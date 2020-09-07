Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

На площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске прошел суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Председатель ЦИК России Элла Памфилова стала одним из наставников конкурса.

«Я очень довольна своей работой в качестве наставника. Мы замечательно поработали с девушкой из Курска и двумя ребятами из Екатеринбурга и Томска. Сначала показалось, что у них очень далекие от моей сферы деятельности направления: наука, IT-технологии, экология на стыке с экономикой, – но я увидела, что при их потенциале могу быть им очень полезной. Общение не разочаровало. При этом наставники не только что-то отдают, но и сами получают новый импульс для развития, общаясь с молодыми амбициозными людьми. Меня действительно это интересует, поскольку и в ЦИК России мы много работаем с молодежью», – приводятся слова Памфиловой на сайте ЦИК.

Она отметила, что институт наставничества должен быть неформальным. «Меня волнует то, что происходит с молодежью, поэтому я готова тратить свой опыт на этот проект. Важно помогать молодым, понимать их и слышать», – сказала глава ЦИК.

Памфилова отметила, что сегодняшние лидеры должны иметь стратегический взгляд, но твердо стоять на земле и видеть детали, которые и составляют полную картину происходящего.

«Широкий взгляд и конкретность. Правильно соотносить и оценивать свой потенциал, развивать его, смотреть на себя спокойно и критично, давать себе толчок к развитию – вот что я пожелала бы нашим лидерам», – подчеркнула глава Центризбиркома.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.