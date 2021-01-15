Гинцбург сказал, кому лучше не носить маску

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, так как это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.

Гинцбург заявил, что «вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше», передает РИА «Новости».

«Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, (...) можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне», – добавил он.

В данный момент возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.

«Тем самым будет стимулироваться, человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител. Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за два-три дня (...) восстанавливают нужный уровень антител», – добавил Гинцбург.

На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что «дал себе такую рекомендацию».

Ранее Гинцбург гарантировал защиту от тяжелых случаев COVID-19 в случае прививки.