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МИД заявил об интересе сторонников Трампа к получению гражданства России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что часто получает в соцсетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать, как можно российское гражданство получить.
«Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, – (...) как можно российское гражданство получить», – сказала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев, передает ТАСС.
Захарова считает, что глубинный кризис, который на сегодняшний день «затронул каждого американца», передает РИА «Новости». «Это касается страны, у который самый мощный, объемный, самой масштабной военный бюджет (...) Именно США ввели в практику западного мира незаконные санкции как инструмент управления всеми остальными государствами. Ровно поэтому, исходя из тех процессов, которые там происходят, исходя из того, что именно это государство ведет репрессивную политику в мире, а сегодня она выявилась еще и в отношении собственных граждан, мы и беспокоимся», – отметила она.
По ее словам, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. «Добро пожаловать в реальность», – заключила дипломат.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Назван способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет уничтожить авианосец ВМС США, который для нанесения удара по важным объектам страны будет вынужден приближаться к российскому побережью на расстояние 450-500 км, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков пишет в «Военно-промышленном курьере», что для уничтожения авианосца, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров», может быть применена ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1 тыс. километров.
«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой – ликвидирует главное преимущество палубной авиации – независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», – отмечает автор.
Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин: «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до 5 тыс. метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что целый класс боевых кораблей США превратился в металлолом.
США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России
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США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Илларионов уволен из Института Катона после поста о захвате Капитолия
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Бывший советник президента России экономист Андрей Илларионов уволен из американского Института Катона после поста о беспорядках в Капитолии, который он назвал «Поджог Рейхстага» – 2021.
«Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге «Поджог Рейхстага»-2021», – написал Илларионов на своей странице в «Живом Журнале».
По его словам, при приглашении на работу в Институт Катона он интересовался позицией организации по разным вопросам. «Ответ руководства всегда был одним и тем же: «У института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», – продолжил экономист.
«Сейчас этот подход изменился. Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой свободного общества», – резюмировал Илларионов.
В институте РБК подтвердили, что Илларионов уволен. «Андрей Илларионов больше не работает в Институте Катона. У нас не будет никаких дальнейших комментариев по поводу его ухода, но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире», – сообщила вице-президент по коммуникациям Института Катона Кристина Брукс.
Илларионов 8 января опубликовал пост «Поджог Рейхстага» – 2021. В нем он утверждает, что в словах президента Дональда Трампа не было призывов к штурму Капитолия. Кроме того, Илларионов написал, что в реальности победитель выборов президента США неизвестен, а политическая система США не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов.
«Принципиальную политическую ошибку совершил конгресс США, отказавшись создавать на паритетных началах с равным участием представителей Республиканской и Демократической партий комиссию по проверке качества голосования в спорных штатах. Если конгресс создал бы такую комиссию, которая рассмотрела бы этот вопрос по существу и на основании такого рассмотрения приняла бы решение об обоснованности результатов голосования в спорных штатах, то политические ресурсы проверки качества выборов на уровне конгресса были бы исчерпаны. Однако поскольку эти ресурсы не были востребованы, то сомнения, имевшиеся у граждан США и независимых наблюдателей, не только не были развеяны, но и были серьезно усилены. Сложилось впечатление, что Демпартии гораздо важнее добиться победы любой ценой», – написал Илларионов.
По его мнению, у недовольных граждан США осталось право «на петицию, на демонстрацию, на протест». Если правовая и политическая системы отказываются отвечать на общественные вызовы, то у граждан остается право на замену такого политического режима, считает он. «В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности», – резюмировал Илларионов.
Издание Politico 12 января сообщило, что руководство института начало расследование высказываний Илларионова. Представитель института Кори Уэлен заявила, что слова экономиста содержали «теории заговора о выборах 2020 года» и якобы были «направлены на защиту сторонников Трампа, штурмовавших Капитолий».
Сам институт поспешил выступить с осуждением событий в Вашингтоне и назвал беспорядки «прямой атакой на Конституцию США».
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Шведы отреагировали на ролики о «войне с Россией»
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Пользователи Сети из Швеции оценили серию роликов министерства обороны королевства под названием «Когда начнется война», в которых Россию обозначили как потенциального противника в будущих вооруженных конфликтах.
Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведский военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ.
Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, передает РИА «Новости».
«Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin.
«Рад, что Вооруженные силы используются в качестве пропагандистского органа для красно-зеленого правительства», – сыронизировал VALVERDE OUT.
«Мы видели, что они используют дезинформацию, чтобы повлиять на общественное мнение». Ха-ха, а шведское государство этого не делает?» – задался вопросом Ett Eklow.
«Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst.
«Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ.
При этом часть пользователей положительно оценили видео.
«Нам снова нужна стопроцентная воинская повинность», – заявил Gripenace.
«А есть те, кто отрицает, что существует угроза для Швеции», – заметил david lil.
Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
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Руководство соцсетей Facebook и Instagram разблокировало личные учетные записи действующего президента США Дональда Трампа после их заморозки на фоне протестов в Вашингтоне.
