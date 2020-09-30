Власти Москвы объяснили необходимость внеплановых каникул для школьников

На данный момент важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски для них и для их старших родственников на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев COVID-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски как для них самих, так и для их старших родственников», – сказала Ракова в интервью ТАСС.

Она уточнила, что детские сады продолжат работать по обычному графику с соблюдением всех мер безопасности. Заммэра отметила, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае лишь увеличивается их длительность, и это распространяется лишь на часть учеников.

Продуктовые наборы можно будет получать в школах, за этой информацией родители могут обратиться к классным руководителям.

Также Ракова пояснила, что у школьников настанут полноценные каникулы – уроков и домашних заданий не будет.

«Конечно, мы не можем ограничить детей в походах в кафе, но каникулы в любом случае сократят количество контактов. Мы убедительно просим родителей объяснить детям важность санитарных норм», – отметила она.

Ранее в Кремле комментировали введение школьных каникул в разных регионах. Там отметили, что губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин.