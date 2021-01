Трамп и Байден поспорили об отмене ограничений на въезд в США Трамп записал прощальное видеообращение 19 января 2021, 07:27

Фото: Shealah Craighead/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение в ранге главы вашингтонской администрации. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, окончательные сроки обнародования послания еще не определены, передает ТАСС. Отмечается, что в своем выступлении Трамп перечислил наиболее существенные, по его мнению, достижения на посту президента. Также в обращении упоминается «новая администрация», однако контекст высказывания о команде избранного президента Джозефа Байдена не уточняется. Инаугурация Байдена и избранной вице-президентом США Камалы Харрис намечена на 20 января. 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Сын Рогозина заявил о выпуске ОПК России ненужной гражданской продукции 18 января 2021, 08:37

Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках программы диверсификации часто выпускают гражданскую продукцию, которая не востребована на рынке, отмечает экс-глава ПАО «Ильюшин», действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин. По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия. «Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: «Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать». В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции», – пишет чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества». Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки (когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика), сбыт, как правило, остается довольно умеренным. «В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств», – отмечает бывший глава «Ильюшина». В 2019 году Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о назначении сына Дмитрия Рогозина на высокий пост. Лавров запретил Германии хамить России 18 января 2021, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Министр указал, что Россия до сих пор не получила от Германии вещественных доказательств якобы отравления Навального. «Никаких вещественных доказательств, ничего про «три бутылки» какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов», – сказал Лавров. Кроме того, глава ведомства назвал отпиской ответ Германии по российским запросам по Навальному. Он потребовал от ФРГ выполнить свои обязательства и передать результаты анализов Навального, в которых якобы обнаружено боевое отравляющее вещество. «У нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос – господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество», – сказал Лавров. Глава МИД указал, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным. «Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», – сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 18 января 2021, 11:37

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия обеспокоена задержанием в России Навального и призывает к его немедленному освобождению. «После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину. Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен», – заявил Маас. По его словам, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», – подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального. Лидеры ЕС также осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Грузия отказала Навальному в поддержке 18 января 2021, 17:49

Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В Тбилиси призвали не идеализировать блогера Алексея Навального, вспомнив об обиде на него во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии. Первый вице-спикер парламента Гиа Вольский заявил журналистам, что «не считает правильным безмерное превозношение Навального». По его словам, «Навальный отличился достаточно тяжелыми заявлениями по отношению к Грузии» в 2008 году. Вольский отметил, что блогер занимал схожую позицию и по отношению к Украине по вопросу Крыма. «В реальности Навальный не та личность, которая выражала позитив по отношению к Грузии с политической позиции, а наоборот», – отметил первый зампред парламента Грузии. В соцсетях Грузии также вспоминают заявления Навального периода войны-2008. «Он придумал грузин называть «грызунами», «Он просто обычный борец за кресло», «Чего по Навальному нам в Грузии слезы лить?», – пишут пользователи. Во время войны 2008 года Навальный предлагал выдворять из России грузин, при этом называл грузин «грызунами». Он также отмечал, что следует «запулить ракетой» по штабу «грызунов». Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Премьер Японии собрался «окончательно решить» вопрос с Курилами 18 января 2021, 08:27

Фото: YOSHIKAZU TSUNO/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Есихидэ Суга. «Вопрос о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил – прим. ВЗГЛЯД) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», – цитирует ТАСС премьера. По его словам, он намерен продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ. «Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», – сказал Суга. Напомним, в правилах розыгрышей грин-карт в рамках программы Diversity Visa, опубликованных на сайте Госдепартамента США, говорится, что «лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России». Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Россия призвала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей 18 января 2021, 10:05

