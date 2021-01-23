В Тамбове разоблачили фейк штаба Навального о численности местного митинга

«По моим данным, в митинге участвовало около 250 человек, а если штабу Навального нравится цифра в 700 человек, он может ее умножить еще на восемь», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Тамбова Владимир Пеньков. Так он отреагировал на завышение штабом Навального численности местной несанкционированной акции протеста.

«Игра в цифры – любимое занятие тех, кто противостоит МВД. По моим оценкам, на сегодняшнем митинге в Тамбове было порядка 200-250 человек, не больше. Самое главное во всей этой акции – то, что не отмечено задержаний и грубых нарушений общественного порядка», – сказал глава Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков.

Между тем Пеньков отметил, что участники и организаторы несанкционированного митинга не соблюдали социальную дистанцию. «Также были провокационные приглашения несовершеннолетних», – добавил собеседник.

По его словам, сообщения о численности акции в 700 человек можно назвать фейковыми. «Точка сбора была у памятника Зое Космодемьянской, затем было перемещение по Советской улице и общение участников митинга на площадке возле ледового дворца спорта «Кристалл». Можно мерить с разных сторон. Я беру среднюю цифру и по моим оценкам – это порядка 250 человек. Если штабу Навального нравится цифра 700, то ее можно умножить на восемь и она будет еще больше. В данном случае у каждого свой счетчик», – считает Пеньков.

О численности акции в 700 человек местный штаб Навального сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В целом, шествие прошло мирно и спокойно, человек было больше 700», – говорится в посте.

Накануне в региональном УМВД обещали привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в подобные мероприятия. Как сообщает сайт «Онлайн Тамбов.ру», «у памятника Зое Космодемьянской собрались, по разным оценкам, около 100 человек». «Люди мирно выразили свое волеизъявление и разошлись», – говорится в материале.

На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. В субботу акции прошли в нескольких городах. Как отмечали наблюдатели, все они оказались малочисленными.