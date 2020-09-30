Россиянина Никулина приговорили в США к «88 месяцам тюрьмы»

Признанный виновным в киберпреступлениях россиянин Евгений Никулин приговорен в США к семи годам и четырем месяцам тюрьмы, сообщают информационные агентства.

Никулин приговорен к «88 месяцам тюрьмы», передает РИА «Новости».

Он отказался высказаться в свою защиту перед оглашением приговора, передает ТАСС.

Напомним, Никулина задержали в 2016 году в Праге и экстрадировали в США. В США заявляли, что задержание является частью расследования кибератак на серверы Демократической партии, связано с расследованием кибератаки против соцсети LinkedIn. Также Никулина обвинили во взломе серверов ЦРУ.

9 апреля Конституционный суд Чехии признал экстрадицию россиянина в США необоснованной.

Никулин заявил о своей невиновности.

Прокуратура в США просила приговорить Никулина к 12 годам тюрьмы.