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва призывает Берлин принять решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности, говорится в заявлении МИД в канун 77-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как напомнили в МИД России, власти ФРГ в знак признания своей исторической ответственности за блокаду Ленинграда приняли в 2019 году решение о выделении 12 млн евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также на создание в городе российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти. «Германское правительство на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ. При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия», – говорится в заявлении министерства. В МИД добавили, что в Москве неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации для поиска решения, однако германская сторона отвечала отказом. «Считаем неубедительными утверждения Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за опасений создания «нежелательного прецедента», после которого Германию захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран. Такая аргументация несостоятельна», – отметили в российском МИД. Российская сторона подчеркнула, что с учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера Ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности. «В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда», – заявили в ведомстве. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь («Дорога жизни»), по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store 18 января 2021, 11:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. «Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык. «Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник. «Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены». «Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев. Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин. «Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка. Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине нашли, что можно продать Илону Маску 18 января 2021, 18:15

Фото: REUTERS/Kyle Grillot

Текст: Евгения Шестак

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть заинтересован в Украине из-за залежей лития, который используется в батареях электрокаров, сообщил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква. «Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову лишь одну тему – литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как этот литий производить и поставлять. Батареи из чего производятся?», – сказал Жовква в интервью сайту ТСН.ua. Он отметил, что это только один из примеров. По его мнению, Маск заинтересуется многими вещами на Украине. Напомним, 12 января, в день рождения конструктора космических кораблей Сергея Королева Зеленский в Twitter пригласил Маска в единственный на Украине музей космонавтики, который находится в Житомире. Ранее глава комиссии по гуманитарным вопросам Житомирского областного совета Александр Савченко заявил, что власти Житомира не знают, что может заинтересовать Маска в их городе. Минск лишен права проводить матчи ЧМ-2021 по хоккею 18 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, такое решение принял совет Международной федерации хоккея (IIHF). «Учитывая вопросы безопасности, которые неподконтрольны IIHF, совет IIHF подтвердил, что переноса Чемпионата мира 2021 года из Минска невозможно избежать», – говорится в заявлении на сайте организации. В сообщении отмечается, что IIHF несет ответственность за всех участников ЧМ. Решение было принято после анализа проблем безопасности в стране независимыми экспертами и консультации со всеми заинтересованными сторонами. По мнению совета организации, сейчас в Белоруссии «невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц». Глава IIHF Рене Фазель выразил сожаление по поводу того, что пришлось отменить заявку на проведение матчей ЧМ в Минске. «В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, возникающие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед», – добавил он. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Кроме того, совет оценит возможность проведения турнира в одном месте для упрощения правил безопасности и переездов в связи с пандемией коронавируса. На ваш взгляд Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии? С одобрением

С неодобрением

С безразличием

Чемпионат запланирован на период с 21 мая по 6 июня. Его собирались проводить в Минске и Риге, но позже европейские общественные организации призывали перенести ЧМ из Минска из-за политической ситуации. Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men заявили о намерении отказаться спонсировать ЧМ по хоккею 2021 года, если местом его проведения утвердят Белоруссию. Вице-президент IIHF Калерво Куммола заявил, что решение спонсоров отказаться от спонсирования ЧМ не стало неожиданностью. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в январе провел встречу с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем. При этом президент Белоруссии заявил о готовности Минска самостоятельно провести «лучший чемпионат мира по хоккею в истории», если Латвия откажется от организации мероприятия совместно с республикой. Вместе с тем Фазель подвергся жесткой критике за поездку в Минск. Лавров предложил разобраться, откуда у Германии знания для определения «Новичка» 18 января 2021, 14:32

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров счел интересным вопрос, откуда у Берлина появились возможности для определения отравляющего вещества «Новичок». «Совсем недавно в Германии, как и в Великобритании после дела Скрипалей, нам говорили очень дружно, что никаких исследовательских работ по так называемым «Новичкам» они не вели и, соответственно, у них не должно быть соответствующих маркеров и соответствующих технологий, которые позволили и в Германии, и во Франции, и в Швеции за три-пять дней определить, что это именно какой-то «Новичок», хотя и новой разновидности», – сказал Лавров, передает ТАСС. Министр констатировал, что «немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике «Шарите» у Навального, передали в клинику бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещенное боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации». «Откуда у бундесвера и в целом у немцев эти знания – это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться», – подчеркнул Лавров. Он также опроверг информацию о том, что Берлин передал Москве биоматериалы Навального. «Я не знаю, откуда вы взяли информацию о том, что Германия нам передала образцы его тканей, биоматериалы. Это неправда», – заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, в ответе, который германские власти прислали РФ три дня назад, «сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и от его жены Юлии». «Никаких не то что биоматериалов, не то что бутылки, о которых идет речь, у нас даже нет ни результатов анализов, ни токсиологического заключения, ничего этого нет», – подчеркнул министр. «Если вам кто-то сказал, что они нам дали одежду, бутылки, его биоматериалы, то вас обманули. Такое случается», – заключил Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Эксперт указал на трусость и некомпетентность главы Госдепа США 18 января 2021, 10:26

