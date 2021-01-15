Глава Бурятии отправил в отставку правительство республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики в связи с необходимостью структурных изменений, министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.

О своем решении Цыденов объявил на совещании с членами правительства 15 января, передает РИА «Новости».

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», – сообщил он.

Глава республики отметил, что задачи перед правительством стоят сложные, особого внимания требует сфера образования и здравоохранения.

«В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны», – подчеркнул он.

Цыденов добавил, что также одной из главных задач является «создание новых рабочих мест». Кроме того, остро стоят вопросы экологии, лесопользования, сохранения лесов.