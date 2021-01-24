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Синоптики спрогнозировали туманы и морось в Москве
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Москвичей в воскресенье ожидает туман и потепление до плюс 5 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня центральная Россия будет находиться на западной периферии антициклона, южные ветры которого продолжат поставлять на заснеженную поверхность влажный и не по сезону аномально теплый воздух с температурой на 9-10 градусов выше климатической нормы середины зимы, что будет благоприятствовать образованию туманов и плотной слоистообразной облачности», – пояснил синоптик РИА «Новости».
По его словам, в столице повысится облачность, жителям города стоит ожидать морось и туман. Сугробы уменьшатся до 28 сантиметров.
«Температура воздуха в столице плюс 2-4, в Подмосковье от 0 до плюс 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба», – рассказал эксперт.
МИД прокомментировал фейк Reuters о численности незаконной акции в Москве
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МИД прокомментировал публикацию Reuters, в которой говорится, что на несогласованную акцию в Москве якобы собралось «40 тыс. человек».
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным его корреспондентов, в несогласованной акции в Москве якобы участвуют «по меньшей мере 40 тыс. человек».
«Антифейк. По оценкам Reuters, в субботу в центре Москвы на акцию протеста собралось не менее 40 тысяч человек. А почему сразу не 4 миллиона?» – говорится в комментарии МИД России в Facebook.
В ведомстве также напомнили об официальной цифре в 4 тыс. человек, которую привела полиция.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Москве водителю машины с мигалкой выбили глаз на протестной акции
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Водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили в ходе несогласованной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован, сообщил источник.
Инцидент произошел на Цветном бульваре, где собрались участники несогласованной акции. На Трубной площади участники мероприятия забросали автомобиль с мигалкой и номерами АМР, которые выдаются органам власти, снежками.
«Водителю выбили глаз. Сейчас в больницу повезли. Подробности уточняются», – сказал источник РИА «Новости».
В связи с инцидентом пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова сообщила, что в ведомстве просят водителей автопарка по возможности продумывать маршруты поездок по Москве так, чтобы избежать возможного проявления агрессии со стороны участников несогласованный акции.
«Пользуясь случаем мы просим водителей нашего транспортного цеха по возможности выбирать пути объезда и планировать свой маршрут, чтобы избежать агрессии со стороны участников несанкционированного мероприятия в свой адрес», – цитирует РИА «Новости» Крылову.
Она также отметила, что водители этих машин просто делают свою работу. «Водители исполняют свои обязанности. Страшно видеть акты агрессии к людям, которые просто выполняют свою работу», – добавила Крылова.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
В Москве начали тестировать летающее такси
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В помещении Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники» проходят испытания дрона-такси. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, тестирование дрона является примером того, как Москва поддерживает технологические проекты и создает условия для их реализации.
«Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. Причем речь не только о субсидиях или грантах. Мы стараемся создать все условия для их развития. Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», – приводит ее слова РИА «Новости».
Беспилотник, способный доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров, разработала компания-участник Московского инновационного кластера.
Сергунина отметила, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают во многих мировых мегаполисах, в частности, в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.
В Москве тестирование проходит прототип, разработанный стартапом «Ховер». Компания основана изобретателем и бизнесменом Александром Атамановым и является участником Московского инновационного кластера, а также резидентом инновационного центра «Сколково». Группа инженеров работает над беспилотным летательным аппаратом для городов с 2018 года.
В пресс-службе департамента отметили, что тестирование дрона-такси в «Лужниках» – один из примеров того, как технологическому бизнесу помогает московская программа тестирования инновационных решений. Для проведения испытаний предпринимателям доступно уже 108 площадок, относящихся к сферам торговли, транспорта, образования, медицины и другим.
На Малой спортивной арене «Лужники» инженеры проверяют работу всех систем дрона, а также срабатывание парашюта. Помимо этого, совершенствуется система централизованного управления, основанная на технологии искусственного интеллекта. Она прокладывает оптимальные маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью полета. Поднимаясь на высоту 6-10 метров, прототип фиксирует все показатели и записывает их для последующего анализа.
Габариты летательного аппарата (пять метров на 1,6 метра) сопоставимы с размерами автомобиля. Он может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Дрон рассчитан на двух пассажиров, максимальная грузоподъемность – 300 килограммов, а скорость – 200 километров в час. Как отмечают разработчики, благодаря своим компактным размерам, малошумному электродвигателю, пассажирским и грузовым качествам он отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.
Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, российская столица обладает достаточным уровнем развития городской инфраструктуры и инновационным потенциалом для успешной реализации подобных инициатив. «В рамках Московского инновационного кластера мы помогаем команде разработчиков «Ховера» и другим проектам в сфере беспилотных летательных аппаратов», – приводит его слова ТАСС.
«Спорткомплекс «Лужники» является одной из самых инновационных спортивных площадок в России. Мы активно применяем передовые технологии как в строительстве объектов комплекса, так и в их последующей эксплуатации, поэтому, когда к нам обратились коллеги с просьбой поддержать пилотирование дрона в малой арене, мы сразу откликнулись. В инновациях, как и в спорте, многое определяет скорость», – рассказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.
Компания «Ховер» известна с 2016 года своими летающими мотоциклами. Команда начинала работу с одноместных персональных дронов. В 2019 году совершила первую коммерческую сделку на этом рынке – с полицией Дубая. Сейчас проект входит в число ведущих мировых стартапов в сфере аэромобильности. Начальные инвестиции компании были сформированы, в том числе, за счет поддержки Фонда содействия инновациям.
«Фонд впервые поддержал проект Александра пять лет назад, выделив стартовое финансирование в рамках конкурса Национальной технологической инициативы. Для нас уже тогда было очевидно, что подобные прорывные разработки в скором времени станут востребованы в мире. Мы рады, что с нашей помощью «Ховер» стал одним из флагманских проектов транспорта будущего. Желаем команде успехов и вдохновения», – цитирует пресс-служба гендиректора Фонда содействия инновациям Сергея Полякова.
Москвичи рассказали об ощущениях после прививки от коронавируса
Сделавшие прививку от коронавируса жители Москвы трех разных возрастных категорий рассказали об ощущениях после вакцинации.
Сотрудник медицинского центра, 27-летний Владимир Аржанцев добровольно записался на вакцинирование. По словам мужчины, отправившись на участок, где исследуют «Спутник V», он был приятно удивлен, что к глобальному исследованию решило присоединиться немало людей.
«Людей было много, я насчитал больше 20 человек. Хотя, когда шел в клинику, думал, что буду один. Прежде всего я заполнил анкету на сайте госуслуг, после чего по звонку спустя несколько дней был приглашен в медицинский центр. Сначала меня обследовал терапевт, затем у меня взяли мазок из носоглотки, кровь из вены, мочу, чтобы выяснить, употреблял ли я наркотические вещества», – рассказал он «Вечерней Москве».
Спустя два дня ему поставили первую часть вакцины. В течение последующих трех недель (до дня, когда запланировано введение второй части препарата), по словам Владимира, он не испытывал никаких побочных эффектов. «Поначалу я даже подумал, что мне вкололи плацебо, то есть пустышку, которую ставят 25% испытуемых, как и положено по условиям исследования. Не было абсолютно никаких ощущений, я не чувствовал ничего странного», – заметил он.
На 21-й день молодому человеку сделали второй укол. В течение нескольких дней после процедуры, как он признался, у него начались боли на месте укола. «Появились какое-то рассеянное состояние, легкая слабость, и на этом все последствия вакцинирования закончились. У меня появилось чувство, что мне дали все-таки пустышку, а не вакцину. Чтобы убедиться в этом и развеять сомнения, я решился сдать анализы на антитела. Несмотря на то, что антитела к коронавирусу образовываются вплоть до 21-го дня после второй прививки, я пошел на эту процедуру раньше положенного срока. Но, несмотря на это, у меня обнаружили антитела IgG в большом количестве. Есть вероятность, что к концу 21-го дня со дня второй части прививки (к 42-му дню со дня первой части прививки) количество антител умножится. Но и тех, которые имеются, уже достаточно, чтобы не подцепить болезнь», – рассказал Аржанцев.
Другой доброволец, 45-летний Николай Горожанов рассказал, что столкнулся с некоторыми побочными эффектами. «После процедуры я приехал домой, поужинал, уснул без каких-либо дискомфортных ощущений. Но спал очень плохо – сон был поверхностным, затем участился пульс, заложило правую ноздрю», – вспомнил он.
На следующий день у мужчины появилась легкая ломота в теле, слабость и заложенность носа. По его словам, пробуждение было очень тяжелым. После у Горожанова начался озноб, поднялась температура. На следующий день симптомы простуды прошли, но улучшение продлилось недолго. Через день снова появились слабость и насморк. Клиническая картина напоминала симптомы острой респираторной болезни. Сейчас Николай чувствует себя хорошо. Он отметил, что болезненное состояние прошло спустя неделю.
