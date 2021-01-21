Собянин объявил об открытии колледжей и спортивных школ в Москве

Московские колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования возвращаются к стандартному режиму работы с 22 января, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах может быть увеличено до 50% общей вместимости зала, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек. Значительно увеличились темпы вакцинации. Надежную защиту от вируса уже получили свыше 220 тыс. москвичей», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

По словам мэра, в этой ситуации власти столицы могут позволить значительно смягчить действующие ограничения.

В частности, с 22 января колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы, возвращаются к обычному режиму работы. В то же время в связи с тем, что по решению Минобрнауки России дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается дистанционное обучение в вузах, подведомственных правительству Москвы.

«Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки России», – указал Собянин.

Одновременно, максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Также отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

Кроме того, по решению Собянина, возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

В то же время требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в Москве в режим дистанционной работы остается в силе.

«Таковы условия, в которых нам предстоит жить в ближайшие недели. Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения. Залог успеха – активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом», – добавил мэр.

Ранее были сняты другие ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Так, с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс вернулись в московские школы и приступили к обучению в обычном режиме. При этом Собянин заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям фиксируется в Москве.

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