Фото: Li Muzi/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политолог Дмитрий Дробницкий указал на некомпетентность и трусость госсекретаря США Майкла Помпео, который призвал освободить задержанного в России Алексея Навального. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье призвал к немедленному освобождению задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального. Комментируя это заявление, Дробницкий в Telegram заявил, что в свете событий в США заявление Помпео, как и он сам, выглядит жалко. «Господин Помпео! Вы выглядите жалко. Напомню вам, что вы, ваш непосредственный шеф и ваша с ним партия только что на глазах у всего мира подверглась одной из самых беспрецедентных атак, нарушающих принцип представления «равных условий всем политическим партиям». В результате этой атаки вы, ваш шеф и вся Республиканская партия вместе оказались в позиции побежденных, побежденных грязно и неправедно. Это при том, что за вашего шефа проголосовало 70 с лишним миллионов американцев, нарушения с почтовым голосованием были очевидны, а транспарентность выборов была не просто минимальной, она была перечеркнута самой процедурой», – отметил политолог. «И вот теперь Вы, повинуясь давлению бюрократов того самого ведомства, которые Вы были призваны реформировать, но не справились, говорите дежурные слова о том, что где-то еще в мире должны обеспечить «равный доступ»? Это же непрофессионально, выглядит смешно и совершенно не соответствует всему тому, чего американцы и люди всей планеты ждали от администрации вашего шефа», – добавил он. При этом Дробницкий указал, что Помпео не «возвысил голос в защиту американцев, которым сейчас шьют дела в связи с так называемым штурмом Капитолия». «Вы помогли тем людям, которые, исполненные чувств патриотизма и справедливости, пришли поддержать вас в Вашингтон? Я уж молчу о том, что человек, которого вы потребовали отпустить, является клиентом ваших политических противников. Возможно, эти противники завтра начнут привлекать к уголовной ответственности вас и вашу семью, как они это сделали с другими сторонниками вашего шефа?» – написал политолог. «Боже, какая некомпетентность! Какая трусость и низость», – констатировал он. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». МС-21 выкатился за пределы ВПП во время испытаний 18 января 2021, 16:39

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в аэропорту Жуковский после экспериментального полета с летчиками-испытателями. Воздушное судно осталось целым, из членов экипажа никто не пострадал. «В ходе испытаний на прерванный полет с применением экстренного торможения и имитацией отказа одного двигателя МС-21-300 выкатился за пределы ВПП. Экипаж не пострадал. Видимых повреждений не обнаружено. Отказа систем не зафиксировано. Причины инцидента выясняются», – передает слова представителя ОАК РИА «Новости». Представитель аэропорта в свою очередь сообщил, что «речь идет о происшествии в рамках испытательной работы», на работу аэропорта оно не повлияло. «К деятельности аэропорта событие отношения не имеет и не влияет на его работу – изменений в расписании не планируется», – сказал собеседник агентства. Видео с места происшествия публикует «Рен ТВ». Строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 было завершено в ноябре прошлого года. Лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год. Одесский ресторан пригрозил украинским националистам посольством Израиля 18 января 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни в Одессе из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре. Хозяева заведения намерены написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины. Заведение «Артель у Машковичей» опубликовало на своей странице в Facebook пост с приглашением попробовать домашние хинкали. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Позже хозяйка ресторана объяснила это отсутствием украинской раскладки на своем старом смартфоне, передает «Страна.ua». В свою очередь, националисты посчитали пост глумлением над украинским языком. В комментариях к публикации они пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет «учебный пожар», постят фото нацистов с подписью «Языковой патруль» и «А мы к вам». «Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», – написал один из пользователей под постом ресторана. По данным издания, данные пользователи были связаны с радикальными украинскими группировками. В ответ хозяева кулинарии сообщили, что собираются написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины (СБУ). «Мы ведем свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке (...), все налоги идут в казну», – говорится в сообщении ресторана. Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Навального арестовали на 30 суток 18 января 2021, 17:02

