НАСА отказалось покупать место на «Союзе» для доставки астронавта на МКС

НАСА решило не покупать место на российском корабле «Союз» для доставки своего астронавта на Международную космическую станцию весной 2021 года, говорится в годовом отчете Роскосмоса за 2019 год.

«В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 года: в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации», – говорится в отчете на сайте Роскосмоса.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места н кораблях «Союз» на общую сумму более 4 млрд долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов МКС и обратно. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 млн долларов.

Напомним, в мае директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что ведомство близко к выработке соглашения с российскими партнерами по вопросу приобретения места на российском космическом корабле «Союз», который должен быть запущен в октябре к МКС.

В марте начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов заявил, что астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию весной 2021 года.