Жители города под Тверью оплатили похороны бездомного

Взгляд
13 января, среда  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
Разделы

2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских сепаратистов Аслан Масхадов? Подробности...
Перейти в раздел…

Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Перейти в раздел…

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Перейти в раздел…

Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
Подробности...

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы переносите наступившие морозы?
  • Плохо, жду потепления

  • Спокойно, это нормальная зимняя температура

  • Можно и похолоднее
Довольны ли вы тем, что вам подарили на Новый год?
  • Да

  • Нет

  • Мне ничего не подарили
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от COVID-19
    МИД заявил о работе над освобождением россиян в Южном Судане В Крыму оценили план Британии по «реинтеграции» полуострова В России запланировали сверхраннюю проводку танкеров с СПГ по Севморпути Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России
    В залоге у России оказался газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей Россиянин отреагировал на объявление в розыск Интерполом из-за взрыва в Бейруте Научное издание книги Гитлера «Моя борьба» опубликуют в Польше Запашный прокомментировал шоу в Ижевском цирке со «зверями-фашистами»
    Подозреваемый в краже ноутбука Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым Закупленная Украиной китайская вакцина показала в Бразилии 50-процентную эффективность Издатель журнала «Собака.ru» заявила в полицию на Божену Рынску Ученые исследовали генетические мутации у украинцев

    Главная тема


    Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

    трагедия под смоленском


    Россия ответила на требования Польши вернуть обломки самолета Качиньского

    «Жил-был пес…»


    МИД ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве

    исполнение гособоронзаказа


    Российская армия получила партию танков Т-80БВМ

    Видео

    развал СССР


    Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

    Штурм Капитолия


    Трампа окончательно сломали

    рост тарифов


    Европейские принципы энергетики разоряют жителей Украины

    бывший посол в Москве


    Новый глава ЦРУ изменит взгляд Вашингтона на Россию

    «спонсор терроризма»


    Удар США по Кубе должен стать сигналом для России

    ужесточение законодательства


    Арсений Гончуков: Интернет-гиганты – новые враги государств

    новый формат


    Владимир Можегов: Игры в демократию кончились

    информационная ломка


    Геворг Мирзаян: Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

    на ваш взгляд


    Как вы переносите наступившие морозы?

    Жители города под Тверью оплатили похороны бездомного

    13 января 2021, 15:03

    Текст: Наталья Ануфриева

    Жители города Кимры (Тверская область) собрали деньги на похороны бездомного Николая Прошивалко, ставшего местной уличной знаменитостью.

    Сообщается, что Прошивалко умер от переохлаждения, однако один из собиравших средства на похороны считает, что бездомный мог скончаться от отравления, передает «360».

    «У него был дом. Просто он такой вел образ жизни – на улице. (...) Всегда подходил к людям в центре – кто чем поможет. Плохого за ним не было замечено никогда. Никому он ничего плохого не сделал. Добрый человек, душа нараспашку», – охарактеризовал погибшего горожанин.

    Известно, что у Прошивалко была родная сестра, однако они не общались. Кроме того, раньше он имел дом в центре города, но тот сгорел; далее мужчина жил у знакомого, хотя ему было предоставлено жилье.

    Похороны решили организовать двое местных жителей, позже к ним присоединились и другие горожане.

    «Это был самый добродушный человек из нашего города. Даже в состоянии алкогольного опьянения он себя вел прилично», – сказал один из знавших Прошивалко с детства.

    Похоронят мужчину одного – для того, чтобы его могли положить рядом с родственниками, не хватает документов.

    «Очень жаль. Такое ощущение как будто умер родной мне человек», – написал один из пользователей Сети под постом с информацией о смерти бездомного.

    Сбор средств на похороны остановили 11 января. Прощание запланировано на 14 января. Покоиться Николай Прошивалко будет на Яковлевском кладбище.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •