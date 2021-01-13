Жители города под Тверью оплатили похороны бездомного

Жители города Кимры (Тверская область) собрали деньги на похороны бездомного Николая Прошивалко, ставшего местной уличной знаменитостью.

Сообщается, что Прошивалко умер от переохлаждения, однако один из собиравших средства на похороны считает, что бездомный мог скончаться от отравления, передает «360».

«У него был дом. Просто он такой вел образ жизни – на улице. (...) Всегда подходил к людям в центре – кто чем поможет. Плохого за ним не было замечено никогда. Никому он ничего плохого не сделал. Добрый человек, душа нараспашку», – охарактеризовал погибшего горожанин.

Известно, что у Прошивалко была родная сестра, однако они не общались. Кроме того, раньше он имел дом в центре города, но тот сгорел; далее мужчина жил у знакомого, хотя ему было предоставлено жилье.

Похороны решили организовать двое местных жителей, позже к ним присоединились и другие горожане.

«Это был самый добродушный человек из нашего города. Даже в состоянии алкогольного опьянения он себя вел прилично», – сказал один из знавших Прошивалко с детства.

Похоронят мужчину одного – для того, чтобы его могли положить рядом с родственниками, не хватает документов.

«Очень жаль. Такое ощущение как будто умер родной мне человек», – написал один из пользователей Сети под постом с информацией о смерти бездомного.

Сбор средств на похороны остановили 11 января. Прощание запланировано на 14 января. Покоиться Николай Прошивалко будет на Яковлевском кладбище.