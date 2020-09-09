Польша решила предложить ФРГ «альтернативу» «Северному потоку – 2»

Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока – 2», заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

Мюллер заявил в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос о возможности замещения «Северного потока – 2» Baltic Pipe, что «нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности», передает РИА «Новости».

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», – добавил он.

Пресс-секретарь правительства указал, что республика подходит к энергетической безопасности «солидарно», считая, что «ее нужно строить с общеевропейским подходом».

«Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как «Северный поток – 2», которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Германия может потерять миллиарды евро при остановке «Северного потока – 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

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