Компания Facebook, которой принадлежат оба сервиса, не выпустила соответствующего заявления, однако аккаунты Трампа вновь стали доступны для просмотра, передает ТАСС.
Пока неизвестно, может ли Трамп публиковать новые посты.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков
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Самолеты Ту-214ОН, которые используются для наблюдений в рамках Договора по открытому небу, дооснастят для использования в разведывательных целях, сообщили военно-дипломатические источники.
Один из источников РИА «Новости» сообщил, что после выхода России из ДОН «оба самолета Ту-214ОН планируется переквалифицировать для других задач». Как заявил источник, «речь идет в первую очередь о разведывательных функциях и контроле защищенности собственных военных объектов». Кроме того, Ту-214ОН могут быть использованы для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
При этом другой источник указал, что Ту-214ОН «потребуется установка на оба борта самого современного радиоэлектронного и радиотехнического разведывательного оборудования». По его словам, «предварительное решение на этот счет» уже принято. Как подчеркнул источник, возможность широкой модернизации Ту-214ОН была заложена при проектировании. Он отметил, что «разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет».
Пока Россия не вышла из ДОН, оба самолета, выпущенные в 2011 и 2013 годах, будут оставаться в резерве. Сертификацию для выполнения наблюдательных полетов в рамках ДОН они прошли в 2018 году. Самолеты построены компанией «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, оборудование разработали предприятия Ростеха.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США – 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре, который, по их мнению, устарел.
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Россия решила выйти из Договора по открытому небу
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Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США, заявили в МИД.
«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», – говорится в сообщении на сайте МИД.
На этом фоне российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
«С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США. В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», – указали в МИД.
По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям, добавили в ведомстве.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
В Совфеде назвали виновных в прекращении Договора по открытому небу
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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.
«МИД России подтвердил, что наша страна начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», – написал сенатор в Facebook.
По словам политика, союзникам США нужно было принять на себя исчерпывающие обязательства не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора, а такое обязательство в отношении третьих стран из соглашения напрямую вытекает. При этом Косачев пояснил, что договор запрещает передавать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает.
«Выход из этой правовой коллизии могли бы найти страны НАТО, если бы они хотели бы спасти от американцев Договор по открытому небу. Но они предпочли спасать евроатлантическое партнерство. Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», – резюмировал Косачев.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
Стали известны планы Трампа в день инаугурации Байдена
Действующий президент Дональд Трамп 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, намерен отправиться в собственную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
В то же время ожидается, что некоторые из действующих сотрудников Белого дома будут работать во Флориде с Трампом или его зятем Джаредом Кушнером. Так, в команду, которая останется с уходящим президентом, могут войти его личный помощник Ник Луна, заместитель помощника Молли Майкл, помощница главы аппарата Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Источники, однако, предупредили, что окончательного решения еще нет и список может поменяться.
До этого планы Трампа после инаугурации Байдена были неясны. Помощники предполагали, что он отправится в резиденцию, однако сам Трамп не сообщал о своих планах и не делал публичных заявлений на эту тему.
Между тем, в декабре The Washington Post писала, что жители Палм-Бич, где находится Мар-а-Лаго, против того, чтобы президент жил там после окончания срока. Газета ссылается на письмо с требованиями, отправленное в Палм-Бич и Секретную службу США адвокатом жителей. Они утверждают, что Трамп потерял законное право жить в резиденции из-за соглашения, которое подписал в начале 1990-х. По документу, частное поместье было преобразовано в частный клуб.
Ранее Трамп говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232.
Эксперт: В ситуации с ДОН Москва продемонстрировала США свою готовность идти до конца
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«Сказывается традиция России – а до нее и Советского Союза – ужесточать свою позицию с приходом в Белый дом демократической администрации. Вот почему Москва именно сейчас бросает вызов Вашингтону», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов. Так он расценил решение России объявить о выходе из Договора об открытом небе.
Заявление МИДа о запуске процедуры по расторжению Договора об открытом небе (ДОН) неслучайно прозвучало накануне инаугурации Джо Байдена, намеченной на 20 января. Тем самым Москва показывает свою готовность при необходимости идти до конца, повышать ставки, считает руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
Демократы всегда воспринимались в Москве как более либеральные, сдержанные и менее воинственные – в отличие от консервативных и зачастую непредсказуемых республиканцев, пояснил он. Поэтому в Москве нередко исходили из того, что с ними будет проще договориться, чем с республиканцами. Однако чтобы добиться выгодной для себя сделки, необходимо демонстрировать партнеру свою готовность идти до конца, причинить ему неприемлемый ущерб в результате конфронтации.
«Нужно оговориться, что проблему в данном случае все же создали сами США. Это они вышли из договора, вместо того чтобы урегулировать возникшие недоразумения конструктивным путем», – считает Арбатов.
Собеседник напомнил, что во время избирательной кампании многие однопартийцы и либеральные политологи призывали Байдена в случае победы вернуть США в договор. «Но ничего определенного Байден на этот счет не сказал», – подчеркнул эксперт. Впрочем, в Москве вряд ли рассчитывают на возвращение США в ДОН, полагает Арбатов. «Американцы никогда не идут на уступки. Скорее всего, их позиция по этому поводу теперь только ужесточится», – заверил эксперт. По его мнению, если достичь договоренностей и удастся, то по каким-то иным направлениям.
