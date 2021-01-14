Регистрацию на конкурс «Мастера гостеприимства» продлили до 31 января

Заявочную кампанию на участие во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – решили продлить до 31 января 2021 года, сообщили организаторы.

В связи с высокой активностью участников, организаторы конкурса «Мастера гостеприимства» приняли решение продлить регистрацию на второй сезон конкурса, чтобы дать возможность всем представителям индустрии гостеприимства успеть подать заявку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Теперь заявку можно подать до 23.59 мск 31 января 2021 года. До этого времени также необходимо выполнить первое и самое творческое задание конкурса – записать видеоприглашение в любимый уголок России, загрузить его на своей странице в социальной сети YouTube, «ВКонтакте» или Facebook с хештегами #Мастерагостеприимства #Россияудивляет, после чего добавить ссылку в личный кабинет на сайте.

В качестве призов авторов лучших видеоприглашений ждут увлекательные туры по России от организаторов и партнеров конкурса.

«Большая часть заявочной кампании конкурса выпала на предпраздничные дни и новогодние праздники. К нам поступило много обращений с просьбой продлить срок подачи заявок, чтобы участники успели снять креативные видеоприглашения и заполнить все необходимые формы. В этом году мы видим много новых, интересных конкурсантов. Больше всего заявок мы получили от жителей Вологодской области, Москвы и Московской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан. Уже смело можно заявить, что состав новых «мастеров» обновится более чем на 2/3. В этом году их ждут новые испытания и новые интересные номинации от партнеров. Мы с нетерпением ждем первых оценочных этапов, чтобы посмотреть, насколько наши участники готовы к новому сезону конкурса. По окончанию регистрации мы также определим авторов трех самых креативных видеоприглашений, они получат туры в популярные зимние курорты России», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

«2021 год будет особенным для индустрии гостеприимства: стартует новый национальный проект, по поручению Правительства до конца 2021 года будет принят новый закон о туризме и сейчас как никогда сфере туризма нужны профессиональные кадры и прорывные проекты. Первый сезон проекта подарил нам знакомство с профессионалами, настоящими мастерами, все этапы конкурса прошли в уникальной атмосфере взаимоподдержки. В этом году в проекте «Мастера гостеприимства» новые треки, большее количество номинаций. Мы с огромным удовольствием ждем знакомства с новыми участниками и вместе с партнерами конкурса готовим новые призы для победителей», – сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян.