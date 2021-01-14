Фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» получил первые заявки

В венчурный фонд «Молодежная предпринимательская инициатива» поступили первые заявки, началось рассмотрение проектов, сообщил инвестор фонда, председатель «Деловой России» и совета директоров группы компаний «Р-фарм» Алексей Репик.

«Фонд молодежного предпринимательства запущен, идут активные отсмотры проектов, но <...> все те, кто сейчас нуждается в ресурсах для реализации своих идей, могут <...> через платформу «Конструкториум» обратиться в фонд и получить необходимую поддержку», – цитирует Репика ТАСС.

По его словам, задача фонда состоит в том, чтобы «чтобы ни один проект, который подал заявку, не остался без ресурсов».

Фонд работает в связке с цифровой платформой «Конструкториум», которую запустило в ноябре Агентством стратегических инициатив. Объем фонда составляет 1 млрд рублей. Организация намерена поддерживать проекты бизнесменов в возрасте от 14 до 24 лет, инвестиции только в один поддерживаемый проект могут составить до 50 млн рублей.