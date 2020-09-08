Эксперт: Конкурс «Лидеры России» стал эффективной кадровой лестницей для талантливой молодежи

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:35  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
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  • Нет, слишком жестокий

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  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Эксперт: Конкурс «Лидеры России» стал эффективной кадровой лестницей для талантливой молодежи

    8 сентября 2020, 17:55

    Текст: Андрей Самохин

    Конкурс «Лидеры России» выполняет сейчас роль нового социального лифта, который позволяет госструктурам и крупным компаниям подбирать себе кадры из числа прошедших жесткий отбор участников конкурса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко. Так он прокомментировал суперфинал конкурса «Лидеры России – 2020» и встречу Владимира Путина с его победителями.

    «Владимир Путин назвал конкурс «Лидеры России» вкладом в будущее нашей страны и указал на важность кадрового обновления по талантам и способностям», – отметил Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.  

    Во вторник глава государства пообщался с участниками суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, что суперфинал «Лидеров России» прошел в воскресенье и понедельник на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Победителями стали 106 конкурсантов.

    «Грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда. Не случайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях», – отметил глава государства в своем обращении к суперфиналистам во вторник.

    «Это действительно очень важный посыл с точки зрения подготовки управленческих кадров, – отметил Бондаренко. – Стране сегодня исключительно необходима эффективно действующая «кадровая лестница», по которой можно подняться молодым талантливым и амбициозным людям вне зависимости от наличия связей и денег».

    По словам эксперта, конкурс «Лидеры России» выполняет сейчас роль нового социального лифта. Один из главных плюсов проекта, по мнению Бондаренко, в том, что госструктуры и крупные компании получают возможность подбирать себе кадры из числа участников конкурса, зная, какой жесткий отбор прошли конкурсанты, прежде чем дойти до финала и суперфинала.

    Очень важно, что в рамках проекта «Лидеры России» развивается институт наставничества – у каждого победителя конкурса есть свой куратор из числа известных государственных деятелей, профессоров вузов, крупных профессионалов в своих областях, отметил политолог. «Самое большое счастье для молодого специалиста – иметь достойного куратора, учителя, наставника. Это то, что в свое время хорошо поняли на Западе и надолго забыли у нас. Нашим молодым людям, вступающим в профессиональную жизнь, этого как раз не хватало», – подчеркнул Бондаренко. 

    «Речь в конечном итоге идет о серьезном обновлении элиты – не в результате социального слома, а эволюционным путем, – сформулировал эксперт цели проекта. – Это именно та преемственность, о которой говорил президент на встрече с финалистами конкурса».

    Конкурс «Лидеры России» реализуется организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента. Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.


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