражения, так и число граждан, нуждающихся в интенсивной терапии. «Это первые успехи, достигнутые во время второй волны», – передает ТАСС слова Зайберта. Одновременно с этим, по его словам, есть конкретная угроза – новые штаммы коронавируса, которые распространяются быстрее.

По словам представителя кабмина, сокращение негативной статистики является следствием ограничительных мер в стране. «Мы на правильном пути, – сказал Зайберт. – Было бы неправильно сворачивать с него слишком рано».

Еще в декабре ежедневный прирост числа инфицированных в ФРГ достигал 30 тыс., сейчас – в 2-3 раза меньше.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу более жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры земель обсудят, как быть дальше, 5 января.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции в Германии.