Пенсионерка Анастасия Новикова рассказала, что не испытывала дискомфорта после прививки. «Первый укол поставили 28 октября. Нам вводили, как и было обещано, вакцину «Спутник V». Второй – спустя 21 день. Нас предупредили, что в ближайшие несколько дней могут возникнуть симптомы простуды с температурой. Но, что удивительно, ни у меня, ни у моей соседки таких последствий не возникло. Хотя у испытуемых младшей возрастной группы подобные симптомы появлялись буквально через день-два после получения первой дозы препарата», – вспомнила женщина.
Новикова отметила, что после вакцинирования всех участников эксперимента направили в стационар: «Во время первого укола я там провела шесть дней. Нас потом постоянно обследовали. Затем был небольшой перерыв, я вернулась домой».
В течение полугода все участники эксперимента будут проходить медосмотр и сдавать анализы. В случае возникновения осложнений, связанных с последствиями получения вакцины от коронавируса, они получат бесплатную медицинскую помощь.
18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях.
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Несанкционированная акция в Москве завершилась
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Пушкинская площадь в центре Москвы полностью освобождена от участников незаконной акции и оцеплена полицией. Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная».
Участники акции покинули площадь, все выходы на нее перекрыты полицейскими. Небольшая группа протестующих собралась у входа на станции метро «Тверская» и «Пушкинская». Также участники мероприятия покинули территорию рядом со станцией метро «Трубная», на данный момент по дорогам рядом спокойно ездят машины, но сквер еще закрыт на вход, машины силовиков уезжают от места, где ранее были столкновения с протестующими. От «Трубной» уезжают машины полиции и автобусы с силовиками, в то же время часть бойцов ОМОН остается на месте, передает РИА «Новости».
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального не оправдали надежд организаторов.
На Садовом кольце в Москве заметили дикую лису
Как сообщили очевидцы в группе жителей района Хамовники в Facebook, во дворе жилого дома на Плющихе рядом с детским садом была замечена лиса.
Весь вечер дикое животное держалось поодаль от большого скопления людей, находившихся на расположенном рядом катке. Но как только все разошлись, пришла поесть оставленную местными жителями недалеко от мусорных баков пищу.
Очевидцы рассказывают, что лиса выглядит здоровой, собак и людей боится. Судя по комментариям, дикое животное раньше видели в Нескучном саду.
Ранее еще одну лису заметили жители района Филевская пойма на западе Москвы. Им даже удалось несколько раз снять на видео дикое животное, которое скрылось в близлежащем Филевском парке.
По словам местных жителей, лиса живет в этом районе уже давно и не боится людей. Причем появляется она открыто даже днем.
Власти Москвы опровергли слухи о массовых проверках квартир
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Массовые проверки незаконных перепланировок в квартирах в Москвы не проводятся, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.
«Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна», – передает ТАСС заявление пресс-службы.
Ведомство пояснило порядок проведения проверок. Мосжилинспекция может получить сведения о незаконных перепланировках из обращений и жалоб граждан, от органов исполнительной власти, управляющих и специализированных организаций. Кроме того, такая информация может появиться во время согласования ранее выполненных работ.
Мосжилинспекция проводит проверку помещения на предмет его соответствия технической документации только при поступлении обращения. В таком случае ведомство устанавливает правообладателя, запрашивает техническую документацию на помещение, готовит распоряжение на проверку, уведомляет собственника о предстоящей проверке, и в назначенный день инспектор выходит на адрес.
Если собственник дважды добровольно не предоставляет доступ в помещение, инспекция обращается в суд с иском о понуждении предоставить доступ, а решение суда исполняет Федеральная служба судебных приставов. В случае выявления самовольной перепланировки помещения виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние, уточнили в Мосжилинспекции.
Как отметил эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, в Жилищном кодексе прописан порядок согласования перепланировки квартир даже после ее фактического проведения. Вместе с тем незаконное переустройство помещений может обернуться поломками и нарушениями безопасности.
Например, перепланировка «мокрой зоны» квартиры (ванной комнаты и кухни) нередко приводит к протечкам, причинению вреда имуществу соседей, и тогда будет необходимо восстановить исходное положение инженерных сетей, нарушенное при переустройстве, отметил эксперт. Также, по его словам, иногда управляющие компании обязывают собственников восстановить воздуходувы, поскольку это нарушает пожарную безопасность, за которую они отвечают.