Фото: instagram.com/navalny

Текст: Ксения Панькова

Химкинский городской суд постановил отправить блогера Алексея Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Заседание было выездным. По запросу правоохранительных органов оно прошло в отделе полиции управления МВД по городу Химки, передает LIFE. В ходе заседания представитель МВД заявила о многократных нарушениях Навальным условий испытательного срока, о предупреждениях, которые делались ему и его адвокату, и попросила арестовать его на 30 суток. По данным ведомства, с января по август 2020 года блогер семь раз не явился на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после инцидента на рейсе «Томск – Москва» не отмечался ни разу. Как отметила УФСИН, поскольку Замоскворецкий суд Москвы от 17 февраля 2015 года назначил Навальному испытательный срок на пять лет, а решением Симоновского районного суда Москвы срок был продлен на один год, на осужденного была возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29 декабря 2020 года. «Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А. А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН. Несмотря на это, в течение 2020 года осужденный Навальный А. А. систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию (…) По каждому нарушению Навальному А. А. выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы», – говорится в сообщении ведомства. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа 2020 года Навальный находился на лечении в берлинской клинике. «Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный А. А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный А. А. не ответил, на регистрацию не явился», – отмечается в сообщении. Только спустя месяц Навальный направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию. В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября 2020 года было УФСИН не известно, в отношении Навального были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осужденный был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения, подчеркнули в ведомстве. «Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», – добавили в УФСИН. Ранее в МВД объяснили выездной формат судебного заседания по делу задержанного накануне блогера Алексея Навального, отметив, что у него отсутствуют результаты теста на COVID-19. В понедельник ФСИН попросила суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». Выездное судебное заседание по ходатайству ФСИН проведет в УВД «Химки» судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Политолог: Западные спецслужбы заменят Навального женой Юлией 18 января 2021, 12:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Заявление глав МИД трех прибалтийских государств появилось слишком оперативно. Складывается впечатление, что оно заранее было написано, разложено по пакетам с пометкой «Не вскрывать до особого сигнала» и роздано министрам иностранных дел этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя заявления чиновников стран Запада относительно задержания в Москве блогера Алексея Навального. «Прибалтийские страны послушные, и как только им пришло указание из Вашингтона, они сразу взяли под козырек», – добавил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. «Вот и вчера, как только Навального задержали в аэропорту, сработали все закладки. Балтийские страны сделали официальное заявление, потребовав санкций. А так как к голосу таких маленьких стран надо прислушиваться, чтобы их не обидеть, одна из НКО сразу же объявила Навального узником совести», – продолжил эксперт. Манойло также напомнил, что 19 января Алексей Навальный должен выступать в ПАСЕ, что ему вряд ли удастся сделать из СИЗО. «Тогда в ПАСЕ тут же поднимут этот вопрос и, опираясь на уже сделанные заявления западных стран, потребуют ввести против России какие-нибудь санкции. Одновременно члены Парламентской ассамблеи признают, что Навального посадили за расследование дела о его отравлении, и дальше оно будет восприниматься как истинное и как доказанное», – считает собеседник. Политолог предположил, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, который наверняка скажет, что «Америка этого не забудет и не простит», Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. «Юлия Навальная пока не замечена в связах с иностранными разведками, она была мирной домохозяйкой и, обращаясь к людям, может сказать: «Я такая же, как вы. Мне можно верить». Более того, она, в отличие от своего мужа, не ссорилась с другими оппозиционерами. Наконец, многие наши чиновники смотрят на нее снисходительно. В итоге мы просто рискуем расслабиться, а когда вдруг появится новая конфигурация оппозиции, объединенная под флагом Навальной, будет уже поздно», – заключил Манойло. Ранее лидеры ЕС осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков о возвращении Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».