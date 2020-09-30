Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опускался на 0,05% и достиг 2908,55 пункта, а индекс РТС рос на 0,27%, до 1158,75 пункта, передает ТАСС.

К 10.06 индекс Мосбиржи находился на отметке 2907,42 пункта (-0,09%). Индекс РТС торговался на уровне 1160,37 пункта (+0,41%).