«В целом, ситуация с незаконными перепланировками сегодня характерна для старого жилищного фонда, где расположение комнат перестало отвечать представлениям о бытовом удобстве, в современных домах жильцы больше склонны к косметическому ремонту, заранее выбирая подходящую конфигурацию комнат», – сказал Склянчук. Понимая потребность в индивидуализации квартир, застройщики стараются свести к минимуму количество несущих стен, которые могут мешать в организации пространства квартиры, добавил он.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в России якобы начались массовые проверки квартир россиян на наличие незаконных перепланировок, за некоторые из которых можно лишиться жилья. Сообщалось, что проверки стали проводиться после того, как в конце прошлого года заработал единый государственный реестр недвижимости, куда внесены все технические паспорта помещений. Утверждалось, что перед тем как прийти, чиновники дважды отправляют уведомление по почте о том, что появятся через месяц в конкретное время.
Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сказала газете ВЗГЛЯД, что проверка жилья на перепланировку может быть проведена только при продаже квартиры или получении ее в наследство.
Протестующие перекрыли движение на Цветном бульваре и Садовом кольце
Участники несанкционированной акции в Москве продолжают перекрывать движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца, сообщил департамент транспорта столицы.
«Участники несанкционированных акций продолжают перекрывать движение в районе Цветного бульвара и Садового кольца. Это блокирует работу наземного транспорта и движение личных автомобилей. По возможности избегайте поездок в эти районы», – сообщается в Telegram-канале дептранса.
Ранее дептранс сообщал, что на Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, М1 и 15.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Жителям Иркутской области пообещали 60-градусные морозы
В субботу, воскресенье и понедельник на севере Иркутской области ожидаются морозы до -58 градусов, сообщили в местном управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ведомстве сообщили, что 23-25 января на севере Катангского района сохраняются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -55...-58 градусов, передает РЕН ТВ.
Отмечается, что подобные температуры в целом достаточно типичны для Сибири зимой, однако в Иркутской области такой мороз фиксируют редко.
Ранее британцев поразили закаливающиеся на морозе дети в Сибири.
Между тем жителям Центрального федерального округа пообещали оттепель до +5 градусов.
У СИЗО «Матросская тишина» задержали несколько человек
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У СИЗО «Матросская тишина» в Москве, где содержится блогер Алексей Навальный и куда пошли участники несогласованной акции, задержаны несколько человек.
Рядом на улице дежурят силовики, стоят полицейские автобусы, у журналистов и прохожих проверяют документы и выясняют, с какой целью они находятся на улице Матросская тишина. Тех, кому надо просто пройти по улице, пропускают, передает РИА «Новости».
Наряды полиции дежурят также в прилегающих переулках, оттуда силовики выводят задержанных и сажают в автобусы. Полицейский, дежурящий у СИЗО, пояснил, что в переулках группируются участники несогласованной акции, подходящие из центра города. В настоящее время задержаны несколько человек. Силовики перекрыли улицу Матросская тишина, туда подходят группы протестующих.
Позже небольшая группа участников акции дошла до СИЗО со стороны улица Матросская тишина и перпендикулярной ей улицы. Силовики перекрыли движение и быстро оттеснили участников акции с применением дубинок. Еще несколько десятков человек идут от станции метро «Сокольники» по направлению к «Матросской тишине».
Участники незаконной акции бросили фаер на трамвайные пути у «Матросской тишины». Это произошло рядом с перекрытым полицией участком.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Напомним, блогер 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов.
Протестующие перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы
Участники незаконной акции вышли на проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы, сообщили в столичном департаменте транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции перекрывают и ряд других улиц в центре столицы из-за проведения несанкционированной акции.
«На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть. Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, М1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», – говорится в публикации департамента в официальном Telegram-канале.
Там уточняется, что маршруты автобусов временно изменены, пассажиров общественного транспорта призывают внимательно слушать объявления водителей. «Автобусы на городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площади, Тверской улицы и бульваров двигаются со значительными затруднениями. Больше 30 автобусов двигаются с задержками до 20 минут с 13.00, это мешает передвижению более 20 тыс. человек», – отмечается в сообщении.
«В вестибюле «Пушкинской» столпились участники несанкционированного мероприятия, блокируя проход пассажиров. (...) Участники вышли на улицы Дмитровка, Петровский бульвар, улицу Петровка и блокируют движение наземного и личного транспорта. 38-й маршрут временно изменен из-за действий участников несанкционированных акций», – говорится в публикации.