В пятницу МИД России заявил о начале процедуры по выходу из Договора об открытом небе, указав в качестве причины аналогичное решение США, принятое два месяца назад. Как отметили в ведомстве, американцы существенно нарушили «баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора». При этом была «подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности».
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков в пятницу выразил сомнение в том, что при Байдене американцы вернутся в ДОН. «Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – посетовал дипломат.
Согласно заключенному в 1992 году Договору по открытому небу, страны-участницы проводят воздушную инспекцию в небе друг друга с целью контроля военной деятельности и соблюдения договоров в области контроля над вооружениями. За все это время Россия и США провели более 165 полетов. Формальным поводом выхода из ДОН в США называли якобы использование Россией во время облета запрещенной аппаратуры, с помощью которой могла вестись разведка.
Напомним, в мае, еще будучи кандидатом в президенты, Джо Байден осудил решение Вашингтона о выходе из ДОН. По словам Байдена, разрывая договор, «президент Трамп упорствует, претворяя в жизнь недальновидную политику односторонних действий и отказа от глобального лидерства США». «Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», – говорил Байден.
МИД усомнился в возвращении США в Договор по открытому небу при Байдене
США при новой администрации вряд ли вернутся в Договор по открытому небу, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
«Байдену вернуться (в соглашение) практически невозможно, потому что не пропустят в Конгрессе и Сенате. Вернуться Байдену – это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США – диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на Вашингтоне и его союзниках по Североатлантическому альянсу.
22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.
После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел
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Около ста уголовных дел возбудили в США по факту штурма здания Конгресса в прошлую среду. Правоохранители открыли порядка 300 досье, сообщил и.о. федерального прокурора страны Майкл Шервин.
«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», – передает слова прокурора РИА «Новости».
Между тем представитель ФБР Стивен Дантуоно сообщил о более ста задержанных и свыше 270 подозреваемых. В федеральной прокуратуре считают, что штурмовавшие Капитолий хотели «схватить и убить выборных должностных лиц», пишут американские СМИ. Также раскрыта личность запечатленного на фотографии во время беспорядков мужчины в меховой шапке с рогами и копьем: предположительно, это житель Аризоны Джейкоб Чансли. Сейчас ему предъявлены обвинения обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. По сведениям федеральных прокуроров, Чансли поднялся на трибуну и оставил там послание вице-президенту США Майкла Пенса со словами «Это вопрос времени, справедливость наступает».
«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», – заявили в прокуратуре.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Пелоси сохранила в тайне дату передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу
Спикер палаты Представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси не назвала дату передачи в сенат материалов по делу импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщив, они находятся в работе.
«Сейчас мы готовим (материалы) для процесса, и когда мы будем готовы (передать их в сенат), мы сообщим вам первыми», – передает слова Пелоси РИА «Новости».
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на должность в Госдепе
Сенатор Алексей Пушков считает, что в случае назначения бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России.
Сенатор назвал выдвижение этой кандидатуры на пост замгоссекретаря США ожидаемым отметив, что Нуланд – знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за «смену режимов» и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.
«С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России», – написал Пушков в своем Telegram.
Кроме того, Пушков напомнил, что ее муж – неоконсерватор Роберт Каган активный сторонник «альянса демократий» против Китая и выступает за неизменное сдерживание России.
Ранее сообщалось, что избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего главного чиновника Госдепа по России и странам бывшего СССР Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам.
Напомним, Нуланд работала помощником госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. Это включало и решение вопросов, связанных с Россией. Кроме того, она была официальным представителем Госдепа, постпредом при НАТО. В январе 2018 года она была назначена гендиректором вашингтонского Центра новой американской безопасности. В 2019 году Нуланд выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США и предложила «болезненные санкции» против России.
В России оценили вероятность возвращения Москвы и Вашингтона в ДОН
Вероятность возвращения России и США к Договору по открытому небу (ДОН) крайне мала, считает программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев.
«Я думаю, что возврат России в договор крайне маловероятен. Если вдруг США вернутся в договор, то Россия, может быть, и подумает. Но не факт, что США вернутся. Скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, мне кажется, не стоит ожидать возобновления этого договора», – передает слова Тимофеева ТАСС.
Как отметил эксперт, выход Москвы из ДОН оправдан, поскольку складывается ассиметричная ситуация: Россия не может наблюдать за территорией США, а Вашингтон имеет возможность получать информацию от своих союзников по НАТО. По мнению Тимофеева, в случае продолжения участия в договоре Россия сохранила бы возможность инспектировать территорию Европы, но при этом потеряла бы те привилегии, которые у нее были ранее. «Договор по открытому небу был результатом растущего доверия между сторонами. Сейчас его прекращение показывает, что уровень доверия падает», – подчеркнул он, добавив, что, вероятнее всего, договор прекратит существование.
В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США.
Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел.
В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе.