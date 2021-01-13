Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом

Больше трети депутатов Госдумы перенесли коронавирус, один находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии нового здания парламентской библиотеки.

Володин сообщил, что «у нас переболело более трети депутатского корпуса», на данный момент «один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», передает ТАСС.

Спикер напомнил, что ранее из-за перенесенного заболевания ушли из жизни двое парламентариев.

От заболевания, вызванного коронавирусом, ранее умерли два депутата – Валентин Шурчанов и Ваха Агаев. Оба представляли фракцию КПРФ.