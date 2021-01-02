Автобус с сирийскими военными попал в засаду возле Пальмиры, погибли 25 человек Ансамбль ЧФ выступил с новогодним концертом в сирийской Пальмире 2 января 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с новогодним концертом для сирийских военнослужащих и местных жителей в амфитеатре II века н. э. на территории руин античной Пальмиры в Сирии. «Мы приехали в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом россиян, которые несут здесь службу. А сюда, в Пальмиру, нам предложил поехать заместитель командующего Черноморским флотом, и мы с радостью поддержали эту инициативу», – приводит ТАСС слова художественного руководителя ансамбля, капитана третьего ранга Алексея Костяникова. В амфитеатре Пальмиры артисты ансамбля исполнили, в частности, песни из репертуара Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева, попурри из российских новогодних песен. В концерт также вошли несколько инструментальных композиций. По словам артистов, которые оказались в Пальмире впервые, выступление в древнем городе, где каждый камень пропитан многовековой историей, для них самих стало одним из самых запоминающихся. «Мы подобрали для этого концерта репертуар из патриотических и новогодних песен, чтобы поздравить всех с Новым годом и Рождеством. Конечно, в него вошел и легендарный «Севастопольский вальс», который мы не могли не привезти и не исполнить в этом историческом месте. Ощущения невероятные – эта атмосфера настолько воодушевляет, настолько придает сил, что когда выступаешь здесь, даже не веришь, что можешь вот так прикоснуться к истории. Сегодня, на самом деле, один из легендарных наших концертов», – призналась солистка ансамбля Вероника Исправникова. Зрители, в числе которых были военнослужащие сирийской армии и жители близлежащего поселка Тадмор, встретили артистов овациями. Многие из них привели на концерт детей, пояснив, что хотели бы познакомить их с русской культурой, хоть и не понимают, о чем поется в песнях на русском языке. «Мы благодарны за эту заботу о нас и этот прекрасный концерт. Больше всего нам понравились эти прекрасные девушки, которые приехали сюда», – сказала одна из зрительниц, Наджма Хаджума, посетившая концерт вместе с ребенком. По словам Алексея Костяникова, ансамбль провел в Сирии уже шесть концертов. Он выступил для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, а также в местах расположения подразделений военной полиции, дислоцированных в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Поздравлять военнослужащих с праздниками артисты прибыли небольшим составом, сконцентрировавшись на вокальных и инструментальных номерах. «Мы привезли небольшую концертную бригаду. В связи с тем, что выступаем мы фактически в полевых условиях и не везде площадки нам подходят для танцевальных номеров, эта часть ансамбля у нас здесь не представлена. Например здесь, в Пальмире, насколько я вижу, они бы выступить не смогли», – пояснил Костяников, добавив, что ансамбль планирует дать в Сирии еще несколько концертов и продолжит поздравлять российских военнослужащих с новогодними праздниками. Напомним, 5 мая 2016 года в амфитеатре Пальмиры состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева под названием «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены». Впоследствии народный артист России Сергей Ролдугин рассказал, что российские музыканты играли в освобожденной Пальмире при температуре 54 градуса, а после концерта попали под обстрел. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, сложившейся в районе сирийской Пальмиры.

В Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского 1 января 2021, 12:51

Текст: Алексей Дегтярев

У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек. Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости». «Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию» 1 января 2021, 16:52

Текст: Алексей Дегтярев

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что некоторые политики в Грузии стремятся переложить на Россию все проблемы страны. «В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», – скзаала Бурджанадзе в беседе с «Коммерсантом». Она добавила, что действующее руководство страны пытается придерживаться курса экс-президента Михаила Саакашвили, считавшего взаимодействие с российской стороной неприемлемым. «Сейчас «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд «если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским. В Грузии такой ярлык чреват потерей серьезного количества избирателей - и особенно молодежи», – пояснила политик. Ранее Нино Бурджанадзе, комментируя для газеты ВЗГЛЯД заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила за прямой диалог с Москвой, но при этом обставила его рядом условий, сказала, что «правильно, что нужно разговаривать, но важно, что подразумевают под этим власти Грузии». По мнению Бурджанадзе, власти Грузии не готовы к прорыву в отношениях с Россией. Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске 1 января 2021, 14:32

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН. Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России. Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского 1 января 2021, 11:19

Текст: Алексей Дегтярев

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов. «Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости». Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера. «Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он. Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными. «Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор. Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется». Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом. В Китае назвали «самую невыносимую» русскую закуску 1 января 2021, 20:23

Текст: Алексей Дегтярев

Традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю, считает пользователь китайского портала Sohu. Автор расписал несколько традиционных для российских застолий блюд. Перевод материала приводит «ИноСМИ». Жителям России не нужны какие-то особые закуски к алкоголю, сгодится все, что есть под рукой, в том числе печеная картошка, сырой лук и даже «запах меховой шапки», считает автор. «Любимое блюдо русских к алкоголю – это соленая рыба, или как ее называют – вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба – это тоже закуска: рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят», – рассказал он своим подписчикам. Среди других традиционных закусок автор назвал холодец, колбасу, шашлык и икру. Ранее диетолог Анжелика Дюваль заявила, что на новогодние праздники на столе обязательно должны присутствовать овощи и лимон, поскольку они улучшают пищеварение. Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту 1 января 2021, 12:03

