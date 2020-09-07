Победителями суперфинала «Лидеров России» стали 106 человек

Победителями в суперфинале конкурса «Лидеры России» стали 106 участников, сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106. На шесть человек увеличивается количество победителей», – сказал Кириенко, передает ТАСС.

Всего в суперфинале приняли участие 300 человек.

«Для нас, действительно, с первых дней в конкурсе самое главное - это честность и справедливость. У нас в этом году очень плотные баллы. То есть отличия между людьми, которые во главе списка, и теми, кто замыкает сотню, очень незначительные. У ряда людей одинаковые баллы», – пояснил Кириенко увеличение числа победителей.

Ранее сообщалось, что суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.