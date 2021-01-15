Эксперт объяснил возмущение шведов роликами о «войне с Россией»

«Любое правительство Швеции, которое попытается привести страну в НАТО, столкнется с серьезной оппозицией общества», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал отрицательную реакцию пользователей YouTube на серию видеороликов министерства обороны Швеции, в которых Россия обозначена как потенциальный противник в будущих вооруженных конфликтах.

«Среди шведов нет однозначного отношения к России и НАТО, и ввиду этого есть разные точки зрения относительно того, почему Швеция не становится полноценным членом НАТО. По мнению атлантистов, существует некая инерция старых подходов, архаика, которая не позволяет стране вступить в Североатлантический альянс. При этом реальный уровень сотрудничества Швеции и НАТО настолько обширен, что уже можно говорить о ее фактическом членстве, которое рано или поздно обязательно должно быть закреплено юридически. Это позволит распространить на Швецию пятую статью устава НАТО, в соответствии с которой в случае нападения на страну другие члены НАТО выступят в ее защиту», – рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По словам политолога, есть и более умеренная точка зрения. «Несмотря на то, что Швеция является членом западного сообщества и Европейского союза, Север Европы остается особенным регионом в геополитическом смысле. Там до сих пор удавалось минимизировать противостояние России и Запада, поэтому всем важно сохранять особый статус Швеции и поддерживать ее вклад в европейскую безопасность», – подчеркнул Кортунов.

При этом эксперт отметил, что в свое время Швеция фактически отказалась от создания собственных мощных сил обороны, поэтому для нее сотрудничество с НАТО – одна из гарантий безопасности. «В целом понятие нейтралитета в современных условиях все больше требует переосмысления, ведь после исчезновения биполярной модели мира оно оказалось подвержено некоторой эрозии. Например, во внутренней политике Швеции существует сложный баланс сил сторонников и противников вступления в НАТО: если нынешнее правительство выступает против этой идеи, то министр обороны страны очень критически относится к России, ее политике и военному строительству», – добавил он

«Но главный факт заключается в том, что в шведском обществе до сих пор нет устойчивого большинства в пользу вступления в НАТО. Консенсус по этому вопросу пока не сложился. Любое правительство, которое попытается реализовать такую стратегию, будет вынуждено столкнуться с серьезной оппозицией. Думаю, это и удерживает политиков от вступления в Североатлантический блок», – заключил Кортунов.

Ранее министерство обороны Швеции выложило в сеть серию видеороликов под названием «Когда начнется война», в которых Россия обозначена как потенциальный противник в будущих вооруженных конфликтах.

Авторы роликов заострили внимание на проблеме глобального потепления, вследствие чего, по их мнению, произойдет рост интереса к Арктике и, в частности, Северному Ледовитому океану. В качестве противоборствующих сторон шведские военные назвали США, которые должны стать союзником Стокгольма, и Россию вместе с Китаем. В роликах это не утверждается напрямую, используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки, передает Рен ТВ.

Многие комментаторы в YouTube отрицательно отреагировали на ролики, отмечает РИА «Новости».

«Никто не разделяет страну больше, чем шведское правительство», – заявил MrMSandin.

«Кажется, вся эта постановка посвящена оправданию мультикультурализма, инопланетного вторжения, пропаганде устрашения из-за России и так далее», – написал Svenska folkets röst.

«Вы когда-нибудь планировали и практиковали сценарий, когда Америка атакует Швецию, или нам следует бояться только русских?» – спросил DENNIZ.

При этом часть пользователей положительно оценили видео.

Напомним, в 2014 году представители военно-морских сил Швеции сообщили, что у ее берегов якобы была обнаружена подлодка, которую в местных СМИ тут же назвали российской. Также сообщалось, что субмарина получила повреждения. Однако ни сам факт нахождения иностранного подводного корабля, ни его принадлежность в итоге не подтвердились. Оборонное ведомство Швеции позднее сообщило, что предполагаемая субмарина оказалась «техническим кораблем» – гражданским катером.

В том же году на саммите НАТО в Уэльсе Швеция получила статус партнера с расширенными возможностями, а в 2018 посол Швеции при НАТО Малмквист написал статью, в которой указал, что «неприсоединение к военным союзам не означает нейтралитет» Швеции.

В 1994 году Швеция вступила в программу военного сотрудничества НАТО с государствами, которые не являются ее членами «Партнерство во имя мира».