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром с 1 января начал поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину через Турцию и Болгарию, сообщили в компании. Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС. Длина участка составляет 403 километра, проектная мощность – 13,9 млрд кубометров газа в год. Поставки по маршруту «Турецкого потока» стали возможны из-за расширения и ввода газотранспортных мощностей «Бултрансгаза» и Gastrans d. o. o. Novi Sad. Ранее Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа. 30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток». «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год. Адвокат уфимской дознавательницы заявила о взятке в 20 млн рублей 1 января 2021, 11:33

Текст: Алексей Дегтярев

Изнасилованную дознавательницу из Уфы, по делу которой проходят трое бывших полицейских, пытались подкупить за 20 млн рублей, заявила ее адвокат Ирина Валиева. Защитница девушки рассказала «Московскому комсомольцу», что о взятке речь заходила в первые месяцы после возбуждения уголовного дела. «Мою подзащитную тоже пытались купить, просили изменить показания, сказать, что все происходило по обоюдному согласию. Меня просили повлиять на девочку, чтобы она изменила показания», – заявила Валиева. По ее словам, с ней разговаривал ее знакомый, адвокат, подполковник, которого она знает 30 лет. «Он позвонил, сказал – вот тебе 5 млн. Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя – этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай 10». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до 15, а потом прибавил еще 5 млн: «Сейчас нет всей налички, через 15 минут привезут», – поделилась подробностями адвокат. Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности. В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение. Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину 1 января 2021, 17:13 Текст: Алексей Дегтярев

Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной. «Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград». Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей. Зеленский в новогоднем послании по-русски сказал про «украинский Крым» 1 января 2021, 10:15

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в интернете, а на песке в Ялте. Обращение Зеленский записал вместе с детьми. Он выразил надежду на мир и «возвращение Киеву неподконтрольных территорий», передает РИА «Новости». «Я хочу не говорить на Банковой в Киеве (улица, где расположен офис президента), что наступит мир, а сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать, что Крым – Украина не в интернете, а на песке на пляже в Ялте», – рассказал он о своих новогодних мечтах. Затем Зеленский перешел на русский язык. «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час как вы ждете нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами», – сказал Зеленский. Напомним, в конце прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется». Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом. Чичерина оценила требование прибыть в полицию по заявлению об экстремизме 1 января 2021, 16:40 Текст: Алексей Дегтярев

Певица Юлия Чичерина отреагировала на требование уголовного розыска приехать в отдел полиции Клина после заявления, в котором ее обвиняют в экстремизме. «Такие кадры портят имидж нашей полиции и отворачивают от себя добропорядочных людей. Но я им не по зубам. Поздравляю всех с Новым годом», – сказала Чичерина ФАН. Заявление на артистку в ОМВД по городу Клин написала этническая азербайджанка, уточняет агентство. В нем заявительница просит привлечь певицу к уголовной ответственности за ее слова об нагорнокарабахском городе Степанакерт. В соцсетях Чичерина призывала «не отдавать Степанакерт». Подавшая заявление женщина увидела в этом высказывании экстремизм. Полиция направила по месту жительства повестку, в котором говорилось, что Чичерина обязана 30 декабря прибыть в отдел полиции для дачи показаний по существу вопроса. Повестку не удалось вручить, так как певица находится в Нагорном Карабахе. Ранее Чичерина рассказывала, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ 1 января 2021, 15:47 Текст: Алексей Дегтярев

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко ответил на реплику шведского хоккеиста молодежной сборной страны Александра Хольца, обвинившего российскую команду в «грязной игре». «Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет. Наши парни все доказали на льду, и это главное», – цитирует депутата Sport24. Вместе с тем он пожелал шведскому спортсмену сосредоточиться на собственной карьере, и отметил, что его ждет большее будущее. Напомним, сборная России на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии. Ранее российский хоккеист рассказывал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев. В Белоруссии ввели плату за выезд из страны 1 января 2021, 14:40 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусским облсоветам депутатов разрешили брать сбор за выезд из страны, решение закреплено в законе «Об изменении Налогового кодекса». «С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска», – цитирует «Интерфакс» документ. Платить сбор должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения, кроме водителя. О возможности введения денежного сбора местными властями в Белоруссии на выезд за рубеж заявлял глава минфина страны Юрий Селиверстов. Отмечалось, что полученные от «налога на границу» деньги планируется направлять на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом». Лесной пожар перекинулся на Сочи 1 января 2021, 18:08 Текст: Алексей Дегтярев

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло возгорание лесной подстилки, огонь перекинулся на территорию Сочи, сообщили в администрации города. Оперативные службы Туапсе и Сочи занимаются ликвидацией возгорания, площадь возгорания в лесу составила 2,5 га, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководство города. На данный момент площадь пожара в Сочи составляет 500 метров. Ранее корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщил, что пожар возник на Новогодней елке в ночь на 1 января на родине Сталина в городе Гори. Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. Соловьев продемонстрировал сердобольность россиян после Нового года 1 января 2021, 14:47 Текст: Алексей Дегтярев

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видеозапись, на которой запечатлен «пункт помощи пострадавшим от празднования Нового года». На видеозаписи, которую ведущему, по его словам, прислал приятель, демонстрируется тумба с надписью «Пункт помощи пострадавшим от празднования Нового года». На тумбе находятся всевозможные закуски, таблетки, банка с надписью «Рассол», бутылки с надписями «Кагоцел» и «Похмелин». «Наш народ сердоболен», – подписал ролик Соловьев в своем Telegram-канале. Ранее внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что принимать спиртное на следующий день после потребления алкоголя, чтобы улучшить состояние, нельзя, это опасно. По его словам, после застолья надо спать, лежать и щадить себя.