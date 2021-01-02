Биткоин впервые превысил 31 тыс. долларов

Биткоин в ходе торгов в субботу, 2 января, дорожает более чем на 4%. Стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше отметки в 31 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.38 мск биткоин дорожает на 4,17%, до 30 тыс. 834 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 4,80%, до 30 тыс. 880 долларов. Минутами ранее цена криптовалюты впервые превысила отметку в 31 тыс. долларов и достигла нового исторического максимума – 31 тыс. 180 долларов, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу биткоин установил очередной исторический максимум, поднявшись выше 30 тыс. долларов. На долю биткоина приходится примерно 71,1% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 тыс. 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тыс. долларов, а затем 29 тыс. долларов.