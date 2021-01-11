Здание в Новосибирске частично обрушилось из-за «хлопка неустановленной природы»

Два верхних этажа восьмиэтажного здания в Новосибирске разрушились по причине «хлопка неустановленной природы», произошедшего при засыпке в емкость компонента для производства корма для скота. При ЧП пострадал по меньшей мере один человек.

Разрушенное здание предназначается для хранения и производства комбикорма. «В здании организации, занимающейся производством кормов для крупнорогатого скота, расположенном на Северном проезде 10б в Кировском районе Новосибирска, при загрузке в емкость одного из компонентов произошел хлопок неустановленной природы», – передает сообщение СУ СК по региону РИА «Новости».

«В результате происшествия пострадал рабочий, он доставлен в медицинское учреждение. Личность и возраст устанавливается. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района Новосибирска Роман Гулие. «Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии (ООО производственный комплекс «Корма»). При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС уже завершили разбор поврежденных конструкций. Администрация объекта решает вопрос о демонтаже обрушенных и других конструкций здания.

Ранее при хлопке газа в Крыму пострадали три человека.