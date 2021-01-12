Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» стартовали в Берлине

Переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки» начались в Берлине, Москву в них представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак, информирует посольство России в Германии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее источник в российской делегации сказал, что предметом встречи станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта на востоке Украины.

До этого сообщалось, что Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата.

Последняя встреча политсоветников в нормандском формате прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.