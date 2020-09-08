Кремль не увидел оснований говорить о мерах со знаком минус для «Северного потока – 2»

В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении «Северного потока – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это же все-таки в большей степени коммерческий международный проект... С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное – не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли что-то новое в позиции по «Северному потоку-2» и планируются ли проводить новые консультации по проекту после заявлений Германии о том, что страна не исключает введение мер.

Он также отметил, что повода для рассмотрения вопроса на высшем уровне нет.

Напомним, в понедельник Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток – 2».

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