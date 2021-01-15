Генпрокурор предложил выдавать сиротам жилищные сертификаты

Генеральный прокурор Игорь Краснов предложил выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты, чтобы они сами могли подбирать и приобретать жилье, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральный прокурор Игорь Краснов по итогам проведенных в регионах проверок соблюдения прав детей-сирот на получение жилья выступил с инициативой об изменении законодательства. Высказано предложение о принятии альтернативных мер поддержки для решения жилищной проблемы лиц, состоящих на учете более пяти лет, – выдаче им сертификата на жилье, что позволит гражданам указанной категории самостоятельно подбирать и приобретать жилое помещение в собственность», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Генпрокурор также предложил рассмотреть вопрос о наделении федерального органа исполнительной власти контрольными полномочиями за обеспечением детей-сирот жильем. Кроме того, в регионах должны быть приняты дополнительные меры социальной поддержки сирот до получения ими жилья.

Как показали прокурорские проверки, жилищная проблема детей-сирот не решена. Жилье до сих пор не получили около 182 тыс. человек. При этом в регионах не налажен должный учет детей-сирот, допускаются случаи неправомерного их исключения из списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Проверки также показали, что на фоне дефицита финансирования в отдельных регионах денежные средства своевременно и в полном объеме не расходовались, при этом сами процедуры закупки жилья осуществлялись с нарушениями законодательства о контрактной системе.

Зачастую приобретаемые для детей-сирот жилые помещения не отвечают требованиям безопасности, благоустроенности, санитарным нормам и правилам. Всего в 2020 году прокуроры выявили свыше 12 тыс. нарушений законов о жилищных правах детей- сирот, лиц указанной категории, в целях их устранения внесено около 7 тыс. актов реагирования.

Напомним, в апреле в Генпрокуратуре сообщили, что за последние шесть лет в России в два раза сократилось число детей-сирот.