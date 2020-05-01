НАСА решило купить место на российском корабле «Союз»

НАСА близко к выработке соглашения с российскими партнерами по вопросу приобретения места на российском космическом корабле «Союз», который должен быть запущен в октябре к Международной космической станции, заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн.

«Я знаю, что наши представители ведут переговоры по поводу следующего запуска «Союза», намеченного на октябрь. Мы работаем над этим вопросом и очень близки к выработке соглашения. Думаю, в ближайшие дни оно будет подписано, и это, конечно, очень позитивно: мы хотим, чтобы наши связи в том, что касается исследования космоса, оставались прочными и чтобы наступил день, когда российские космонавты смогут летать на американских ракетах, а американские астронавты - на российских», – передает ТАСС слова Брайденстайна.

«Половина Международной космической станции принадлежит России, и мы стремимся к тому, чтобы и мы, и они имели постоянный доступ к станции, и для этого мы должны иметь доступ к кораблям друг друга. Мы ведем переговоры по поводу предстоящего в октябре пуска, мы очень близки к выработке соглашения. Что касается наших дальнейших отношений, то они, вероятно, будут предусматривать не обмен денежными средствами, а услугами и такое партнерство мы ценим», – добавил он.

Затронув вопрос о возможности приобретения второго места на российском «Союзе», директор НАСА отметил, что решение будет принято после предстоящего в мае полета «Крю дрэгон» и изучения ситуации.

Напомним, в марте начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов заявил, что астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию весной 2021 года.

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