Бывший пресс-секретарь патриархов ответил на вопрос об их богатствах

Никаких многомиллиардных состояний у патриархов нет и не было, к роскоши в Русской православной церкви стремится лишь «узкая прослойка» духовенства, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия Второго и Кирилла, а ныне настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в многомиллиардное состояние первосвятителей РПЦ, собеседник агентства заметил, что «патриаршие миллиарды – это не предмет веры».

«Если бы они были, то могущественные клеветники давно бы опубликовали соответствующие документы. Я работал рядом с двумя патриархами и свидетельствую: никаких миллиардов нет и не было, нет личных (не церковных) вилл, резиденций и самолетов», – передает РИА «Новости» слова Вигилянского.

По его словам, после смерти патриарха Алексия II (1990-2008), про которого ходили самые разные слухи, была организована комиссия по описи и передаче имущества новому предстоятелю.

«Обнаружилась двухкомнатная квартира на Речном вокзале, которая появилась исключительно для прописки – таковы были реалии при советской власти. Такие же комиссии создавались после смерти патриархов Алексия I и Пимена. Такая же процедура была по передаче имущества ОВЦС, председателем которого был митрополит Кирилл, ставший в 2009 году патриархом. А ведь про него писали, что он владеет четырехэтажным особняком на территории Даниловского монастыря», – сказал священнослужитель.

В целом он признал, что «стремление к роскоши и обрастанию дорогими аксессуарами свойственно очень узкой прослойке священнослужителей», и «в каждом конкретном случае надо разбираться».