Движение автотранспорта затруднено на Большом Путинковском переулке, Страстном бульваре, Большой Дмитровке, Камергерском и Настасьинском переулке. Тверская улица полностью перекрыта для движения в обоих направлениях. Часть собравшихся ушла с Пушкинской площади и отправилась в сторону Кремля, затем они вышли на Большую Дмитровку, перекрыли движение и пошли по проезжей части. Они дошли до Страстного бульвара, который был перекрыт полицейскими. Протестующие прорвали оцепление и устроили стычку с сотрудниками правоохранительных органов, которые для задержания наиболее активных использовали спецсредства. Кроме того, в сторону Петровки идет толпа с Пушкинской площади. На самой Пушкинской площади людей практически не осталось, передает ТАСС.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Стало известно о «серьезном дефиците» иностранных рабочих в Москве
В российской столице зафиксирован «серьезный дефицит» иностранной рабочей силы, в связи с чем власти начали работу по набору граждан Узбекистана и Таджикистана на стройки, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.
«Были проблемы, и теперь они обозначились, в силу снятия ограничений более серьезно, дефицита иностранной рабочей силы. На сегодня мы работаем вместе с соответствующими департаментами правительства столицы ... по организованному набору граждан, пока Узбекистана и Таджикистана, на стройки и на жилищный комплекс столицы», – сказал Горовой, передает РИА «Новости».
По его словам, при этом нужно контролировать «их компактное размещение» и соблюдение режимов ограничений по коронавируса.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в столице из-за сокращения числа мигрантов наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.
В конце ноября власти Москвы сообщили, что решили проблему с дефицитом дворников: были задействованы рабочие из российских регионов.
В середине января президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
В 2020 году Россия лишилась порядка 3-5 млн трудовых мигрантов, что, по оценке МВД, составляет около трети или даже половины от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике.
СК начал проверку фактов применения насилия к силовикам на акциях в Москве
Следователи начали доследственную проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников полиции и ОМОН на незаконных акциях в центре Москвы, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
«Следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», – цитирует ТАСС Иванову.
По ее словам, в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлено несколько таких фактов. «В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших», – сообщила она.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что в Москве во время несогласованных акций пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов, травмы не серьезные.
В свою очередь источник в медицинских кругах сообщил, что более 42 сотрудника правоохранительных органов пострадали на несанкционированной акции в центре Москвы. Отмечается, что они получили легкие травмы, госпитализированных нет.
Кроме того, в медицинских службах сообщили, что три сотрудника Росгвардии получили травмы во время столкновения с участниками незаконной акции в центре Москвы.
«По предварительным данным, пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии», – сказал источник.
В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек.
На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.
Россиянам посоветовали привыкать к аномальной погоде
Жителям России стоит привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как в стране из-за глобального потепления уменьшается повторяемость периодов «нормальной» погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Безусловно, такая ситуация, когда прыгает температура от минус 25 до плюс трех – это редкое и не часто встречающееся событие, при потеплении климата, таком медленном, но уверенном, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета. <...> «Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», – приводит его слова ТАСС.
По словам Вильфанда, людям необходимо привыкнуть к аномальности погодных явлений, так как это естественные последствия глобального потепления. «К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды, либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», – пояснил он.
Ранее в четверг департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни, возможных опасностях, а также соблюдении мер безопасности и выполнении рекомендаций. Между тем, согласно прогнозу Росгидромета, потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января.
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Московские школы предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки
Департамент образования и науки Москвы направил руководству образовательных учреждений города экстренное предупреждение о прогнозируемой метеообстановке в столичном регионе в ближайшие дни, возможных опасностях, а также соблюдении мер безопасности и выполнении рекомендаций.
В сообщении говорится, что в период с 13.00 мск четверга до 11 мск пятницы «под влиянием теплого фронта циклона с запада, в г. Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов». Ожидаются снег, местами гололед, гололедица.
«Прогнозируются повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к заторам на дорогах и повреждениям автотранспорта, увеличение количества случаев травматизма населения; ухудшение видимости в осадках, затруднения движения транспорта, увеличение числа ДТП, повышение травматизма населения. Для отдельных видов работ погодные условия являются неблагоприятными (высотные, строительно-монтажные работы и т.п.)», – сказано в предупреждении департамента.
Школы призывают быть готовыми к ухудшениям погодных условий и проведению мероприятий в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями, обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников образовательных организаций, особое внимание обратить на целостность кровель, не допустить падения деревьев. Кроме того, школы просят силами подрядных организаций обеспечить уборку снега и наледи с тротуаров, детских игровых и спортивных площадок, кровель веранд, а также малых архитектурных форм.
В департаменте призывают, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. «Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными», – говорится в сообщении.
Между тем, согласно прогнозу Росгидромета, потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января.