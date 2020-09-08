Эксперт: Конкурс «Лидеры России» стал эффективной кадровой лестницей для талантливой молодежи

Конкурс «Лидеры России» выполняет сейчас роль нового социального лифта, который позволяет госструктурам и крупным компаниям подбирать себе кадры из числа прошедших жесткий отбор участников конкурса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко. Так он прокомментировал суперфинал конкурса «Лидеры России – 2020» и встречу Владимира Путина с его победителями.

«Владимир Путин назвал конкурс «Лидеры России» вкладом в будущее нашей страны и указал на важность кадрового обновления по талантам и способностям», – отметил Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Во вторник глава государства пообщался с участниками суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, что суперфинал «Лидеров России» прошел в воскресенье и понедельник на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Победителями стали 106 конкурсантов.

«Грамотные управленцы, где бы они ни работали, нужны везде и всегда. Не случайно в конкурсе участвуют представители самых разных отраслей. Для многих этот конкурс уже стал настоящим трамплином в карьере, причем не только в своих, но и нередко в совершенно новых для них областях», – отметил глава государства в своем обращении к суперфиналистам во вторник.

«Это действительно очень важный посыл с точки зрения подготовки управленческих кадров, – отметил Бондаренко. – Стране сегодня исключительно необходима эффективно действующая «кадровая лестница», по которой можно подняться молодым талантливым и амбициозным людям вне зависимости от наличия связей и денег».

По словам эксперта, конкурс «Лидеры России» выполняет сейчас роль нового социального лифта. Один из главных плюсов проекта, по мнению Бондаренко, в том, что госструктуры и крупные компании получают возможность подбирать себе кадры из числа участников конкурса, зная, какой жесткий отбор прошли конкурсанты, прежде чем дойти до финала и суперфинала.

Очень важно, что в рамках проекта «Лидеры России» развивается институт наставничества – у каждого победителя конкурса есть свой куратор из числа известных государственных деятелей, профессоров вузов, крупных профессионалов в своих областях, отметил политолог. «Самое большое счастье для молодого специалиста – иметь достойного куратора, учителя, наставника. Это то, что в свое время хорошо поняли на Западе и надолго забыли у нас. Нашим молодым людям, вступающим в профессиональную жизнь, этого как раз не хватало», – подчеркнул Бондаренко.

«Речь в конечном итоге идет о серьезном обновлении элиты – не в результате социального слома, а эволюционным путем, – сформулировал эксперт цели проекта. – Это именно та преемственность, о которой говорил президент на встрече с финалистами конкурса».

Конкурс «Лидеры России» реализуется организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента. Проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.