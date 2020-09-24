Прокуратура в США попросила приговорить россиянина Никулина к 12 годам

Прокуратура Северного округа американского штата Калифорния рекомендует федеральному суду приговорить к 12 годам тюремного заключения россиянина Евгения Никулина, который ранее был признан виновным в киберпреступлениях, свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу суда.

Как подчеркивается в ходатайстве прокуратуры, рекомендованным наказанием за указанные преступления является «тюремное заключение продолжительностью 145 месяцев». Власти США считают, что россиянину следует возместить ущерб, который он якобы нанес ряду американских компаний, передает ТАСС.

Защита Никулина также представила свои рекомендации суду. Адвокаты считают, что россиянина следует приговорить к тому сроку тюремного заключения, который он уже находится под стражей. Это означает, что он будет сразу освобожден после оглашения вердикта. Адвокаты отметили, что Никулин будет депортирован в Россию.

К ходатайству прилагаются письма близких Никулина, которые подчеркнули, что очень ждут его возвращения. Среди направленных суду материалов есть также копии обращений дипломатов России к властям США с просьбой предоставить россиянину необходимую ему медицинскую помощь.

Заседание суда, на котором огласят приговор Никулину, как планируется, состоится 29 сентября.

Напомним, Евгения Никулина задержали 5 октября 2016 года в Праге по запросу США. В Белом доме заявляли, что задержание россиянина является частью секретного расследования кибератак на серверы Демократической партии, задержание связано с расследованием кибератаки против американской профессиональной соцсети LinkedIn. Также Никулина обвинили во взломе серверов ЦРУ.

В марте Никулина экстрадировали из Чехии в США. При этом 9 апреля Конституционный суд Чехии признал экстрадицию россиянина в США необоснованной.

В американском суде Никулин заявил о своей невиновности.